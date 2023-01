Eispiraten stark, aber nicht effektiv genug

Von: Helmut Findelsberger

Ein starker Rückhalt war einmal mehr Dorfens Torwart Maximilian Englbrecht. © Hermann Weingartner

Sie haben sich wacker geschlagen, die Eispiraten des ESC Dorfen.

Amberg/Dorfen – Wären sie über die gesamte Spielzeit so konsequent im Ausnützen ihrer Torchancen wie vor der ersten Pause gewesen, wäre Zählbares beim Tabellenvierten durchaus möglich gewesen. 2:4 (2:2, 0:1, 0:1) mussten sie sich beim ERSC Amberg aber letztlich geschlagen geben.

Personell ein wenig verändert ging Dorfen in diese Partie. Maximilian Englbrecht rotierte wieder zwischen die Pfosten, der am Freitag noch gesperrte Verteidiger Fabian Kanzelsberger war wieder dabei, dafür fehlte in dem 18 Feldspieler zählenden Aufgebot mit dem 18-jährigen Felix Wiedenhofer der zweifache Torschütze vom Freitagabend.

Amberg, bereits sicher in der Meisterrunde, und auch Dorfen, fest gebucht für die Abstiegsrunde, hatten tabellenmäßig nichts mehr zu verlieren. Aber die Post geht in Spielen beim Zuschauerkrösus in der Oberpfalz immer ab. Die Wild Lions waren auch das spielbestimmende Team, aber die Eispiraten brachten dank einer fast hundertprozentigen Chancenverwertung und eines ganz starken Englbrecht einen 2:2-Zwischenstand in die erste Pause.

Zwei Strafzeiten leisteten sich die Amberger, und die nützten Christof Hradek zum 1:0 (9.) und Urban Sodja zum 2:2 (16.). Den ersten Rückstand glichen die Wild Lions nur 33 Sekunden später durch Brett Mennear aus. Da war Shawn, der Campbell mit dem deutschen Pass, mitbeteiligt. Für die 2:1-Führung sorgte Tanner Campbell, das ist der mit kanadischer Staatsbürgerschaft. Beide Campbells sind übrigens nicht verwandt oder verschwägert. Bis dahin waren die Eispiraten ohne Strafzeit ausgekommen.

Gut vier Minuten nach Wiederbeginn gab es die erste. Zehn Sekunden hätte Lukas Kirsch noch abzusitzen gehabt, da nützte Felix Köbele die Überzahl zum 3:2 für Amberg. Ärgerlich war der Gegentreffer zudem, denn Hradek hatte vorher noch einen aussichtsreichen Konter gefahren, wurde aber gestoppt, und so folgte im Gegenzug der Konter mit Folgen. Weitere Zweier gegen Maximilian Huber und Benedikt Dietrich in der zweiten Hälfte dieses Drittels wurden schadlos überstanden. Überhaupt war Dorfen mindestens gleichwertig. Sehr gute Tormöglichkeiten hatte Tomas Vrba vor und nach der Amberger Führung.

An der Charakteristik dieses Spiels änderte sich auch im Schlussabschnitt nichts. Den Ausgleichstreffer hatten die Eispiraten mehrmals auf der Kelle, fanden aber nicht mehr zu der Effektivität der ersten 20 Minuten. Die Strafe folgte durch den Treffer von Marco Pronath zum Amberger 4:2.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (9.) Hradek (Vrba, Kanzelsberger/5-4), 1:1 (10.) B. Mennear (S. Campbell, T. Campbell), 2:1 (13.) T. Campbell (Schmitt, B. Mennear), 2:2 (16.) Sodja (Lohmaier, Susanj/5-4), 3:2 (27.) Köbele (B. Mennear, Schmitt/5-4), 4:2 (58.) Pronath (Köbele, Frank) – Zuschauer: 500 – HSR: Robert Heinze, Philipp Sintenis – Strafminuten: Amberg 4, Dorfen 8