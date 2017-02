Dorfen startet als Außenseiter in die Playoffs

Wird’s ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Dann hätte der ESC in jedem Fall einiges richtig gemacht. Hier duellieren sich der Dorfener Alexander Rauscher (r.) und EHC-Spieler Lukas Wagner in der Zwischenrunde der vergangenen Saison.

Eishockey

Es ist angerichtet: Der ESC Dorfen gastiert heute beim EHC Waldkraiburg zum ersten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie.

Dorfen – Im Dorfener Eishockeylager grassiert wieder das Derbyfieber. Nachdem die Eispiraten den Einzug ins Playoff-Viertelfinale geschafft haben, stehen nun absolute Höhepunkte respektive mit Spannung erwartete Derbys gegen den Nachbarn und Oberligisten EHC Waldkraiburg an. Die erste Partie der Best-of-Five-Serie steigt heute um 19.45 Uhr beim EHC, am Sonntag geht es in Dorfen weiter.

Die Begegnungen mit den Löwen sind für die Isenstädter die größte Herausforderung dieser Saison. Bereits vor zwei Jahren standen sich Dorfen und Waldkraiburg im Playoff-Viertelfinale gegenüber. In vier dramatischenSpielen setzten sich die Löwen damals durch, scheiterten aber daraufhin im Halbfinale gegen den späteren Meister Lindau. In der vergangenen Saison punktete der ESC in der Zwischenrunde in der Waldstadt mit 5:4 nach Penaltyschießen, unterlag dann allerdings im Rückspiel den Löwen mit 1:5 Toren.

Weil Derbys oftmals ihre eigenen Gesetze haben, hofft man in Dorfen auf ein zweites Heimspiel, was mindestens einen ESC-Sieg in den ersten drei Spielen voraussetzt. „Nachdem uns in der Vorrunde mögliche Derbys gegen Erding und Waldkraiburg durch den um einen Punkt verpassten Einzug in die Gruppe B entgangen sind, wären uns schon aus wirtschaftlicher Sicht zwei Heimspiele gegen die Waldstädter mehr als willkommen“, sagt ESC-Eishockeychef Josef Jung, der bedauert, dass man in Dorfen und Umgebung immer noch zu wenige Zuschauer für die Heimspiele mobilisieren kann. In der Verzahnungsrunde waren es im Schnitt gerade mal 270.

ESC-Trainer Heinz Feilmeier weiß um die Außenseiterrolle seiner Mannschaft: „Wir machen uns nichts vor: Waldkraiburg hat in der Breite der Blöcke mehr Qualität, aber wir werden ihnen schon die Stirn bieten.“ Feilmeier warnt vor den tschechischen Stürmern Tomas Vrba und Jakub Marek, dem reaktivierten Verteidiger Andreas Paderhuber sowie vor dem oberliga-erfahrenen Torwart Björn Linda. Die in die Bayernliga nachgerückten Oberligisten wie eben Waldkraiburg gehen Feilmeier zufolge ein hohes Tempo. Einen ersten Eindruck davon wird der ESC heute bekommen. Trotz Hemadlenzn hat der ESC gestern in Dorfen ein Abschlusstraining absoviert.

von Georg Brennauer