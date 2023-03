Eispiraten sind gerettet – Trainer geht in Rente

Von: Georg Brennauer

Das war’s: Franz Steer hört nach drei Jahren als ESC-Trainer auf. © Hermann Weingartner

Jetzt ist es amtlich: Trainer Franz Steer wird den ESC Dorfen verlassen.

Dorfen – Das hat er nach dem letzten Saisonspiel der Eispiraten gegen den ESC Geretsried bekanntgegeben. Der 64-Jährige geht nach eigener Aussage in Rente.

Wenngleich der ESC Dorfen zum Saisonabschluss zwei knappe 3:4-Niederlagen hinnehmen musste, nach Penaltyschießen in Waldkraiburg und nach Verlängerung gegen Geretsried, überwog die Freude über den Klassenerhalt. Unter den sieben Clubs in der Bayernliga-Abstiegsrunde belegten die Isenstädter nach zwölf Spielen mit 21 Punkten Platz drei hinter Schweinfurt und Buchloe mit jeweils 25 Zählern. Während die Clubs aus Pfaffenhofen (19) und Geretsried (18) ebenfalls in der Bayernliga bleiben, werden sich Waldkraiburg (14) und Pegnitz (4) als sportliche Absteiger voraussichtlich in die Landesliga verabschieden. Bedauerlich für den ESC, da sie mit den Löwen einen publikumswirksamen Nachbarn verlieren. Wenigstens, so der allgemeine Tenor in Dorfen, bleibt das finanzträchtige Derby mit Erding erhalten.

Am Freitag in Waldkraiburg hatte ESC-Trainer Steer von einem sehr offenen Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten gesprochen und die sehr guten Torhüter Christoph Lode (EHC) sowie Andi Marek (ESC) gelobt. „Wir hätten nach dem Klassenerhalt auch mit mehreren Junioren spielen können“, meinte Steer, doch dies verbiete die Fairness gegenüber den noch nicht endgültig platzierten Mannschaften.

Froh und optimistisch zeigte sich indes Löwen-Trainer Jürgen Lederer, der das Team erst vor einigen Wochen von Markus Berwanger übernommen hatte. Seinem Team bestätigte er absoluten Einsatzwillen und hoffte auf einen Erfolg im Endspiel in Pfaffenhofen, wurde jedoch enttäuscht. Eine 1:3-Niederlage bedeutete den Abstieg.

Nach der letzten Partie gegen Geretsried sprach Steer indes von keinem guten Spiel seines Teams. Es sei halt schwierig gewesen für die Mannschaft, nach dem Klassenerhalt die Spannung hoch zu halten, doch insgesamt hätten die Jungs dies doch sehr gut gemacht.

Der Spielverlauf sei bezeichnend gewesen für diese Runde mit den meisten engen Ergebnissen, resümierte Geretsrieds Trainer Hans Tauber. Bei seinen River Rats sei nach der Tabellenführung nach dem vierten Spiel der Schlendrian eingekehrt. Man sei heilfroh, dass es jetzt noch zum Klassenerhalt gereicht hat.

Zum Abschluss der Pressekonferenz gab Trainer Steer offiziell seinen Abschied von den Eispiraten bekannt – kurz und bündig. Er habe dies eigentlich schon nach der Hauptrunde tun wollen, was allerdings seiner Ansicht nach unmittelbar vor den schweren Aufgaben im Kampf um den Klasasenerhalt nicht so gut gewesen wäre. „Ich gehe jetzt in Rente. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil sich jeder selbst seine Meinung bilden kann, was ich in den drei Jahren bewegt oder nicht bewegt habe“, meinte er abschließend.

ESC-Eishockey-Abteilungsleiter Manfred Detterbeck dankte dem Coach und bestätigte ihm, dass er unabhängig vom Tabellenplatz mit dem notwendigen wie gelungenen Umbau der Mannschaft eine sehr gute Leistung erbracht und junge Spieler erfolgreich an das Niveau der Bayernliga herangeführt habe. Dies sei einen riesen Applaus wert, der auch unter den vielen Besuchern der Pressekonferenz aufbrandete. Auf Nachfrage, wie es nun weitergehe, wollte sich Detterbeck noch nicht äußern. Er dankte der Mannschaft, allen ehrenamtlichen Helfern sowie den Sponsoren und versicherte, Neuigkeiten rechtzeitig bekannt zu geben.