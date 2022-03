Eispiraten wollen Platz zwei

Von: Georg Brennauer

Teilen

Erbitterter Kampf: So wie hier in der Punktrunde dürfte es auch am Sonntag in der Abstiegsrunde zwischen den Eispiraten (schwarz) und den Devils voll zur Sache gehen. © Dominik Findelsberger

Der ESC Dorfen möchte sich mit einer guten Leistung und einem Sieg von den Fans aus der Saison verabschieden.

Dorfen – Zum letzten Spiel der Abstiegsrunde haben die Puckjäger des ESC Dorfen an diesem Sonntag um 17.30 Uhr den VfE Ulm/Neu-Neu-Ulm zu Gast in der Dr.Rudolf-Halle. Das Devils-Team ist zwar, ebenso wie alle anderen Mannschaften, aller Abstiegssorgen entbunden, nachdem es in dieser Saison keinen Absteiger gibt, doch spekulieren die morgigen Dorfener Gäste – ebenso wie der ESC und Schweinfurt – noch auf Tabellenplatz zwei hinter den Erding Gladiators.

Zuletzt lagen die Donau-Devils nach neun Spielen mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 43:39 auf Rang fünf. Allerdings hatte das Team von Interimstrainer Martin Jainz, der vor wenigen Wochen Robert Linke abgelöst hat, mit der Partie in Geretsried am Freitag sowie am Sonntag, 25. März, zuhause gegen Pfaffenhofen noch die Chance auf neun Punkte.

Die Eispiraten brauchen also, um sicher zu gehen, noch einen Sieg zum Saisonschluss gegen Ulm/Neu-Ulm, um endgültig Platz zwei hinter Erding unter Dach und Fach zu bringen. Ansporn genug für die Eispiraten, nochmals mit voller Konzentration und Disziplin zur Sache zu gehen, schon ihrem heimischen Publikum zuliebe – aber auch nach unabdingbarer Vorgabe ihres Trainers Franz Steer. Dessen erklärte Devise ist: „Ich will jedes Spiel gewinnen und fordere optimale Einstellung.“ An Motivation dürfte es den Dorfenern nicht fehlen, nachdem sie vor zwei Wochen bei den Devils nach einer 5:3-Führung in der 56. Minute nach unnötigen Strafen das Heft noch aus der Hand gaben und letztlich 5:6 unterlagen.

Wenn es dem ESC gelingt, die Führungsleute der Devils um die Tschechen Dominik Synek und Martin Podesva einigermaßen in den Griff zu bekommen, dann sollte die Revanche gelingen. ESC-Trainer Steer kann, wie meist in dieser Saison, nicht aus dem Vollen schöpfen. Einige Stammspieler sind angeschlagen, die Junioren um Maximilian Steiner, Florian Hartl und Reik Walter werden für das Spiel der Bayernliga-Junioren in Bayreuth abgestellt. Passen muss auch Goalie Luca Endres, sodass einmal mehr Andreas Marek gefordert ist. Indes will es Rekonvaleszent Bastian Rosenkranz zum Finale versuchen.