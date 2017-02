Ein starkes Drittel ist zu wenig: Gladiators verlieren 4:6

Eishockey-Verzahnungsrunde Ober-/Bayernliga

von Wolfgang Krzizok schließen

Die Playoff-Chancen der Erding Gladiators schwinden. Am Freitagabend gab es bei den Pirates vom ESV Buchloe eine 4:6-Niederlage (2:3, 1:0, 1:3). Ein starkes Drittel war gegen einen letztlich durchschnittlichen Gegner zu wenig.

Buchloe/Erding – Wieder musste Gladiators-Trainer Thomas Vogl die Sturmreihen umbauen, weil die verletzten Simon Pfeiffer und Florian Zimmermann sowie der gesperrte Philipp Spindler fehlten. Das war in der Anfangsphase deutlich zu merken, denn es lief nicht viel zusammen. Da auch die Gastgeber sehr zurückhaltend agierten, tat sich lange Zeit nicht viel auf dem Eis. Dann aber wurden die Pirates mutiger und gingen durch Marc Weigant in Führung (8.).

Jetzt wurde die Partie deutlich munterer. Erneut war Weigant zur Stelle und erhöhte zunächst auf 2:0 (12.). Nur eine Minute später verkürzte David Michel zwar auf 1:2, aber noch in der gleichen Minute stellte Weigant mit einer Art Bogenlampe den alten Abstand wieder her. Erst jetzt zeigten die Gladiators so etwas wie Gegenwehr. Wieder war es der Tscheche Michel, der den Puck im Buchloer Gehäuse unterbrachte (19.), und mit der Pausensirene wäre bei einer turbulenten Situation vor dem ESV-Tor fast noch das 3:3 gefallen.

Im zweiten Drittel steigerten sich die Erdinger und hatten deutlich mehr Chancen als Buchloe. Sie hatten nur ihr Visier nicht richtig eingestellt. Christian Poetzel (23.) und Marco Deubler (28.) verfehlten das Tor nur ganz knapp. In der 29. Minute wurde Daniel Krzizok von Poetzel auf die Reise geschickt, scheiterte zwar zunächst am Torwart, brachte aber den Nachschuss zum 3:3 unter. Wenig später fast das 4:3 für Erding, doch schoss Christian Mitternacht vorbei.

Die zweite Drittelpause hatte den Gladiators offenbar nicht gut getan. Es war nichts mehr zu sehen vom Angriffsschwung des starken Mittelabschnitts. Dazu kam noch, dass sich die Gäste einige Strafen einfingen, die aus ihrer Sicht sehr umstritten waren. Den Buchloern war es egal: Sie erzielten in Überzahl durch Markus Vaitl das 4:3 (45.). Noch einmal bäumten sich die Gladiators auf und kamen postwendend durch Poetzel zum 4:4-Ausgleich. Aber die Erdinger hatten ihr Pulver damit auch schon wieder verschossen. Für die Vorentscheidung zu Gunsten der Pirates sorgte in der 52. Minute Alexander Krafczyk, dem die erneute Führung gelang. Den Schlusspunkt zum 6:4 setzte Routinier Pavel Vit in der 55. Minute – erneut in Überzahl.

Tore: 1:0 (8.) Weigant (Dropmann), 2:0 (12.) Weigant (Braun), 2:1 (13.) Michel (Poetzel, Zink), 3:1 (13.) Weigant (Hruzik), 3:2 (19.) Michel (Borrmann, Poetzel), 3:3 (29.) Krzizok (Poetzel), 4:3 (45.) Vaitl (Krafczyk/5-4), 4:4 (46.) Poetzel (Borrmann), 5:4 (52.) Krafczyk (Vaitl, Weigant), 6:4 (55.) Vit (Vycichlo, Dropmann/5-4). – Zuschauer: 300. – HSR: Markus Sperl. – Strafminuten: Buchloe 16, Erding 20.