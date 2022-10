Eispiraten können 2:0-Vorsprung nicht halten

Ein Traumtor schoss Dorfens Sandro Schroepfer (r.), aber der Sieg ging letztlich an Königsbrunn.

EISHOCKEY - Dorfen unterliegt Königsbrunn 2:4 – Hradek und Schroepfer treffen

Von Helmut Findelsberger schließen

Ein Zwei-Tore-Vorsprung nach einem Drittel der Spielzeit ist im Eishockey meist nicht mal die halbe Miete.

Königsbrunn/Dorfen –Diese nicht neue Erfahrung blieb den derzeit so sehr dezimierten Eispiraten bei der 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)-Niederlage am Freitagabend beim EHC Königsbrunn nicht erspart.

„Mit Glück werden es für morgen 14 Feldspieler“, hatte ESC-Abteilungsleiter Manfred Detterbeck bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag gemutmaßt. 15 Mann und somit drei Fünferblöcke sind es dann doch geworden, aber unterm Strich fehlten neun Stammspieler. Mehr Spieler waren es auf Seiten der Gastgeber aber auch nicht. Nur mit dem Unterschied, dass beim Tabellenzweiten bis auf Tim Bullnheimer alles mit Rang und Namen dabei war.

So war es auch wenig überraschend, dass sich das Geschehen von Beginn an vermehrt im Drittel der Eispiraten abspielte. Es wurde aber klug und diszipliniert verteidigt, sodass die Pinguine nicht oft zu Abschlüssen kamen. Und dann war da noch Max Englbrecht im Dorfener Tor, der sich mit Topscorer Marco Sternheimer ein Privatduell lieferte und bis zur Pause stets Sieger blieb. Der 24-jährige Stürmer hatte wegen seines Lehramts-Studiums seine DEL-Karriere in Augsburg beendet und ist für die Bayernliga sicherlich überqualifiziert.

Aber Dorfen ging trotzdem mit einem 2:0-Vorsprung in die erste Pause. Zunächst stürmte in Unterzahl Christoph Hradek nach einem Königsbrunner Puckverlust im Dorfener Drittel auf und davon. Von Torhüter Marcus Kring gelegt, verwandelte der 26-Jährige den Penalty eiskalt zu seinem überhaupt ersten Scorerpunkt im ESC-Dress.

Beim Eisstockschießen würde man sagen „verhungert“. So kullerte der Puck nach einem Befreiungsschlag ins EHC-Drittel. Aber Sandro Schroepfer stürmte hinterher und wuchtete den Puck Marke „Tor des Monats“ vom linken Bullypunkt ins rechte Kreuzeck zum 2:0 bei jeweils vier Feldspielern auf dem Eis.

Aber wie gewonnen, so zerronnen. Nach weiteren 20 Spielminuten stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel. 48 Sekunden waren im Mitteldrittel absolviert, da hatte Sternheimer nach unwiderstehlichem Sololauf getroffen. Königsbrunn erhöhte nochmal die Schlagzahl. 13 Minuten hielt Dorfen stand, dann traf Jeffrey Szwez zum 2:2.

Dass diese Abwehrschlacht die Eispiraten über kurz oder lang zu viel Kraft kosten würde, war abzusehen. Aber auch Königsbrunn ließ im Schlussdrittel merklich nach. Zum Siegtreffer reichte es jedoch – erneut durch einen Verteidiger. Der 22-jährige Max Petzold war der Torschütze, assistiert von Jeffrey Szwez (41) und Strehler (34).

Das Ungleichgewicht bei den Strafen mit 14 Minuten gegen die Eispiraten und nur deren zwei gegen die Pinguine – und das war eine Bankstrafe im ersten Drittel – tat natürlich sein Übriges. Die eine oder andere vielversprechende Offensivaktion war trotzdem noch zu verzeichnen. Königsbrunn verstand es aber, ESC-Topscorer Urban Sodja wirkungsvoll aus dem Spiel zu nehmen.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (15.) Hradek (P), 0:2 (18.) Schroepfer (F. Kanzelsberger, Folger/4-4), 1:2 (21.) Sternheimer (Veisert, Häckelsmiller), 2:2 (34.) Szwez (Petzold, Farny), 3:2 (53.) Petzold (Szwez, Strehler) – Zuschauer: 444 – HSR: Maximilian Reitz – Strafminuten: Königsbrunn 2, Dorfen 14