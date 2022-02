Eispiraten schwimmen auf der Erfolgswelle

EISHOCKEY Das ungefährdete 6:0 gegen den EC Pfaffenhofen bedeutet Dorfens vierten Sieg in Serie

Von Helmut Findelsberger

Der ESC Dorfen ist im Moment nicht zu stoppen.

Dorfen – Seriensieg Nummer vier für die Eispiraten in der Bayernliga-Abstiegsrunde – und das mit einem glatten 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) gegen den EC Pfaffenhofen. Für den ESC Dorfen läuft’s derzeit.

Die Eispiraten gaben vom ersten Bully weg Vollgas und erarbeiteten sich unzählige gute Tormöglichkeiten. Mit die hochkarätigste war die von Tomas Vrba bereits nach einer halben Minute. Mutterseelenallein konnte er aufs Gästetor zusteuern, schoss aber drüber. Ein paar Nadelstiche kamen von den 13 Pfaffenhofener Feldspielern, aber die 18 Feldspieler starke ESC-Kapelle bestimmte die Marschrichtung. Einen gewaltigen Chancenwucher betrieb sie aber auch. Dies hätten die Eishogs durch Jakub Felsöci und Topscorer Nick Endreß bei einem der seltenen Entlastungsangriffe fast bestraft.

Machtlos war der starke Nicola Henseleit im ECP-Tor, als Josef Folger nach klasse Zuspiel von Philipp Schuhmann zum 1:0 vollstrecken konnte. Ein Überzahlspiel war den Eispiraten vor dem Treffer nicht besonders gelungen. Absolut beeindruckend und auch bezeichnend für die Einstellung der Dorfener war, wie sich bei einer Strafzeit gegen die Eispiraten Verteidiger Gaspr Susanj in die Schüsse von Daniel Hanlon warf.

38 gespielte Sekunden hatte die Uhr angezeigt, als Vrba seine erste Torchance vergeben hatte. Just dieselbe Zeit war nach Wiederbeginn gespielt, da machte es der 34-Jährige besser, und es stand 2:0. Eine Strafzeit gegen Folger ergab etwas Schonzeit für die Gäste. Mehr aber auch nicht, und wieder komplett zog Urban Sodja ganz trocken zum 3:0 ab. Großes Kino dann zur Halbzeit dieses Spielabschnitts. Sodja konnte eine Topchance nach perfektem Zuspiel von Susanj nicht verwerten – und im Gegenzug die „Mutter aller Torchancen“ für die Gäste. Der Pfaffenhofener Endreß scheitert allein davonziehend am Dorfener Endres im ESC-Tor.

Die letzten zehn Minuten dieses Drittels wurden zu einem offenen Schlagabtausch. Da musste sogar ESC-Kapitän Christian Göttlicher auf der Torlinie einen Schuss für seinen geschlagenen Torhüter blocken.

In den letzten Durchgang startete Pfaffenhofen recht forsch, aber Dorfens Schlussmann war auf dem Posten. Dann wurde es für einige Zeit ruhig vor ihm, denn seine Vorderleute nagelten die Eishogs in deren Drittel sprichwörtlich fest. Maximilian Steiner (42.) und Verteidiger Simon Franz (44.) münzten diese drückende Überlegenheit in Treffer um. Die Eispiraten spielten nun wie aus einem Guss und hatten Torchancen für ein Schützenfest. In doppelter Überzahl machte Verteidiger Florian Fischer schließlich das halbe Dutzend voll. In Unterzahl musste dann Keeper Endres für seinen Shutout noch was tun.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (13.) Folger (Schuhmann), 2:0 (21.) Vrba (Sodja, Susanj), 3:0 (26.), Sodja (Susanj, Vrba), 4:0 (42.) Steiner (Folger), 5:0 (44.) Franz (Schroepfer), 6:0 (58.) Fischer (Sodja, Göttlicher/5-3) – Zuschauer: 125 – HSR: Stefan Velkoski – Strafminuten: Dorfen 8, Pfaffenhofen 10