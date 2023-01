Eispiraten wollen gegen Sharks Selbstvertrauen tanken

EISHOCKEY-BAYERNLIGA - Generalprobe für die Abstiegsrunde: Dorfen erwartet Kempten – Kuscheltier-Aktion für kranke Kinder

Die wichtigsten Entscheidungen sind in der Bayernliga gefallen, aber ein Vorrundenspieltag steht noch aus.

Dorfen – Dabei bekommt es der ESC Dorfen heute Abend um 20 Uhr im Dr.-Rudolf-Stadion mit dem ESC Kempten zu tun.

Die Sharks aus dem Allgäu haben sich vergangenen Sonntag mit dem 4:1 gegen Waldkraiburg den achten Tabellenplatz und somit die Teilnahme an der Meisterrunde endgültig gesichert. Sieben Minuten vor Schluss hatte es noch 1:1 gestanden, und Trainer Harry Waibel, der das Team während der Saison übernommen hatte, war „furchtbar erleichtert“.

Von der Meisterrunde war Dorfen eigentlich immer ein ordentliches Stück entfernt. Auch vergangenen Sonntag beim Derby in Erding gab es für die Eispiraten trotz einer 2:6-Niederlage wieder jede Menge Komplimente von allen Seiten für ihren couragierten Auftritt.

„Wir schießen angesichts unserer vielen Möglichkeiten zu wenig Tore.“ Damit bezog sich ESC-Trainer Franz Steer nicht nur auf dieses Landkreisderby. „Das zieht sich bei uns durch die ganze Saison, genauso wie die Tatsache, dass eben unsere Fehler von so klasse Spielern wie sie Erding hat, aber auch viele andere Clubs haben, bestraft werden.“ Dass zahlreiche Leistungsträger über viele Wochen ausfielen, sei auch ein Grund gewesen, dass man von Rang acht immer weit weg war. „Ich bin als Trainer hierher gekommen mit dem Auftrag, junge Spieler und auch Eigengewächse einzubauen.“ In seiner dritten Saison in Dorfen erkennt man immer mehr die Handschrift des 64-jährigen früheren Landshuter Meisterspielers.

Beim Hinspiel in Kempten hatte der ESC den Favoriten in die Verlängerung gezwungen und nahm bei der 2:3-Niederlage einen Punkt mit – gut fürs Selbstvertrauen. Dafür können die Eispiraten heute nochmal was tun, bevor es ernst wird mit der Abstiegsrunde. Aber die Sharks werden ihre Generalprobe auch ernst nehmen.

Bei Dorfen fallen auf alle Fälle der langzeitverletzte Sandro Schroepfer sowie Josef Folger aus. Fraglich sind die zuletzt angeschlagenen Benedikt Dietrich, Fabian Kanzelsberger, Florian Hartl und Fabio Lauffer. An der Personalfront also nicht Neues, „aber Christoph Obermaier ist nach langer Pause zumindest wieder im Training“, freut sich Steer für den seit wenigen Tagen 22-Jährigen.

Kuscheltier-Aktionfür kranke Kinder

„Teddy Toss“ heißt eine Aktion, die in den nordamerikanischen Eishockeyligen ihren Ursprung hat. Dabei werden – wenn die Heimmannschaft das erste Tor erzielt – Stofftiere aufs Eis geworfen, die dann gespendet werden.

Eine solche Kuscheltier-Aktion veranstaltet der ESC Dorfen heute Abend beim Heimspiel gegen den ESC Kempten. „Wir wollen dem Kinderkrankenhaus in Landshut und der DKMS eine Freude bereiten und Kuscheltiere spenden“, heißt es in einer Pressemitteilung des ESC. „Die Kuscheltiere finden ihr Zuhause bei den Kindern, die im Krankenhaus bleiben müssen und sollen als Tröster dienen.“ Ziel der Aktion seien „glückliche und strahlende Kinderaugen“.

Stofftiere können für einen Euro gekauft werden, gerne kann auch mehr gegeben werden. Der Erlös, der beim Verkauf zusammenkommt, geht an die DKMS. Die Kuscheltiere sollen von den Zuschauern beim ersten Tor der Eispiraten auf die Eisfläche geworfen werden. Die Spieler aus dem ESC-Nachwuchs sammeln diese dann ein, in den nächsten Tagen werden die Tiere ins Kinderkrankenhaus nach Landshut gebracht.

„Lasst uns was Gutes auf die Beine stellen und helft mit! Lassen wir Kinderaugen strahlen“, heißt es in der Pressemitteilung des ESC.

