„Wir sind gewappnet“

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Freuen sich auf die WM in Dänemark (hinten, v. l.): Tabea Botthof, Franzi Feldmeier, Bernadette Karpf und Celina Haider sowie (vorne) Sandra Abstreiter. Kaltstart nach der Sommerpause © Privat

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen beginnt heute die Weltmeisterschaft in Dänemark.

Frederikshavn/Erding – Mit dabei im Team sind auch fünf ehemalige Erdinger Nachwuchsspielerinnen (wir berichteten), die allen Grund zum Optimismus haben.

Nach den beiden Siegen in den Testspielen gegen Ungarn (1:0, 2:1), die in Füssen ausgetragen worden sind, gab es am Dienstag beim letzten Test in Frederikshavn gegen Tschechien einen 3:2-Erfolg. Die deutsche Mannschaft scheint also gerüstet für die Weltmeisterschaft, bei der zunächst erst einmal der Klassenerhalt im Vordergrund steht.

Zwei Ex-Erdingerinnen sind extra für das Turnier aus den Vereinigten Staaten angereist, wo sie studieren und spielen: Torhüterin Sandra Abstreiter steht ansonsten für das Providence College im Kasten, und Abwehrspielerin Tabea Botthof verteidigt für die Yale University.

Die Stürmerinnen Franzi Feldmeier (ESC Planegg) und Celina Haider (ERC Ingolstadt) sind bei Bundesliga-Clubs in der Umgebung aktiv, während Bernadette Karpf Ingolstadt verlassen hat und seit dieser Saison in Diensten des schwedischen Erstligisten Leksands IF steht.

„Wir hatten eine wirklich gute Vorbereitung mit vielen guten Trainingseinheiten“, schwärmen die ehemaligen Erdingerinnen, und Botthof ergänzt explizit: „Die Einheiten haben uns deutlich vorangebracht und näher ran an das Leistungsniveau, das wir erreichen wollen für die Weltmeisterschaft.“ Es geht von 0 auf 100, müssen die Frauen nach der Sommerpause doch quasi einen „Kaltstart“ hinlegen.

Was die Zuversicht der fünf Mädchen auf ein gutes Abschneiden erhöht, sind die drei Testspielsiege. Vor allem das 3:2 gegen die Tschechinnen auf dänischem WM-Eis ist eine deutliche Ansage. „Dass wir dreimal gewonnen haben, ist, glaube ich, ein großartiger Start ist in die Saison und gibt uns ein sehr gutes Gefühl für die WM“, schwärmt die 22-jährige Botthof. Vor allem auch, weil zweimal gegen Ungarn gewonnen wurde, das heute um 15.30 Uhr der erste deutsche Gegner ist. Und auch Tschechien spielt ja in der deutschen Gruppe.

„Wir sind gewappnet. Wir freuen uns und haben ein gutes Gefühl – und wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft“, gibt sich Botthof zuversichtlich. „Deswegen hoffen wir, dass wir das Ziel erreichen und ins Viertelfinale einziehen können.“ In den weiteren Gruppenspielen trifft Deutschland auf Schweden (27. August), Tschechien (29. August) und Gastgeber Dänemark (30. August). Die Viertelfinalspiele finden am 1. September statt. Magentasport überträgt alle deutschen Spiele live und kostenfrei.