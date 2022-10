Eispiraten erbeuten einen Zähler bei den Mighty Dogs

Von: Helmut Findelsberger

Einstand im ESC-Dress: Tomas Vba (l.) im Gespräch mit dem ukrainischen Neuzugang Dmytro Isayenko. © dfi

Immerhin einen Zähler haben die Eispiraten des ESC Dorfen am Sonntagabend bei den Mighty Dogs des ERV Schweinfurt erbeutet.

Schweinfurt/Dorfen – Erst nach Penaltyschießen hatten die Gastgeber beim 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 1:0) den Zusatzpunkt auf ihrem Konto.

Vor fast 500 Zuschauern mussten beide Parteien dezimiert in diese Bayernliga-Saison starten. Bei Schweinfurt fehlten mit Joshua Bourne und Dylan Hood sogar beide Kontingentspieler. Am Freitagabend hatten beide Teams noch ihre Generalproben mit den letzten Testspielen bestritten. Im Schweinfurter Ice Dome war dies vor 1900 (!) Zuschauern das Unterfrankenderby gegen den Landesligisten Haßfurt. In diesem mit 6:3 Toren gewonnenen Prestigeduell hatte sich Hood eine Spieldauerstrafe und somit ein Spiel Sperre eingehandelt. Der 32-jährige Kanadier war letzte Saison mit 62 Punkten aus 31 Spielen der Topscorer, aber angesichts 116 Strafminuten auch kein Kind von Traurigkeit.

Die Dorfener Generalprobe war auch alles andere als ein Mutmacher für Sonntag. Ein furchtbarer Torchancenwucher und mit zunehmender Spieldauer immer mehr Fehler, sowohl in der Defensive als auch im Spielaufbau, führten zur 1:4-Niederlage (0:0, 1:2, 0:2) gegen den Ligakonkurrenten EC Pfaffenhofen. Torschütze für Dorfen war Urban Sodja zum 1:2 (40.), für Pfaffenhofen trafen Christian Birk (2), David Felsöci und Tom Callaghan.

Eispiraten-Trainer Franz Steer fehlen derzeit mit Florian Fischer, Eric und Reik Walter, Max Huber, Florian Hartl und Gasper Susanj zwei Drittel seines Verteidigeraufgebots sowie die Angreifer Sandro Schroepfer und Lukas Kirsch. Kurz vor der Busabfahrt meldete sich auch noch Christoph Lönnig krank. Wie bereits am Freitagabend musste der kurzfristig lizenzierte Ukrainer Dmytro Isayenko wieder einen Verteidigerpart übernehmen, „und das macht er als gelernter Stürmer nicht so gerne“, verriet Franz Steer.

Bayernligapremiere feierten der 18-jährige Benjamin Baumgartner und der noch ein Jahr jüngere Felix Wiedenhofer. Letzterer erzielte auch gleich den 2:2-Ausgleichstreffer im Zusammenspiel mit dem aus Klostersee gekommenen 20-jährigen Felix Lohmaier. „Wenn die Etablierten einfach das Tor nicht treffen, müssen es die Jungen richten“, stellte Dorfens Sportlicher Leiter Hans Ertl fest.

Dem Spielverlauf und vor allem den Torchancen nach sei mehr drin gewesen, „aber wenn man die letzten fünf Minuten fast komplett mit einem Mann weniger zu überstehen hat, muss man zufrieden sein“, gab Ertl zu.

Mit einer frühen Strafzeit gegen die Eispiraten hatte die Partie auch begonnen, und die Mighty Dogs hatten diese Überzahl bei Spielzeit 1:59 Min. zum Führungstreffer umgemünzt. „Ich hatte meine Mannschaft vor dem stürmischen Schweinfurter Beginn gewarnt“, sagte Franz Steer. Zum Glück hatte Tomas Vrba, ebenfalls in Überzahl, die schnelle Antwort parat. „Die vielen Scheibenverluste aus der Anfangsphase haben wir dann abstellen können und im weiteren Spielverlauf die besseren Tormöglichkeiten gehabt“, erzählt der ESC-Trainer. „Allein Christian Göttlicher hatte nach der zweiten Pause zwei, drei Mal Topchancen gegen einen sehr starken Torhüter Roßberg nicht nützen können“.

Steer gab auch zu bedenken, dass mit Isayenko im zweiten sowie Steiner im letzten Drittel noch zwei weitere Spieler ausgefallen waren. Im Penaltyschießen hatten Vrba für den ESC sowie Christian Masel und Alexander Asmus für den ERV getroffen. „Ist auch Glückssache“, meinte Steer dazu.

Statistik

Tore: 1:0 (2.) Melchior (Ostertag, Masel/5-4), 1:1 (7.) Vrba (Steiner, Dietrich/5-4), 2:1 (35.) Ostertag (Melchior, Marquardt/4-3), 2:2 (37.) Wiedenhofer (Lohmaier, Folger), 3:2 (P) Asmus – HSR: Maximilian Reitz, Philipp Sintenis – Zuschauer: 450 – Strafminuten: Schweinfurt 18, Dorfen 25