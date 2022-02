Eispiraten erreichen ihr Minimalziel

Wie schon beim Hinspiel in Dorfen gab es auch am Sonntag in Königsbrunn packende Torszenen.

EISHOCKEY Punkt geholt: Dorfen verliert 3:4 nach Verlängerung in Königsbrunn

Von Helmut Findelsberger schließen

Obwohl verloren, kann der ESC Dorfen mit dem Ergebnis leben.

Königsbrunn/Dorfen – Nach vier Siegen ist die Erfolgsserie gerissen. Mit leeren Händen fuhr der ESC Dorfen am Sonntagabend aus Königsbrunn aber nicht nach Hause. Mit 3:4 (0:1, 3:2, 0:0; 0:1) Toren nach Verlängerung mussten sich die Eispiraten den Pinguinen geschlagen geben – aber ein Punkt war’s auch.

Mit kleinerer Kapelle mussten die Eispiraten zum Rückspiel bei den Pinguinen antreten. Verteidiger Maximilian Huber (verletzt), Florian Hartl, Maximilian Steiner (beide mit der U20 im Einsatz) sowie Dario Braun (krank) fehlten. Neun Angreifer und fünf Verteidiger waren es somit. „Dann muss Gasper Susanj in der Abwehr Doppelschichten fahren“, meinte ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck. „Für Königsbrunn geht’s schon um alles, die werden gewaltig drücken“, lautete seine Einschätzung.

Die Hausherren bestürmten mit Vollgas das ESC-Tor, in dem Luca Endres wieder eine starke Leistung bot. „Das Spiel war aber nicht so einseitig wie in Dorfen“, befand Detterbeck zur ersten Pause. Er sah gute Torchancen von Sandro Schroepfer, Urban Sodja und Florian Fischer. Die Strafzeiten des ESC waren nur etwas zu viel. Aber auch eine doppelte Unterzahl wurde schadlos überstanden. Als die Faustkämpfer Linus Voit (Königsbrunn) und Erik Walter (Dorfen) und für einen Bandencheck dessen Teamkamerad Benedikt Dietrich raus mussten, war’s passiert. Gustav Veisert traf zum Königsbrunner 1:0.

Hatte Dorfen bis zur ersten Pause mit acht Strafminuten doppelt so viele wie Königsbrunn, so sollte sich das nach Wiederbeginn gewaltig ändern. Die Pinguine legten sich oft mit Schiedsrichter Michael Fischer an. „Zum Glück für uns“, musste Detterbeck zugeben. Aber Dominik Zimmermann traf zum 2:0 kurz vor Halbzeit dieses Spielabschnitts. Dann wurden die Eispiraten dominanter, mussten aber dennoch mit einem Mann mehr das 0:3 durch Philipp Sander schlucken. Die Überzahl münzte Tomas Vrba aber noch zum ersten Treffer um. Es ging nach dem selben Muster weiter: Kassierte ein Dorfener eine Strafzeit, gab es für Königsbrunn das Doppelte. So gelang Lukas Kirsch bei Vier gegen Vier der Anschlusstreffer, und wieder komplett, besorgte Susanj mit einem gewaltigen Hammer in Überzahl den 3:3-Pausenstand. „Einen Punkt wollen wir auf alle Fälle mitnehmen“ – Detterbecks Minimalziel war nach einem geradezu ereignislosen Schlussdrittel erreicht.

Tore und Strafen gab’s keine mehr, aber Chancen in einem offenen Schlagabtausch auf beiden Seiten durchaus. 98 Sekunden dauerte die Overtime, dann traf David Farny zum 4:3 für Königsbrunn.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (17.) Veisert (Rudolph, Bitomsky/5-4), 2:0 (30.) Zimmermann (Trupp), 3:0 (33.) Sander (Miettinen/4-5), 3:1 (33.) Vrba (Sodja, Franz/5-4), 3:2 (36.) Kirsch (Fischer, Sodja/4-4), 3:3 (39.) Susanj (Franz / 5-4), 4:3 (62.) Farny (Bullnheimer) – Zuschauer: 170 – HSR: Michael Fischer – Strafminuten: Königsbrunn 14, Dorfen 12