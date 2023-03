Ein zauberhafter Erdinger Abend

Die Goldmedaille aus den Händen von OB Max Gotz (linkes Bild, l.) und Sportreferentin Janine Altmann (r.) verdienten sich (hinten, v. l.) Franz Herbst, Jens Dittrich, Konrad Steinbrecher sowie (vorne, v. l.): Simon Zachenhuber, Emma Winter, Tatjana Obermeier und Markus Kalb. © HZ

Die Stadt ehrt ihre erfolgreichsten Sportler – Für die Magie sorgt ein Ehrengast

Erding – Beim Blick auf die vielen Frauen und Männer bei der Sportlerehrung in der Aula der Schule am Ludwig-Simmet-Anger durfte sich OB Max Gotz freuen. Statt 25 Einzelmedaillen in 2022 überreichte er heuer acht Mal Gold und jeweils 14 Mal Silber sowie Bronze an die herausragenden Sportler der Stadt. Fünf erfolgreiche Mannschaften vervollständigten den Reigen der Geehrten an diesem Abend.

Der Sport besitze besonders für die Gesellschaft eine immense Bedeutung, betonte Gotz in seiner Ansprache. Gerade die Ehrenamtsstrukturen zu erhalten, sei beileibe nicht einfach: „Immer weniger Menschen erklären sich dazu bereit, und es droht eine große Lücke.“ Den Trainern oder Abteilungsleitern galt sein Dank: „Ohne euch wären die Erfolge nicht möglich.“ Der Sport diene als Bollwerk gegen die „Leidenschaft“ von Großteilen der Bevölkerung, die eigene Verantwortung an den Staat oder die Stadt zu übertragen: „Wir alle leben aber davon, dass sich die Menschen einbringen“, betonte Gotz. Erding wolle den Sport weiterhin fördern, in Richtung der Geehrten sprach er: „Mit euren Leistungen seid ihr ein Vorbild und animiert im Zusammenspiel mit den Medien andere.“

Zauberkünstler Florian Otto © BERND HEINZINGER

Dabei zeigten sie, welche Palette an verschiedenen Sportarten die Stadt biete. Mit der im Bau befindlichen neuen Mehrzweckhalle gebe es bald eine weitere Einrichtung. Dabei appellierte Gotz, dass auch die ältere Generation Hallenzeiten bekommen solle: „Wir hoffen, dass die Verteilung halbwegs friedlich verläuft.“ Wichtig wäre bei allem Ehrgeiz, die Balance und vor allem die eigene Zufriedenheit zu finden: „Natürlich wird in Deutschland vieles auf den ersten Platz projiziert. Wichtig ist aber, dass ihr mit euren Leistungen am Ende glücklich seid.“

Nach einer launigen Einlage des Zauberkünstlers Florian Otto erfolgte die Medaillenübergabe durch Gotz und Sportreferentin Janine Altheimer. Mittendrin vertreten dabei wieder Familie Zachenhuber. Der 24-jährige Simon bekam für seinen Gewinn der Junioren-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht Gold. Er freute sich: „Die Ehrung ist eine schöne Geschichte. Vor allem auch, weil man hier viele Leute aus anderen Sportarten trifft.“

Über Silber bei der Ehrung freute sich die 18-jährige Schwester Amelie, im Schwimmen wurde sie vierfache Bayerische Meisterin. Was ihre weitere Karriere betrifft, wolle sie Schritt für Schritt schauen. Daneben unterstützt sie tatkräftig ihren Bruder bei dessen Trainingseinheiten, erstellt dabei den Schwimmplan.

Nur selten ist der Fußball bei Sportlerehrungen vertreten. Umso stolzer war der FC Langengeisling, dessen Frauen die Bezirksliga gewannen. Auf dem Foto (hinten, v. l.) Abteilungsleiterin Alice Fechter, Lisa Mayer, Julia John, Steffi Karamatic, Steffi Esser, Sophia Auer, Steffi Karbaumer, 2. Vorsitzender Eric Wenzel; (vorne, v. l.) Stefan Karamatic, Lena Scheibl, Moni Bichlmaier, Antonia Chowanietz, Celine Siebrecht und Vorsitzender Sepp Kaiser. © BERND HEINZINGER

Franz Herbst und Jens Dittrich gewannen mehrfach die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften im Eisschwimmen, zuletzt in Polen. Herbst ist das Urgestein der Eisschwimmer beim TSV, begann damit vor rund zehn Jahren. Bei einer deutschen Meisterschaft wurde der Freiwasserschwimmer einst angesprochen, dachte sich erst einmal, dass es doch verrückt sei: „Aber ich probierte es aus, und der Körper gewöhnte sich an die kalten Temperaturen.“ Während des Corona-Lockdowns kamen im Kronthaler Weiher immer mehr Schwimmer dazu, unter anderem Jens Dittrich.

Fasziniert verfolgten die Sportlerinnen und Sportler, ihre Trainer und die politische Prominenz die beeindruckende Show von Zauberkünstler Florian Otto. Die Stadt Erding hatte die Athleten in die Aula der Schule am Ludwig-Simmet-Anger für ihre Erfolge im vergangenen Jahr geehrt. © BERND HEINZINGER

Glücklich zeigten sich auch die erfolgreichen Fußballerinnen des FC Langengeisling, die den Aufstieg in die Bezirksoberliga packten. Trainer Stefan Karamatic lobte seine Schützlinge: „Alle haben sich die Ehrung redlich verdient, und jetzt wollen wir in der BOL angreifen.“

Am Buffet konnten sich die Geehrten aus den unterschiedlichsten Sportarten schließlich noch ausführlich untereinander austauschen und einen schönen Abend verbringen.

Die Geehrten

Einzel Gold

Beachhandball

Konrad Steinbrecher (THC Ismaning), Deutsche Jugender Beachhandball 2022.

