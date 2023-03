EM-Bronze für Dallinger

Erfolg des Luftgewehrschützen

Von Dieter Priglmeir schließen

Der Lengdorfer freut sich jetzt schon auf die European Games.

Lengdorf/Tallinn – Der Flug zur Druckluft-EM nach Estland hat sich für Maxi Dallinger wahrlich gelohnt. Der 26-jährige Lengdorfer kehrte mit einer Bronzemedaille im Luftgewehr-Teamwettbewerb zurück. Im Einzel erreichte er das Finale und landete auf Rang fünf. Nur im Mixed wollte es nicht so ganz klappen. Das sei aber nicht so dramatisch gewesen, meint Dallinger. Das Mixed werde generell eher als der Wettbewerb angesehen, „in dem du so in die Woche reinschnupperst, in dem du das Gefühl für den Ort und den Wettkampf bekommst“. Dennoch sei seine Leistung – er wurde gemeinsam mit Larissa Weindorf 25. – einfach nicht gut genug gewesen. „Das war besonders für meine Partnerin schade, die sehr gut im Wettkampf war. Aber mit meinem Ergebnis reichte es nicht fürs Finale.“

Das sollte sich beim Einzelwettkampf ändern. Seine Leistungen mit dem Luftgewehr seien in dieser Saison ohnehin konstant gut, „aber 629,4 Ringe in der Quali sind auch für eine EM ein ziemlich gutes Ergebnis“, sagt Dallinger. Er landete als Fünftbester im Finale der Top Acht. Noch besser war Maxi Ulbrich, der mit 633,4 Ringen einen neuen deutschen Rekord schaffte und später auch den EM-Titel holte.

Im Finale schießen die besten Acht jeweils Fünfer-Serien, danach scheidet der Letzte aus. Dallinger leistete sich eine 9,2 und war kurz auf der letzten Position, kämpfte sich dann wieder nach vorn. Er bewies gute Nerven, als es ins Stechen gegen einen kroatischen Schützen ging, lag kurzzeitig sogar auf Rang vier und beendete letztlich den Wettkampf auf Rang fünf, was ihm weitere Weltranglistenpunkte bringt – und vermutlich auch schon das Ticket für die European Games, die heuer in Polen stattfinden. „Es schaut jedenfalls sehr gut aus“, sagt der Landespolizist.

Doch ein Wettbewerb stand auch in Tallinn noch an. Gemeinsam mit Europameister Ulbrich und David Koenders trat Dallinger im Teamwettbewerb an. Im Vorkampf (30 Schuss) hatte er mit 314,7 Ringen das beste Ergebnis des Trios, was für Platz vier reichte. Damit war das Goldmatch, das die beiden besten Teams bestreiten, zwar verpasst. Aber der EM-Modus will es so, dass der Dritt- und Sechstplatzierte eine Bronzemedaille ausschießen und der Viert- und Fünftplatzierte die zweite. Es ging gegen die Ukraine, und bis zum 9:9 blieb es spannend. Doch dann punkteten nur noch die Deutschen und verwandelten gleich den ersten Matchball zum 15:9 – der perfekte Abschluss einer für Deutschland sehr erfolgreichen EM. Durch den EM-Titel Ulbrichs haben sich DSSB-Luftgewehrschützen einen Quotenplatz für Olympia 2024 gesichert.

Die Wettkämpfe in Estland seien sehr anspruchsvoll gewesen, auch von der Zeitspanne her. Da sei für Sightseeing überhaupt keine Zeit mehr gewesen, „aber ich war hier schon 2016 bei der Junioren-EM“, erklärt er. Der Fokus habe komplett auf dem Sport gelegen. Vormittags um 11 Uhr ging es schon an den Schießstand. „Und das Finale war erst um 19.30 Uhr. Das zieht sich dann schon sehr.“ Dallinger freut sich jetzt „auf ein paar Tage Pause“. Aber natürlich habe er Lust auf mehr. Die European Games wären eine tolle Sache, meint er, „auch wenn wir in Wroclaw schießen und von den restlichen Spielen in Krakau nicht so viel mitbekommen werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir an einen wettkampffreien Tag die Chance nutzen und nach Krakau fahren werden“.

Gute Nerven im Einzel-Finale

Ticket für Polen so gut wie sicher