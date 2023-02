Trainer Steer froh über die drei Punkte

EISHOCKEY - Nach klarer Führung lässt bei den Eispiraten die Konzentration nach – Lob für starkes Powerplay

Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist der ESC Dorfen relativ gut in die Bayernliga-Abstiegsrunde gestartet.

Dorfen – Kurioserweise wurden die beiden Auswärtsspiele in Schweinfurt mit 4:3 sowie zuletzt in Pfaffenhofen mit 5:3 Toren (nach 5:0-Führung) gewonnen und nur das bisher einzige Heimspiel sehr unglücklich gegen Angstgegner Buchloe knapp 2:3 verloren.

Da ja das Freitagsspiel von Gegner EV Pegnitz aufgrund einer Grippewelle im Team abgesagt worden war, mussten die Eispiraten am Wochenende nur einmal ran: bei den Eishogs in Pfaffenhofen. Dort sei man gut in die Partie gekommen, habe zwar die eine oder andere, nicht unbedingt hundertprozentige Chance der Eishhogs zugelassen, jedoch bereits im ersten Drittel effektiv die Chancen genutzt und in der Folge sehr gut in Überzahl gespielt, analysierte ESC-Trainer Franz Steer. Den ersten Treffer hatte einmal mehr Urban Sodja erzielt, dem zum siebten Mal in dieser Saison das 1:0 gelungen war.

Nach der komfortablen 5:0-Führung ging es jedoch schon wieder los: „Wir haben nicht mehr so konzentriert weitergespielt.“ Und als beim 1:5 eine Viertelstunde vor Schluss der Puck von der Schulter eines Dorfener Spielers ins Tor rutschte, bekamen die Gastgeber nochmals Aufwind. „Da fragst du dich schon, warum man plötzlich den Faden verliert, aber ich habe dies auch schon in meiner Zeit in Rosenheim erlebt“, sagte Steer. „Ich wollte eigentlich im Schlussdrittel alle Spieler einsetzen, war aber dann nach zwei Powerplay-Gegentoren froh, dass wir das Ganze noch gezogen haben und drei Punkte mitnehmen konnten.“ Den Eishogs bestätigte der ESC-Trainer ein gutes Powerplay, vor allem im Schlussdrittel.

Pfaffenhofens Trainer Stefan Teufel fand mahnende und lobende Worte für seine Eishogs. „Wenn du das erste Drittel so wegschmeißt wie schon einige Male in dieser Saison, dann bleibt am Ende meist nichts Zählbares übrig“, resümierte der EC-Coach. Er verwies aber gleichzeitig darauf, dass man in Schweinfurt beim 5:6 nach Verlängerung noch einen 1:5-Rückstand hatte wettmachen können. Mit dem Powerplay zeigte sich Teufel zufrieden: „Eins müssen wir allerdings noch richten: dass wir gut in ein Spiel kommen und mehr Laufbereitschaft von Anbeginn zeigen.“

Auf die Leistung der vier Schiedsrichter wolle er nicht näher eingehen. Dorfen habe letztlich verdient gewonnen, und insgesamt könne er auch mit der Leistung seines Teams zufrieden sein, trotz Niederlage.

Ärgerlich fand man im Dorfener Lager, dass Holzkirchen das U 20-Spiel in Dorfen zum zweiten Mal recht kurzfristig am Sonntag abgesagt hatte. Sonst wäre bei den Eispiraten der Einsatz der zum Kader zählenden Junioren möglich gewesen. So aber war es zu kurzfristig.