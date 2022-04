Eine Serie wird reißen

Von: Andreas Schuder

Teilen

Enge Partie: Wenn Dorfen (blau-rot) auf Freilassing (weiß) trifft, geht es immer knapp her. © Hermann Weingartner

Nach der bitteren Derbyniederlage in Moosinning folgt für den TSV Dorfen an diesem Samstag das nächste Topspiel.

Dorfen – Um 14.30 Uhr empfängt der Tabellenvierte den Tabellenzweiten ESV Freilassing, der die letzten zehn Spiele gewinnen konnte. Diese beeindruckende Serie gilt es für die heimstarken Dorfener zu brechen.

Dorfens Trainer Christoph Deißenböck interessiert die starke Form des Gegners nicht wirklich. „Natürlich haben wir großen Respekt vor Freilassing, aber jedes Spiel in der Liga ist schwer, das hat man in den letzten Wochen gesehen. Und das wird heute nicht anders.“ Dabei hat er auch lobende Worte für den Gegner übrig. „Die sind spielerisch wahnsinnig und haben vorne mit Albert Deiter einen richtig starken Stürmer. Doch auch der restliche Kader ist sehr hochwertig. Über die Saison gesehen sind sie wahrscheinlich noch einen Tick vor uns, aber in einem Spiel ist alles möglich.“ Er ergänzt selbstbewusst: „Wir haben diese Saison noch kein Spiel daheim verloren und konnten auswärts bei Freilassing in der Hinrunde gewinnen. Mit den Fans im Rücken bin ich mir sicher, dass wir eine großartige Leistung zeigen werden. Eine Serie wird reißen – und zwar die von Freilassing.“

In personeller Hinsicht hat sich die Lage beim TSV angespannt. Krankheitsbedingt werden Kapitän Andreas Hartl und Stammkeeper Alexander Wolf ausfallen. Ebenfalls fehlen werden Alex Heilmeier und Fabio Zöller wegen Verletzung. Daniel Roppert könnte laut dem Coach seine ersten Einsatzminuten bekommen. Zum Thema Ausfälle erklärt Deißenböck seine Sichtweise. „Ich rede ungern über die fehlenden Spieler, sondern lieber über die, die mir zur Verfügung stehen. Ausfälle gehören dazu, daran kann man nichts ändern“, sagt er. „Ich konzentriere mich auf die fitten Spieler und vertraue darauf, dass die es richten werden. Ich bin kein Fan davon, wenn wegen Ausfällen gejammert wird.“

TSV-Kader

Huge (Schöberl), Bauer, Gritto, Haenle, Hellfeuer, Hönninger, Mutlu, Feckl, Roppert, Linner, Rachl, M. Zöller, Drimmel, Friemer, Thalmaier, Zander