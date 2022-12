Eispiraten haben gegen River Rats nichts zu melden

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Mehrfach ins Grübeln geiet ESC-Trainer Franz Steer in der Partie gegen Geretsried. © Dominik Findelsberger

Der ESC Dorfen wollte im Kampf um Rang acht nochmal angreifen-

Dorfen – Er war aber am Freitagabend bei der 1:5 (0:2,1:2,0:1)-Niederlage gegen den ESC Geretsried weit davon entfernt. Mit 15 Minuten Verspätung ging es in die Partie. Die Geretsrieder hatten mit dem Bus nach einer Umleitung in Dorfen wieder umkehren müssen.

Das 1:0 für Geretsried schoss Daniel Bursch schnell. Zu wirklich hochkarätigen Tormöglichkeiten kamen die Hausherren auch in der Folge nicht. Dafür musste ihr Schlussmann Maximilian Englbrecht nach Vrbas Puckverlust alles aufbieten, um einen erneuten Einschlag zu verhindern.

Just mit Ablauf der zweiten Dorfener Strafzeit war’s dann passiert. Geretsrieds Kapitän Martin Köhler hatte lange und erfolgreich zum 2:0 nachgestochert. Als dann eine Zuschauerin vom Puck am Kopf getroffen wurde und die Sanitäter sich um die Verletzte kümmern mussten, wurde bei Spielzeit 17:44 die Pause vorgezogen.

Wieder zurück aus der Kabine, änderte sich am Spiel der Eispiraten zunächst wenig. Die River Rats kontrollierten weiterhin das Geschehen, und der Dorfener Keeper Englbrecht verhinderte mehrmals Schlimmeres. Und Tomas Vrba versenkte durch Freund und Feind hindurch die Scheibe zum Anschlusstreffer. Die Eispiraten setzten Johanna May im Gästetor weiter unter Druck, bis sie sich zwar ein paar Strafen zu viel einhandelten, aber kein Tor erzielten. Fabian Kanzelsberger hätte noch neun Sekunden abzusitzen gehabt, da lochte Benedikt May in der 30. Minute zum 3:1 ein.

Auch ihren vierten Treffer produzierten die Gäste in Überzahl. Gaspr Susanj saß in der Kühlbox, als Geretsried bei einer weiteren angezeigten Dorfener Strafe mit einem sechsten Feldspieler ein starkes Powerplay aufziehen konnte und dies von Florian Strobl zum 4:1 veredelt wurde. Da half es auch nichts, dass Susanj Sekunden vorher wieder reindurfte.

Beim erneuten Gang in die Pause schien die Messe gelesen, Geretsried agierte bisher zu souverän. Die Eispiraten versuchten ab Wiederbeginn alles. Urban Sodja, Susanj und Vrba konnten aber beste Einschussmöglichkeiten nicht verwerten.

Mitte dieses Schlussabschnitts bot sich Dorfen erneut die Möglichkeit heranzukommen, aber selbst eine länger doppelte Überzahl brachte keinen Ertrag. Geretsrieds Edeltechniker Ondrej Horvath sorgte mit seinem Treffer fünf Minuten vor Schluss für klare Verhältnisse.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (6.) Bursch (Strobl), 0:2 (16.), Köhler (Horvath, B, May), 1:2 (25.) Vrba (Hradek, Lohmaier), 1:3 (30.) B. May (Strobl, Rezak/5-4), 1:4 (33.) Strobl (Berger), 1:5 (55.) Horvath (Hochstraßer) – Zuschauer: 140 – HSR: Robert Heinze – Strafminuten: Dorfen 18, Geretsried 12