Misslungene Generalprobe

Eishockey

Wenige Tage vor dem Punktspielauftakt kassierte der ESC Dorfen eine deftige Abreibung.

Dorfen– Eine 1:6-Niederlage (0:2, 0:3, 1:1) bezog der ESC Dorfen im Testspiel gegen den EHC Klostersee. Der Ex-Oberligist aus Grafing hatte bis zum Ende des zweiten Drittels die Partie vorzeitig entschieden.

Ohne Stammtorhüter Kevin Yeingst, Simon von Fraunberg, Tobi Brenninger, Matthias Selmair und Domenic Schnirch fand der ESC gegen die mit gut einem halben Dutzend ehemaliger Oberligaspieler auftretenden Gäste kein Rezept. So nutzten die Gäste sogleich das erste Überzahlspiel zum 1:0 (12./Hördt). Zwei Minuten später stand es 2:0 (Kaefer).

Im zweiten Drittel schraubte der Topfavorit der neuen Landesliga das Ergebnis von der 23. bis zur 29. Minute (Gleixner, Hördt, P. Quinlan) auf 5:0.

Den Dorfenern gelang es nicht, die Räume vor der Torfrau Nadja Gruber eng zu machen, was die Gäste in der Defensivarbeit um Bernd Riesche, Nicolai Quinlan und Co. weit besser praktizierten.

Im Schlussdrittel hielten die Hausherren besser dagegen, konnten aber einige gute Chancen nicht im Tor von Goalie Dominik Gräubig unterbringen. Nach dem 6:0 der Gäste (52. Wren) glückte dem ESC der Ehrentreffer zum 1:6 (56.) durch Mark Waldhausen (Lukas Miculka).

Strafmin.: ESC 22+10 (F. Brenninger), EHC 14 – Zuschauer:180.

Georg Brennauer