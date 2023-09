Padel - Ein Trendsport erobert Erding

Von: Wolfgang Krzizok

„Padel-Tennis ist kinderleicht“, finden (v. l.) Mike Hilbig und Valentin Wegmaier, die bei der Eröffnung der Anlage ihren Spaß hatten. © Padel City

Vier Padel-Tennisplätze wurden im Sportpark Schollbach eröffnet – Münchner Investor im Boot

Erding – Padel-Tennis ist die neue Trendsportart in Deutschland. Es ist eine Mischung aus Tennis und Squash und wird in einem rundherum eingezäunten Feld gespielt. Auch im Landkreis Erding gibt es jetzt die Möglichkeit, Padel-Tennis zu spielen: Im Sportpark Schollbach sind vier Courts eröffnet worden.

Südamerika und Spanien gelten als die Wiege des Padel-Tennis, deshalb auch die Schreibweise. Allerdings ist auch die englische Form Paddle-Tennis mittlerweile gebräuchlich. „Ich kenne das Padel-Tennis schon seit 20 Jahren, als ich damals einen Spezl in Spanien besucht hatte und wir uns in einer Tennisanlage getroffen haben“, erzählt Sportpark-Inhaber Erhard Schloderer. „Und eigentlich habe ich mich schon lange mit dem Gedanken getragen, das auch bei uns in Schollbach anzubieten.“ Wäre da nicht Corona gekommen, das den Sportpark, der wegen der Pandemie insgesamt elf Monate schließen musste, an den Rand des Ruins gebracht hatte.

Der Sportpark Schollbach hat nun vier Courts für Padel-Tennis (oben). „Die Plätze sind ganzjährig nutzbar, außer bei strömendem Regen oder Schnee“, sagt Inhaber Erhard Schloderer. © Padel City

„So langsam ist das finanzielle Loch wieder zu, und unsere Umsätze sind wieder wie in der Vor-Corona-Zeit“, erzählt Schloderer erleichtert. Und so griff er die Padel-Tennis-Idee wieder auf, „allerdings war die Finanzierung nicht ganz einfach“, erzählt er freimütig. Ihm sei schnell klar geworden, dass es ohne Investor nicht geht. Er nahm Kontakt zur in München ansässigen Padel City GmbH auf (siehe Kasten), „und dann ging alles relativ schnell“, berichtet Schloderer. „Die ersten Gespräche gab es im April, jetzt stehen schon alle Courts.“ Er sei stolz darauf, mit Padel City aus München einen Partner gefunden zu haben, „der in ganz Deutschland unterwegs ist“.

Von Südeuropa schwappe gerade die Padel-Welle in den Norden. Tennis habe es schon immer in seinem Sportpark gegeben, später sei noch Tennis dazu gekommen, und jetzt eben die „Mischung aus Squash und Tennis“, wie Schloderer feststellt. Wichtiger Unterschied: „Padel-Tennis spielt man immer zu viert, denn zu zweit kannst du es gar nicht erlaufen“, meint er lachend. „Ein Squash-Court hat 65 Quadratmeter, hier bist du bei 200.“ Die Regeln beziehungsweise die Zählweise seien wie beim Tennis, „nur der Aufschlag wird von unten gemacht, und man darf, wie beim Squash, den Ball auch über die Rückwand spielen“.

Die Courts seien ganzjährig nutzbar, „außer bei Schnee oder heftigem Regen, wobei der Untergrund eine Art Kunstrasen ist, der wasserdurchlässig ist und sehr schnell abtrocknet“, weiß Schloderer. Gespielt wird mit normalen Hallenschuhen. „Die Bälle schauen aus wie Tennisbälle, sind auch genauso groß, haben allerdings weniger Luft, denn normale Tennisbälle wären zu hart“, erklärt der Sportpark-Chef. Sowohl Bälle als auch die speziellen Padel-Schläger können bei ihm gekauft oder auch ausgeliehen werden. Schloderer erzählt, dass er mittlerweile selbst ein begeisterter Padel-Spieler sei und ist davon überzeugt: „Das wird ein Renner.“

Weitere Infos gibt es auf der Sportpark-Homepage unter www.schollishop.de.