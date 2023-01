Ein Podestplatz, mit dem selbst Thomas Elsenberger niemals rechnete

Von: Dieter Priglmeir

Deutschlands Eliteschützen (v. l.): Rudi Winkler holte Silber. Stephan Zellermayer verteidigte den Titel. Der Hörlkofener Thomas Elsenberger freute sich über Bronze. © kamhuber

Der Hörlkofener reiste als Außenseiter an und holte dann DM-Bronze. Da schmeckte dann auch das Teamsilber mit dem EC Saßbach umso besser.

Hörlkofen/Regen – Bronze oder Blech? Thomas Elsenberger ist zwar Lateinlehrer, kann aber auch rechnen. Doch bei dem Zahlengewirr, das während eines Finals bei den deutschen Meisterschaften im Zielschießen herrscht, kann man schon mal durcheinanderkommen. „Eigentlich sollte ich Dritter sein, aber das war so hauchdünn. Vielleicht hatte doch einer ein, zwei Punkte mehr“, erzählt der Stockschütze aus Hörlkofen. Am Tag zuvor hatte er mit dem EC Saßbach das DM-Mannschaftsfinale knapp verloren (wir berichteten). Und jetzt? Da ploppte eine Whatsapp-Nachricht eines Freundes auf. „Gratuliere zu Platz zwei und vier!“ Echt jetzt? Wirklich Blech? „Mein Spezl kennt sich aber nicht ganz so gut aus im Eisstockschießen. Er hatte nur das Ergebnis der Vorrunde gelesen“, klärt Elsenberger auf und lacht. Er hatte die Berg und Talfahrt letztlich tatsächlich auf Platz drei beendet. DM-Bronze – „nach den vielen vierten bis sechsten Plätzen in den vergangenen Jahren war das eine Riesenfreude“, sagt der 48-Jährige.

Berg- und Talfahrt – das darf man wörtlich nehmen, was den Beginn des Zielschießens anbelangt. Elsenberger hatte die schlechte Außenbahn, bei der die Eismaschine laut dem ehemaligen Weltmeister eher Rillen reinfährt als rausbringt. „Das Eis war richtig mies, total stumpf.“ Elsenberger begann mit einer 151, mit einer 26 und 22 im dritten und vierten Schub. Das war zu wenig fürs Finale der besten Sieben. Aber es gab ja noch den zweiten Durchgang, „und da hat es mir schon geholfen, dass ich im Training einen 201er hatte“. Doch dann passierte Elsenberger das nächste Malheur. Vor dem zweiten Schuss wechselte er zwar den Stil des Stocks, aber nicht die Platte. „Das mache ich eigentlich immer automatisch.“ Die Folge: Die Maßplatte war viel zu langsam. „Statt einem Zehner habe ich nur zwei Punkte geschrieben“, erzählt der Hörlkofener kopfschüttelnd. Danach ging er auf Risiko und spielte eine – angesichts des vorherigen Missgeschicks – sensationelle 190.

Das Finale war damit doch erreicht, doch einen Podestplatz habe er sich nicht mehr ausgerechnet. „Die zwei Wabbler kann ich eh nicht halten“, vermutete er angesichts der Ergebnisse von Stefan Zellermayer und Matthias Adler. Zudem spielte Rudi Winkler – wie Elsenberger ein Plan-Leger – überragend. Auch Manuel Schmid schien kaum noch erreichbar, also spielte Elsenberger frei von der Leber weg, hörte irgendwann, dass der Peitinger Adler abgerutscht sei.

Zellemrmayer (713) und Winkler (695) waren unerreichbar. Plötzlich war es ein Duell zwischen Elsenberger und Schmid, der zum Abschluss eine 174 schob und damit sieben Zähler weniger als sein Kollege aus Hörlkofen, der sich damit tatsächlich mit zwei Punkten Vorsprung vorbeischob und schließlich Bronze holte. „Der Abschluss eines schönen Wochenendes“, sagt Elsenberger, denn plötzlich schmeckte auch das Silber vom Vortag wieder.

Wie berichtet, war der 48-Jährige mit dem EC Saßbach in Regen angetreten, um nach dem Europacup und dem Bundesliga-Sieg auch noch DM-Gold einzufahren. Diesmal hatte der Dauerrivale aus Hartpenning die Nase vorn. „Natürlich ist es schade, aber eigentlich waren die jetzt auch mal dran“, sagt Elsenberger und erinnert an die drei hauchdünnen Siege im letztjährigen DM-Finale. im Europacup und in der Bundesliga. „Kurios ist nur, dass den Hartpenningern diesmal zwei Topleute ausgefallen sind, aber vielleicht war gerade das entscheidend. Wenn du immer gegen eine Mannschaft verlierst, hast du das im Kopf – und da kann so eine personelle Veränderung den Ausschlag geben.“

Saßbach hatte schon in der Vorrunde gegen den Konkurrenten 3:4 verloren, sich dann aber nach einem sehr engen Match gegen Passau immer mehr gesteigert und letztlich doch noch Rang eins geholt, was in den Playoffs den Vorteil hatte, das ein Remis zum Weiterkommen reichte. Tatsächlich war es dann gegen Hauzenberg sehr eng, ehe Matthias Kobler, Thomas Elsenberger, Werner Anetzberger, Christian und Markus Reschauer mit einem 5:4 das Finale erreicht hatten.

Dort wartete erneut Hartpenning, „und der TSV hat da wirklich stark gespielt“, meint Elsenberger. Sein Team lag schnell 1:7 hinten und rannte vergeblich diesem Rückstand hinterher. Am Ende hieß es zwar nur noch 8:9, „aber ehrlich gesagt klingt das knapper, als es wirklich war“, räumt Elsenberger ein. Auch wenn er das Triple verpasst hat, „für uns war das trotzdem eine top Saison, in der wir bis auf die DM und ein Turnier wirklich alles gewonnen haben“.

Mannschaftsspiel Vorrunde: 1. EC Saßbach 21:3; 2. EC Hauzenberg 20:4, 91:27; 3. TSV Hartpenning 20:4, 84:30; 4. EC Passau-Neustift 18:6; 5. FC Ottenzell 15:9; 6. EC Blau-Weiß March 14:10; 7. ESC Stuttgart-Vaihinger 11:13; 8. RSV Büblingshausen 11:13; 9. Friedrichshaller SV 9:15; 10. EC Krefeld 6:18; 11. Eintracht Frankfurt 4:20; 12. TSV Neuenstadt 4:20; 13. WSV Lorsbach 3:21 – Quali 1: Saßbach - Hauzenberg 5:4. – Ausscheidung: Hartpenning - Neustift 5:3. - Quali 2: Hartpenning - Hauzenberg 5:4 – Finale: Hartpenning - Saßbach 9:8 (7:2/2:6)

Zielwettbewerb Herren: 1. Stefan Zellermayer (TSV Hartpenning) 713 (176, 170, 184, 183), 2. Rudolf Winkler (ESC Aham) 695 (170, 173, 164, 188), 3. Thomas Elsenberger (EC Saßbach) 683 (151, 190, 161, 181), 4. Manuel Schmid (FC Ottenzell) 681 (1¼56, 182, 169, 174), 5. Florian Dusch (1. FC Feldkirchen) 679 (153, 171, 167, 188), 6. Mathias Adler (TSV Peiting) 675 (170, 181, 159, 165), 7. Matthias Kohlhuber (EC Gerabach) 637 (172, 157, 151, 157).