Biathle

Markus Kalb (TSV ED), Dt. Meister Masters.

Eisschwimmen

Jens Dittrich (TSV ED), Weltmeister 250 m Freistil, 100 m Lagen, 50 m Freistil, Schmetterling – Franz Herbst (TSV ED), Weltmeister 50 m Rücken, Schmetterling, 100 m Brust, Lagen, 500 m Freistil.

Kickboxen

Paul Kästner, 1. Platz World Cup Budapest –

Tatjana Obermeier, 2. World Cup Budapest; Emma Winter, 1. German Open Vollkontakt, Simon Zachenhuber Junioren-Box-Weltmeister Mittelgewicht (alle KBV ED) Einzel Silber

Tischtennis

Theresa Faltermaier (TSV Schwabhausen), Deutsche U 15- und U 19-Meisterin Doppel.

Triathlon

Mark Bittner (Trisport ED), DM-Bronze.

Leichtathletik

Katja Riedl (TSV ED), Bay. Meisterin U16, W14, Stabhochsprung – Lilli Weber (TSV ED), Bay. Meisterin U 18 Diskuswurf und Winterwurf.

Karate

Maelle Locoge (TSV ED), 3. U 21-DM – Sandra Lingner (TSV ED), DM-Silber.

Eisstockweitschießen

Felix Karpfinger (SC Oberhummel), Deutscher U 19Vizemeister.

Kegeln

Mario Lange (TSV ED), EM, 5. Platz Paare.

Schwimmen

Sander Liebig (TSV ED), Bay. Juniorenmeister 50 und 100 m Brust – Carina Michaelis (TSV ED), Bay. Masters: 1. Platz 50 m Schmetterling und Rücken, 100 m Freistil - Rico Scharfe (TSV ED), Bay. Masters: 1. Platz 50 m Rücken – Amelie Zachenhuber (TSV ED), Bay. Meisterin 50 und 100 m Freistil, 50 m und 100 m Schmetterling.

Kickboxen

Dennis Völker, DM-Silber Vollkontakt – Reza Rezaei (beide KBV ED), DM-Bronze Vollkontakt.

Einzel Bronze

Laufen Marathon

Benjamin Luber (Trisport ED), BM-Vize.

Bogenschießen

Johann Ganser (BSG Ebersberg), 2. Platz Bay. Meisterschaft im Freien, 50 Meter.

Leichtathletik.

Theresa Schmid (TSV ED), Südbayer.. Hallenmeisterin W 15, 800 m – Simone Schramm (TSV ED), Bay. Vizemeisterin schaft Frauen Kugelstoßen – Magdalena Reisinger (TSV ED), Bay. Vizemeisterin Hallenmeisterschaft W 15, Stabhochsprung .

Karate

Isabella Bobbert (TSV ED), Obb. MeisterinKata Einzeln – Aitana Bobbert (TSV ED), Obb. Meisterin Kat Einzeln.

Schwimmen

Marco Simeth, 3. Platz Bay. Masters 50 m Brust – Sophia Geyer , Obb. Kurzbahn-Jahrgangsmeisterin 50 m Schmetterling - Lena Leeb, Obb. Kurzbahn-Jahrgangsmeisterin 50 m Schmetterling – Lena Vidovic, Bay. Vizemeisterin 50 m Rücken – Nicolas Jensch, Obb. Kurzbahn-Jahrgangsmeisterin 100 m Freistil und 50 m Rücken (alle TSV ED).

Tischtennis

Johannes Faltermaier (TSV Schwabhausen), Obb. Kurzbahn-Jahrgangsmeister 200 m Rücken, Ausnahmewertung !, 1. Platz Südbay. Meister U19.

Kickboxen

Artem Holubov (KBV ED), 2. Platz Südostbay. Rangliste

Silber Mannschaft

TSV ED Kegeln (Mario Lange, Herbert Mader, Anton Rogg, Jürgen Tetzlaff,, Trainer: Anton Rogg) Bayer. Meisterschft 2022.

TSV ED Schwimmen (Carina Michaelis, Rico Scharfe, Marco Simeth, Isabella Hawranke, Katrin Liebig) Bay. Masters: 1. Platz 4 x 200 m Freistilstaffel.

Bronze Mannschaft

SpVgg Altenerding/ Handball männl. B-Jugend (Yannis Bartsch, Sebastian Boden, Malte Bulic, Bastian Faig, Samuel Henrich, Colin Hofstetter, Linus Kielmann, Jakob Schober, Tim Steininger, Trainer: Thomas Steininger, Manuel Fußer) Bezirksoberliga-Meister.

TSV ED Kegeln (Mario Lange, Herbert Mader, Anton Rogg, Jürgen Tetzlaff, Trainer: Anton Rogg) 2. Platz Bayernpokalfinale 2020.

FC Langengeisling/ Fußball Damen (Alisha van Horten, Antonia Chowanietz, Antonia Obermaier, Anni Maier, Celine Siebrecht, Claudia Neumair, Franziska Neumayr, Jasmin Weißig, Johanna Steinmaier, Julia John, Lara Gräwert, Lena Altmann, Lena Kressierer, Lisa Mayer, Maike Schmidtner, Marie Huber, Melanie Schöffmann, Michelle Refeld, Milena Schulte, Monika Bichlmaier, Rebecca Hawkins, Sophia Auer, Stefanie Karamatic, Stefanie Esser, Stephanie Karbaumer, Theresa Widl, Vanessa Reidl, Zeynep Aydogan, Trainer: Stefan Karamatic, Co-Trainer: Harry Kronthaler, TW-Trainer: Tobias Hunn) 1. Platz Bezirksliga Oberbayern (Aufstieg in die Bezirksoberliga).