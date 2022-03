Eispiraten peilen Platz zwei an

Von: Georg Brennauer

Freude pur: Die beiden Dorfener Christian Göttlicher (l.) und Josef Folger, der das 1:0 erzielt hatte, bejubeln den 5:1-Derbysieg gegen die Erding Gladiators. © Christian Riedel

Beste Stimmung herrscht beim ESC Dorfen.

Dorfen – Der überraschende 5:1-Sieg der Dorfener ESC-Puckjäger beim Erzrivalen Erding Gladiators hat die Eispiraten für den restlichen Verlauf dieser Runde nochmals zusätzlich motiviert. „Jetzt wollen wir den zweiten Platz hinter den Kreisstädtern erreichen“, betont ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck.

Dazu müssen die Eispiraten aber möglichst die letzten drei Spiele erfolgreich gestalten: heute Abend um 20 Uhr beim EC Pfaffenhofen sowie daheim am Sonntag um 17.30 Uhr gegen den ERV Schweinfurt und eine Woche später, am Sonntag, 20. März, um 17.30 Uhr zum Saisonfinale gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm.

In der heutigen Partie in Pfaffenhofen werden die in der Tabelle abgeschlagenen Icehogs, die allerdings noch fünf Spiele absolvieren müssen, den Eispiraten nach der 0:6-Niederlage vor zwei Wochen in Dorfen sicher nochmals die Zähne zeigen wollen. Die Steer-Truppe liegt nach neun Spielen mit 16 Punkten auf Rang zwei, bei einem Torverhältnis von 39:29, während die Ilmstädter nach sieben Partien nur fünf Punkte aufweisen, bei einem Torverhältnis von 17:37.

Allerdings können die Icehogs nach dem jüngsten Beschluss des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV), wonach es keinen Absteiger gibt, eigentlich befreit aufspielen. Gefährlich ist bei den Pfaffenhofenern vor allem die erste Reihe mit Topstürmer Nick Endress sowie den beiden Deutsch-Slowaken Jacub und David Felsoci. Bei den Ilmstädtern, die nach dem sehr kurzen Gastspiel von Elmar Boiger ohne Trainer in die Saison gestartet waren und dann für eine kurze Übergangszeit von Andreas Bentenrieder gecoacht wurden, steht aktuell Steve Pepin an der Bande. Zwischen den Pfosten wechselten sich bisher der Ex-Höchstädter Nicola Henseleit und Thomas Hingel, ehemals auch beim ESC Dorfen tätig, ab.

In den bisherigen drei Spielen mit dem ERV Schweinfurt konnten sich die Eispiraten dreimal behaupten. Aus der Hauptrunde stehen zwei Overtime-Siege (7:6 in Dorfen und 6:5 in Schweinfurt) sowie in der Abstiegsrunde ein 4:2 in Schweinfurt in der Bilanz. Die Scorerliste führt bei den Unterfranken der 33-jährige Kanadier Dylan Hood (14 Punkte) vor Marcel Grüner (8) und Christian Masel (7) an.

Die zweite Ausländerposition bei den Mighty Dogs ist vom Kanadier Joshua Bourne besetzt. Insgesamt verfügt Schweinfurts Trainer Andreas Kleider über gute, ausgeglichene Blöcke. Auf die Eispiraten wartet eine schwierige Aufgabe.