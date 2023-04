Rund 30 Mannschaften müssen absteigen

Stolz auf den Nachwuchs: Die erfolgreichen Jungschützen Maxi Kloiber (3. v. l.) und Felix Karpfinger (3. v. r.) wurden von (v. l.) Kreisjugendwart Robert Karpfinger, Bezirksobmann Franz Gattinger, BEV-Weitentrainer Florian Kloiber und Geschäftsführer Hans-Georg Wagner in der Frühjahrskreisversammlung geehrt. © hgw

49 Vertreter der 54 Vereine des Eisschützenkreises 306 Erding-Freising waren zur Frühjahrskreisversammlung zum Lindenwirt nach Erding gekommen.

Erding – Mit dabei war auch Bezirksobmann Franz Gattinger. Da sich Kreisvorsitzender Michael Kraml voraussichtlich noch bis Ende Mai im Krankenstand befindet, leitete sein Stellvertreter und Geschäftsführer Hans-Georg Wagner die Versammlung.

Nach einem Kurzbericht von der Herbstkreisversammlung 2022 nahm Wagner zunächst drei Ehrungen vor. Thomas Schöpf vom SC Oberhummel erhielt das Goldene Ehrenzeichen für seine langjährige Tätigkeit als Sportwart und Abteilungsleiter. Die Jugendlichen Maxi Kloiber und Felix Karpfinger, die beide für den SC Oberhummel starten, wurden für ihre herausragenden Leistungen im Weitenwettbewerb der vergangenen Wintersaison auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene geehrt. „Sie sind das Aushängeschild des Kreises 306 im Nachwuchsbereich und werden sicherlich auch in Zukunft auf sich aufmerksam machen“, lobte Wagner.

Da im Kreis 306 in der Wintersaison 2022/23 keine Wettbewerbe stattfanden, erübrigte sich der Bericht. Wagner gab dafür Ausblicke auf die anstehende Sommersaison 2023 sowie die Wintersaison 2023/24. Er wies nochmals darauf hin, dass die Ausschreibungen, Start-/Ergebnislisten, Ligaeinteilungen, Neuigkeiten und wichtige Hinweise von allen Vereinen im Internet einzusehen sind, egal ob Kreis, Bezirk, BEV, DESV oder IFI. „Hier sind die aktuellsten Unterlagen abrufbar und müssen beachtet werden“, betonte er.

Damenwartin Mandy Karpfinger gab die Ergebnisse der Damen- und Mixedmannschaften bekannt, ihr Mann Robert die der Jugendteams. Schiedsrichterobmann Helmut Thöbert wies anschließend darauf hin, dass bei so genannten „Brotzeitturnieren“ keine offiziellen Vereinsnamen seitens des Veranstalters beziehungsweise der Mannschaften erscheinen dürfen. Der Kreis 306 hat derzeit drei Schiedsrichterinnen und 59 Schiedsrichter, davon drei mit B-Lizenz.

Bezirksobmann Gattinger erklärte die Notwendigkeit, die Sommermeisterschaften nur in einer Einfachrunde zu spielen: „Allein der Bezirk III Oberbayern hält in den Monaten von April bis Juli und Ende September 25 Wettbewerbe ab.“ Sein Ansinnen war, dass die Vereine die Möglichkeit haben, in den Sommermonaten Freundschaftsturniere abhalten zu können. Die Wintersaison wird nur in zwei Herren-Ligen im Bezirk III gespielt: Bezirksoberliga und Bezirksliga mit jeweils 25 Mannschaften. Aus den zwei alten Bezirksligen Nord und Süd wurde nur noch eine. Das hatte zur Folge, dass etwa 30 Mannschaften absteigen müssen. „Dadurch sollen mehr Mannschaften in die sechs Kreise gelangen, damit auch dort wieder Meisterschaften stattfinden können“, erläuterte Gattinger.

Ebenso werde bei den Sommermeisterschaften die Anzahl der Mannschaften in den nächsten fünf Jahren reduziert. 2023 gebe es noch zehn Ligen im Bezirk (2 BOL, 4 BL, 4 BKL). Jedes Jahr falle eine Liga weg, sodass es 2027 nur noch je zwei BOL, BL und BKL geben werde.

