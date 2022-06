Emilia Kurz läuft allen davon

Dynamisch und energisch: Bereits zum Auftakt beim Hürdenlauf deklassierte Emilia Kurz die Konkurrenz. © Ludwig Stuffer

Die Dorfener Nachwuchs-Leichtathletinnen Emilia Kurz und Maria Stummer präsentierten sich pünktlich zur bayerischen Leichtathletik Blockmehrkampf Meisterschaft in Emmering in Topform.

Dorfen – Im großen Teilnehmerfeld in der W 14 zeigte Kurz von insgesamt 28 Starterinnen aus allen sieben Regierungsbezirken die beste Leistung und gewann Gold. Stummer belegte in der W 15 den fünften Platz.

Kurz, die im Block-Lauf an den Start ging, legte zum Auftakt mit 12,37 sec über 80 m Hürden die schnellste Zeit auf die Tartanbahn, mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Im Weitsprung musste sie sich dann aber lediglich mit 4,68 m begnügen. Die Fünfmetermarke, die die Dorfenerin eine Woche zuvor deutlich überboten hatte, knackte sie aufgrund ihres Absprungs weit vor dem Brett nicht. Den 100 m-Sprint entschied die TSV-Athletin mit persönlicher Bestleistung (13,09 sec) für sich. Auch im Ballwurf konnte ihr die Konkurrenz nicht folgen, denn ihre 47,00 m mit dem 200 Gramm schweren Ball bedeuteten ebenfalls neue persönliche Bestleitung und wertvolle Punkte im Kampf um die Medaillen.

Vor dem abschließenden 2000 m Lauf lag die Dorfenerin mit knapp 100 Punkten Vorsprung auf Goldkurs und konnte die fünf Runden entspannt angehen. In 7:57,28 min lief Kurz eine klare Bestzeit. Am Ende sammelte sie 2603 Punkte und siegte mit deutlichem Vorsprung vor der Zweitplatzierten Emma Welz vom ESV Amberg (2474 Punkte). In der deutschen Bestenliste ist die 13-jährige Dorfenerin derzeit Spitzenreiterin.

Ebenfalls im Mehrkampf Block-Lauf ging Stummer eine Altersklasse höher an den Start. Die 80 m-Hürden sprintete sie in neuer persönlicher Bestleistung von 13,88 sec. und blieb damit zum ersten Mal unter 14 sec. Im Weitsprung erzielte die Dorfenerin mit 4,36 m eine solide Leistung, und im 100 m-Sprint steigerte sie ihre Bestleistung auf 14,17 sec. Groß war die Freude im Ballwurf über die beachtliche Weite von 35,00 m. Nach der letzten Disziplin, dem 2000 m-Lauf in 8:59,89sec, hatte Stummer 2209 Punkte gesammelt und freute sich über den fünften Platz.

Bayerischer Vizemeister wurden die beiden TSV-Mädels mit der Mannschaft der LAG Mittlere Isar. Kurz, Stummer sowie mit Lana Pavic, Johanna Billmaier und Emilia Bauer drei Athletinnen vom LC Freising, sammelten 11 919 Punkte und mussten sich nur der favorisierten LG Sempt (12 662 Punkte) geschlagen geben.

