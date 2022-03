Ein schlechtes Drittel kostet ESC die Punkte

EISHOCKEY Dorfen liegt gegen Schweinfurt 1:5 hinten, holt auf 4:5 auf und verliert 4:7

Nur drei Punkte hat der ESC Dorfen am Wochenende geholt. Dem lockeren 8:2 in Pfaffenhofen am Freitag folgte am Sonntag ein 4:7 gegen Schweinfurt. Jetzt wird es schwer, Platz zwei in der Bayernliga-Abstiegsrunde noch zu erreichen.

Dorfen – Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel des ESC Dorfen am Freitagabend beim EC Pfaffenhofen. Mit 8:2 Toren (4:1, 3:1, 1:0) gewannen die Dorfener Eispiraten, ohne an ihre Grenzen gehen zu müssen. Für Richard Thiel, der ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck als „Live-Tickerer“ vertrat, hatte das Ganze „schon ein wenig Freundschaftsspielcharakter“.



Dazu mag die Meldung der Eishockey-Kommission des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV) vom Dienstag, dass „der Abstieg ausgesetzt wird“, auch ein wenig beigetragen haben. Die Icehogs als Tabellenletzter waren nämlich mit nur fünf Punkten aus sieben Spielen schon so etwas wie der designierte Absteiger – und nun war das Abstiegsgespenst plötzlich verflogen.



Da lässt es sich schon unbeschwerter aufspielen. Das Mini-Aufgebot der Ilmstädter mit elf Feldspielern und zwei Torhütern kam auch zu allerhand Tormöglichkeiten. Zu viele wohl in den Augen von Franz Steer, glaubte Thiel die sehr ernste und wenig Zufriedenheit ausstrahlende Miene des ESC-Trainers deuten zu können.



Andreas Marek war diesmal ins Tor rotiert, und er hielt sehr gut. Sein Gegenüber, der Ex-Eispirat Thomas Hingel, war bei den Dorfener Treffern machtlos. Und es hätten angesichts der Überlegenheit mehr sein müssen, aber das Schlussdrittel war mehr eine Ergebnisverwaltung.



Immerhin: Urban Sodja übernahm mit seinen drei Toren und zwei Vorlagen die Führung in der Liga-Scorerwertung dieser Abstiegsrunde. Sein Sturmpartner Tomas Vrba war mit zwei Treffern und vier Assists noch emsiger und arbeitete sich damit auf Rang sieben vor.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (1.) Vrba (Sodja, Kirsch), 0:2 (5.) Göttlicher (Lönnig, Schroepfer), 1:2 (5.) J. Felsoci (D. Felsoci), 1:3 (8.) Sodja (Fischer), 1:4 (11.) Kirsch (Sodja, Vrba), 1:5 (21.) Sodja (Vrba, Susanj), 1:6 (24.) Göttlicher (Fischer, Vrba), 2:6 (28.) Gebhardt (Thebing, Maier), 2:7 (36.) Vrba (Susanj, Walter/5-4), 2:8 (55.) Sodja (Vrba, Walter) – Zuschauer: 60 – HSR: Robert Heinze, Maximilian Reitz – Strafminuten: Pfaffenhofen 6, Dorfen 4



Ein schlechtes Drittel kostet das Spiel gegen Schweinfurt

Den Mighty Dogs aus Schweinfurt mussten sich die Eispiraten des ESC Dorfen vor allem auf Grund eines ganz schwachen ersten Drittels 4:7 (1:4, 2:1, 1:2) geschlagen geben.

Den besseren Start erwischte Dorfen. Lukas Kirsch hielt einfach mal drauf, und prompt schlug es am verdutzten Benedict Roßberg vorbei zum 1:0 ein. Keine Minute später ließ Schweinfurts kanadischer Topscorer Dylan Hood beim 1:1 erstmals seine Klasse aufblitzen. Ganz schludrig waren die ESC-Verteidiger hinter ihrem Tor zu Werke gegangen beim Treffer von Joshua Bourne zum 2:1. 49 Sekunden später war Hood mit einem ansatzlosen Schlenzer wieder an der Reihe, und einen verdeckten Schuss fälschte Jonas Manger zum 4:1 ab. Erst in der Schlussphase dieses aus Dorfener Sicht furchtbar schlechten Spielabschnitts sorgten Tomas Vrba, Sodja, Gasper Susanj und nochmals Vrba für Betrieb vor dem Gäste-Tor.

Die erste gute Möglichkeit nach Wiederbeginn hatte Christoph Lönnig, der schloss aber in bester Position schwach ab. Drei Minuten später zappelte der Puck wieder in den ESC-Maschen. Torschütze war erneut Hood, und ins Dorfener Tor kam Luca Endres für Marek, der für die lasche Spielweise seiner Vorderleute büßen musste.

Aber durch die Dorfener Mannschaft ging jetzt doch ein Ruck. Sodja schloss ein starkes Powerplay zum 2:5 ab – Schweinfurts Manger saß genau neun Sekunden draußen. Der Spielverlauf ging immer mehr in Richtung Schweinfurter Tor. Dieses hütete seit Beginn des Mitteldrittels Leon Pöhlmann. Der 19-Jährige blieb Sieger gegen Schroepfer und Kirsch. Machtlos war er beim nächsten Eispiraten-Treffer, als Christian Göttlicher nach klasse Diagonalpass von Simon Franz zum 3:5 einlochte. Turbulente Szenen spielten sich bei einer weiteren Gästestrafzeit ab, doch Pöhlmann rettete den Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Aber die Messe war noch nicht gelesen. Es ging auch im Schlussdrittel lange Zeit fast nur Richtung Gästetor. Millimeterarbeit war es, wie der Schuss von Vrba zum 4:5-Anschlusstreffer einschlug. Die Eispiraten vergaben dann aber zu viele Torchancen. Als Alexander Asmus plötzlich vor Endres auftauchte, blieb dieser Sieger. Der Schweinfurter kam aber 28 Sekunden später per Nachschuss doch zu seinem Treffer, als Endres die Scheibe einfach nicht fixieren konnte. Gut eine Minute vor Schluss ging Endres für einen sechsten Feldspieler aus dem Tor. Es brachte nichts. 24 Sekunden vor Schluss hatte Semjon Bär keine Mühe beim 7:4.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (3.) Kirsch (R. Walter), 1:1 (4.) Hood, 1:2 (10.) Bourne (Asmus), 1:3 (11.) Hood (Masel), 1:4 (13.) Manger (Asmus), 1:5 (24.) Hood (Melchior), 2:5 (27.) Sodja (Vrba, Susanj/5-4), 3:5 (32.) Göttlicher (Franz, Schroepfer), 4:5 (48.) Vrba (Kirsch, Sodja), 4:6 (56.) Asmus (Schlick, Bourne), 4:7 (60.) Bär (Asmus/5-6) – Zuschauer: 110 – HSR: Rupert Stenzel, Florian Meineke – Strafminuten: Dorfen 2, Schweinfurt 6