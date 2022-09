„Eine Fußballmannschaft trainiert ja auch gemeinsam“

Von: Dieter Priglmeir

„Die Tür ist nicht zu“, meint Bundestrainerin Brigitte Bielig. © Yannik Schurwanz/DRV

Sportdirektor Mario Woldt und Bundestrainerin Birgit Bielig bedauert Marie-Sophie Zeidlers Verzicht auf die WM, wehren sich aber auch gegen Vorwürfe der 23-Jährigen aus Schwaig (Landkreis Erding).

Die Tür sei keineswegs zu für Marie-Sophie Zeidler, betont Brigitte Bielig. Die DRV-Bundestrainerin beteuert im Gespräch mit der Heimatzeitung, dass sie der Schwaiger Rudersportlerin nach deren WM-Verzicht nicht mit dem Rauswurf aus dem Kader gedroht habe. Sie habe aber darauf hingewiesen, dass es künftig neue Nominierungskriterien gebe, um den Status einer Kaderathletin zu erlangen. Ergometertest und die Rennen bei den Kleinbootmeisterschaften reichten künftig nicht mehr. „Wir erarbeiten derzeit den neuen Katalog“, so Bielig, die aber nicht verhehlt, „dass ich Maries Entscheidung für falsch halte. Sie hat schon auch ihre Mannschaft im Regen stehen lassen. Wir hätten sie bei der WM gut brauchen können, aber jetzt muss es halt ohne sie gehen“. Auch Sportdirektor Mario Woldt bedauert Zeidlers Verzicht: „Eigentlich ist es ja eine Auszeichnung, wenn man bei einer WM teilnehmen darf. Aber wir können ja niemanden zwingen.“

Zeidlers Kritik, dass die Kader-Einteilung zu früh erfolge, will Woldt so nicht stehen lassen. „Dass widerspricht dem, was sie sonst fordert: nämlich, dass sich die Mannschaften früh finden und dann einfahren können.“

Kritisiert den Verband: Marie-Sophie Zeidler. © Yannik Schurwanz/DRV

Dass dies heuer dennoch nicht geschehen ist und die Boote immer wieder umbesetzt wurden, räumt Bielig ein. „Dass wir – auch durch Krankheiten – nach hinten raus so viel gewechselt haben, war schon unser Manko“. Dennoch bleibe ein frühzeitiges Zusammenführen der Boote das Ziel des DRV. Konkurrenzkampf gebe es dennoch ausreichend: „Wir haben zwölf bis 14 Skullerinnen, die um sieben Bootsplätze kämpfen, da ist genügend Leistungsdruck da.“

Bielig betont zudem, dass für das Training für die Mittel- und Großboote der Aufenthalt im Berliner Stützpunkt unerlässlich sei. „Eine Fußballmannschaft trainiert ja auch gemeinsam“, pflichtet Sportdirektor Woldt bei. Beide bestätigen allerdings die Situation bezüglich der Verpflegung der Athleten in Berlin. Das habe aber mit einem krankheitsbedingten Ausfall zu tun. „Inzwischen weiß jeder, dass es im Gastrobereich nicht so leicht ist, eine Ersatzlösung zu finden“, so Woldt. Und Bielig meint, dass es für die Sportler „nicht so schlimm ist, das Frühstück im drei Autominuten entfernten Bad einzunehmen“. Die Situation in der Küche werde sich außerdem wieder ändern. Für den Rest des Tages werde man aber weiter mit einer Verpflegungspauschale arbeiten, so Woldt. „Wir können an einem Stützpunkt nicht auch noch ein Abendessen anbieten.“ Bessern werde sich die Situation hinsichtlich der Physiotherapeuten, kündigt Bielig an. „Wir haben unseren Betreuungsbedarf neu angemeldet.“ Man habe die personellen Anforderungen nun auf dem Schirm.

Sportdirektor Woldt betont zudem, dass er keine Probleme mit der Familie Zeidler habe, „und schon gar keinen Neid“. Der Verband unterstütze schließlich auch Oliver Zeidler und sein Training in Oberschleißheim, „denn die Leistung stimmt ja auch“. Auch dessen Schwester könne dort trainieren, „wenn sie im Einer fahren will. Allerdings wird sie dort eine sehr leistungsstarke Konkurrenz haben“, so Bielig, die sich freuen würden, „wenn Marie noch mal auf uns zukommen würde“.