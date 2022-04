Eiskalte Taufkirchener

KREISLIGA BSG-Stürmer Daniele Eibl erledigt Wartenberg im Alleingang

Von Helmut Findelsberger schließen

Mit einem verdienten 2:0 (2:0)-Sieg beim TSV Wartenberg hat die BSG Taufkirchen die Gastgeber in der Tabelle überholt.

Wartenberg – Wartenberg dagegen muss die unteren Regionen im Tableau wieder mehr im Auge behalten. Nach zwei Unentschieden und einem Sieg wollte der TSV „den guten Start in die Frühjahrsrunde diese Woche vergolden“, hatte Trainer Richard Maierthaler angekündigt. Nach der zweiten Niederlage ist es nur die blecherne Medaille geworden.

Dabei war Wartenberg zunächst spielbestimmend. Nach 25 Sekunden konnte die BSG-Abwehr einen Schuss von Michael Reischl gerade noch zur Ecke abblocken. Ein Kopfball von Hannes Schmidt nach Freistoß war kein Problem für Schlussmann Lukas Loher. In der 7. Minute brachte sich Florian Hornauer in beste Position, aber sein Schuss verunglückte. Im Zwei-Minuten-Takt ging es so weiter. Dominik Keuter konnte im Fünfmeterraum Manuel Engl gerade noch am Einschuss hindern. Und Engl zielte zwei Minuten später am BSG-Tor vorbei.

Wesentlich effektiver dann Taufkirchen: 15 Minuten waren gespielt, da stürmte Daniele Eibl über links in den Sechzehner und jagte das Leder mit rechts halbhoch ins lange Eck zum 1:0. Jetzt hatte die BSG das Spiel im Griff. Zwei Schüsse von Jannik Vom Hofe konnte Wartenbergs Defensive gerade noch blocken.

Die Hausherren befreiten sich nochmal. Hornauer scheiterte am stark haltenden Loher, Engl schoss aus der Drehung am machtlosen Loher und am BSG-Tor vorbei. Wie’s geht, demonstrierte wieder der Gast. Nach dessen erstem Eckball nach 44 Minuten brachte der TSV den Ball einfach nicht aus der Gefahrenzone, bis erneut Eibl humorlos zum 2:0 zuschlug.

Von diesem Stimmungskiller kurz vor dem Pausengang erholten sich die Wartenberger nicht mehr. Vor allem wenn Samuel Schlossnikl über links davonzog, herrschte Alarmstufe Rot bei Wartenberg. So konnte der 21-Jährige in seinem sechsten Kreisligaspiel im letzten Moment noch am Einschuss gehindert werden (52.).

Die BSG ging in der Folge fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um, wie bei einem schlampig zu Ende gespielten Überzahl-Konter nach 62 Minuten. Eine Minute später brachten Thomas Hamburger und Thomas Götzberger aus wenigen Metern den Ball nicht am TSV-Keeper vorbei. Zweimal forderten die Gäste Strafstoß, der zumindest bei der Attacke gegen den sich durchtricksenden vom Hofe zwei Minuten vor Schluss möglich schien. Es reichte auch so, denn Wartenberg fiel im zweiten Durchgang nichts ein. Selbst dann nicht, als Taufkirchens Maxi Gebhardt in der 77. Minute mit Gelb-Rot runter musste.

Stimmen zum Spiel

Richard Maierthaler, Trainer des TSV Wartenberg: „Taufkirchen hat es über 90 Minuten in der Defensive sehr gut gemacht, und unsere wenigen Torchancen haben wir verhaut. Wir haben einfach das ganze Spiel über keine Mittel gefunden, um etwas zu kreieren und sind, wie schon am Dienstag, enttäuscht. Mit solchen Leistungen kann man auch noch in den Abstiegskampf hineingezogen werden“.

Thomas Götzberger, Spielertrainer der BSG Taufkirchen: „Ich glaube, es ist ein verdienter Sieg. Wir hätten vielleicht sogar noch zwei Elfmeter kriegen müssen. Zum Schluss war es ein Kampf, das Ganze mit zehn Mann über die Zeit zu bringen, aber Wartenberg war nicht wirklich zwingend gefährlich vor unserem Tor.“