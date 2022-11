Eispiraten heizen den Spitzenteams ordentlich ein

Von: Georg Brennauer

Lücke gefunden: Dorfens Benedikt Dietrich (schwarzes Trikot) trifft zum 3:0 für Dorfen, die Peißenberger (v. l.) Martin Andrä, Korbinian Sertl, Christoph Frankenberg und Athanasios Fissekis haben das Nachsehen. © dominik Findelsberger

Auf Augenhöhe mit den Topteams der Bayernliga hat sich der ESC Dorfen am Wochenende präsentiert, aber es reichte nur zu einem Punkt.

Dorfen – Königsbrunn mussten sich die Eispiraten mit 2:3 Toren und Peißenberg 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben.

Nach der knappen 2:3-Niederlage beim Tabellenvierten EHC Königsbrunn stand dem Dorfener Trainer Franz Steer der Ärger noch im Gesicht geschrieben. „Da war mehr drin“, stellte Steer in der anschließenden Pressekonferenz fest und verwies auf ein paar grenzwertige Schiedsrichterentscheidungen, die darin gipfelten, dass die Unparteiischen in der Schlussminute einen Befreiungsschlag der Königsbrunner vom Bully weg nicht abpfiffen. Er habe noch nie gehört, so der ESC-Coach, dass es bei einem Befreiungsschlag vom Gegnerbully weg kein Icing geben sollte.

Die Eispiraten tauschten in der Schlussminute ihren Torwart Maxi Englbrecht gegen einen sechsten Feldspieler und belagerten förmlich das Drittel des EHC und dessen Torhüter Markus Kring. „Das Bully wäre halt eine Chance gewesen, dass wir weiter im Angriffsdrittel gewesen wären“, lamentierte Steer.

Man habe bisher vom sechs Spielen fünf auswärts bestritten, und dies mit einem aktuell um neun Mann verminderten Kader. So gesehen sei er mit dem Spiel seiner durchgewürfelten Reihen mit zwei 1b-Spielern und einem Junior (Fabio Lauffer) zufrieden gewesen. Man habe in diesen Spielen überwiegend knappe Ergebnisse erzielt, „aber vom Ergebnis können wir uns nichts kaufen“, betonte der ESC-Trainer. Die Ausfälle seien zurückzuführen auf Verletzungen, Corona, Grippeerkrankungen und auch auf berufliche Verhinderungen. „Ich kann es schon gar nicht mehr hören“, schimpfte er. Zusammenfassend bestätigte Steer, dass sein Team alles gegeben hätte, aber er müsse halt mit der nachhaltig schwierigen Situation leben.

„Was Dorfen mit seinen 13 Spielern geboten hat, sei aller Ehren wert“, meinte EHC-Coach Robert Linke in seinem Statement. Er sparte allerdings nicht mit Kritik. Im ersten Drittel sei sein Team nicht in die Partie gekommen, habe viele Chancen liegen gelassen und grottenschlechtes Powerplay gespielt. „Was für unsere gute Unterzahl spricht“, fiel Steer seinem Kollegen ins Wort. Prompt sei man zweimal ausgekontert worden, fuhr Linke fort. „Gut, dass wir dann im zweiten Drittel die Kurve besser gekriegt habe, sodass wir am Ende gerade noch drei Punkte behalten konnten.“

Eine mitreißende Partie lieferten die Eispiraten gegen den Tabellendritten TSV Peißenberg, bei dem die Miners 50 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, nach einem zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand, gerade noch den Ausgleich erzielten und in der Verlängerung 6:5 gewannen. Allerdings entstand der Ausgleich nach einem – aus ESC-Sicht – nicht geahndeten Foul eines TSV-Stürmers, der den slowenischen Verteidiger Gasper Susanj im Dorfener Drittel klar regelwidrig zu Fall brachte.

„Für uns ist der Ausgang schon bitter, nachdem wir das Spiel eigentlich siegreich über die Zeit hätten bringen müssen“, betonte Steer. „Vor dem Spiel wenn mir einer gesagt hätte, wir machen gegen Peißenberg einen Punkt mit der uns noch zur Verfügung stehenden Mannschaft, bei neun fehlenden Teamspielern, hätte ich das nicht geglaubt.“ Seine Mannschaft habe eine Powerplayquote von 44 Prozent und sei bisher das beste Unterzahlteam in der Liga, erklärte der ESC-Trainer stolz. „Hätte der Schiedsrichter seine vorher konsequente Linie beibehalten, hätte er das Foul an Susanj pfeifen müssen, das dann zum Ausgleich führte“, kritisierte Steer. „Aber wir konnten dennoch hoch erhobenen Hauptes vom Eis gehen.“