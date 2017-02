Eispiraten knöpfen Indians einen Punkt ab

Eishockey – Verzahnungsrunde Ober-/Bayernliga

In einem packenden und am Ende turbulenten Klassespiel vor rund 400 Zuschauern blieb den Eispiraten des ESC Dorfen am Freitagabend gegen den ECDC Memmingen nach einer 2:3-Niederlage nach Verlängerung (0:2, 2:0, 0:0; 0:1) nur einer, aber dafür hochverdienter Punkt.

Dorfen –Der Spielberichtsbogen gab ein völlig ungewohntes Bild ab. 19 Feldspieler sowie das Torhütergespann Kevin Yeingst und Nadja Gruber waren beim ESC aufgelistet, während es 15 plus 2 bei den Indians hieß. Die brachten auch ohne Benda, Huhn, Weigant und Jainz jede Menge Qualität aufs Dorfener Eis.

Der Bayernligameister bestimmte von der ersten Sekunde an, wo es lang geht. Yeingst konnte sich gleich gegen den frei auftauchenden Pfalzer, der gleich mit zwei Versuchen scheiterte, und Sven Schirmmacher auszeichnen. Ausgerechnet Verteidiger Daniel Kreß, sonst „Mister Zuverlässig“, leitete mit einem Puckverlust den Memminger Führungstreffer durch Tim Tenschert ein. Memmingen gab weiter den Ton an. Yeingst hielt überragend, und dessen Vorderleute mussten sich aufs Kontern verlegen. Beim 2:0 schloss Timo Schirrmacher eine Kombination wie aus dem Lehrbuch ab. Die Pause konnte für die Dorfener nicht früh genug kommen.

Aus der kamen sie zwar noch in Unterzahl, aber wie verwandelt raus. Die wurde überstanden, und Kapitän Andreas Attenberger gelang nach richtig gutem Spielzug das 1:2 (23.). Die Strafzeiten nahmen zwar auf ESC-Seite zu, aber selbst eine längere doppelte Unterzahl wurde überstanden. Die Feilmeier-Truppe steigerte sich weiter. Der ESC hatte Überzahl, Kress beförderte den Puck ins Tor, aber die Schiris entschieden nach langer Beratung: „Kein Tor wegen Schlittschuhtreffer.. Die Eispiraten blieben dran, attackierten giftig, und der lange verletzte Ernst Findeis krönte sein Comeback mit dem 2:2 (39.).

Die erneute Pause tat dem Klassespiel des ESC keinen Abbruch. Sie schienen nun auch kräftemäßig im Vorteil zu sein. Sie kombinierten und schossen was das Zeug hielt – aber Jochen Vollmer im Memminger Tor zeigte immer mehr seine Klasse. Zwischendurch jagte Jarabek den Puck an den Pfosten des ESC-Tores, aber es schien nur eine Frage der Zeit, bis die furios anstürmenden Eispiraten den K.o.-Treffer setzen würden. Spielzeit 53:32 – wieder lange Beratungen der Schiris und wieder Ungemach für den ESC. Es gab zwei Minuten für Memmingen und eine Spieldauer für Florian Brenninger. Beim ESC war nun Schadensbegrenzung angesagt, und es ging in die Verlängerung. In der sicherte Lukas Varecha nach 109 Sekunden Memmingen den Zusatzpunkt.

Helmut Findelsberger

Statistik

Tore: 0:1 (5.) Tenschert (Piskor, Miettinen), 0:2 (11.) T. Schirrmacher (Kirsch), 1:2 (23.) Attenberger (Rauscher, Findeis), 2:2 (39.) Findeis (F. Brenninger), 2:3 (62.) Varecha (Jarabek, Miettinen). – Zuschauer: 400. – HSR: Tobias wurm. – Strafminuten: Dorfen 21 + 20 + 10 + 10, Memmingen 10 + 10.