EM-Silber für Felix Karpfinger

Von: Dieter Priglmeir

Eine Klasse für sich war das Quartett aus Österreich: Felix Karpfinger (r.) und das deutsche Team haben aber souverän Silber gewonnen – deutlich vor Italien. Am heutigen Freitag steigt das Einzelfinale. © DESV

Der Weitschütze aus Erding feiert mit dem Nationalteam und schafft es auch ins Einzelfinale, das am heutigen Freitag steigt.

Ritten/Erding – Traumhaftes Wetter, 30 Zentimeter Neuschnee – Südtirol zeigte sich diese Woche wieder einmal von seiner besten Seite. Und dann baumelt auch noch Silber am Hals von Felix Karpfinger. Der 17-jährige Erdinger hat bei den Europameisterschaften der Weitschützen mit der deutschen U 19-Nationalmannschaft den zweiten Platz belegt. Zudem qualifizierte er sich noch für die Einzelmeisterschaft, die am heutigen Freitag steigt.

Silber in so einer internationalen Konkurrenz – „das ist schon relativ gut“, sagte Karpfinger nach dem Wettkampf. Doch einiges wurmte den Sportler dann schon: „Die Österreicher waren schon sehr überlegen. Wir haben irgendwie nicht ins Turnier gefunden. Wir alle hätten locker noch etwas weiter schießen können.“

Tatsächlich tat sich auf dem Eisschnelllaufring der Arena Ritten in Klobenstein fast schon ein Klassenunterschied auf. Schon im Vorjahr hatte das Quartett aus Österreich fast 35 Meter mehr erzielt als die DESV-Auswahl. Diesmal wuchs der Vorsprung sogar auf über 50 Meter an. 404,61 Meter erreichte der alte und neue Europameister. Karpfinger und sein Vereinskollege des SC Oberhummel, Maximilian Kloiber, sowie Johannes Michl (SV Pocking) und Maximilian Mayer (SV Ostermünchen), kamen auf 350,95 Meter. Das reichte aber locker, um Gastgeber Italien (294,36 Meter) in die Schranken zu weisen.

Sensation verpasst, Mindestziel erreicht – Karpfinger könnte das so abhaken. Macht er aber nicht. „Ich bin sehr unzufrieden mit mir“, sagt er. Ihn wurmt es, das er nur einen gültigen und gleich vier ungültige Versuche hatte. „Bei der Bayerischen, der Deutschen und dem Quali-Lehrgang habe ich so souverän geschossen. Ich kann mir nicht erklären, warum ich nicht so gut drauf war, obwohl ich mich fit gefühlt und sehr gut warm gemacht habe.“

Mit seinen 114,58 Metern schaffte er es aber dennoch ins Einzelfinale. Er war damit um 84 Zentimeter besser als Teamkollege Kloiber, der damit als Siebtplatzierter zuschauen muss. Fürs Finale heute ist Karpfinger skeptisch. „Durchwachsen“ seinen die Medaillenchancen. Vielleicht sei Platz drei drin, „wenn ich so konzentriert wie sonst immer schieße. Ansonsten wird es sehr schwer.“ Das zeigt sich auch an den Bestweiten der fünf Konkurrenten: Die Österreicher Sebastian Sommerer (141,58), Andreas Knaus (138,37) und Marcel Progsch (124,66) sowie Karpfingers Teamkollegen Michl (121,47) und Mayer (114,90) waren am Mittwoch allesamt besser.

Aufgeben ist für den Kinderpfleger aus Erding aber keine Option und würde auch nicht zur Stimmung passen, die in Südtirol herrscht. Und das liegt nicht nur am „wunderschönen Wetter“, wie Karpfinger berichtet, „Ich fühle mich in unser Mannschaft sehr wohl. Wir haben sehr viel zu lachen und halten als Team sehr gut zusammen.“