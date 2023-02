Rein ins Auto, rauf aufs Podest

Von: Beate Spindler

Teilen

Medaillensammler: Emilia Kurz und Jannik Straub. © Beate Spindler

Drei Disziplinen, drei Medaillen: Für Emilia Kurz vom TSV Dorfen sind die bayerischen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften ein voller Erfolg gewesen.

Dorfen/München – Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Starr vor Nervosität kam die 14-Jährige, die sich unter 32 Teilnehmerinnen für den Endlauf über 60 Meter Hürden qualifiziert hatte, nicht gut aus dem Startblock – das erste Hindernis erreichte sie als Letzte der acht Finalistinnen. Dann aber rollte sie Hürde um Hürde das Feld von hinten auf. Schließlich sprintete Kurz mit 17 Hundertstelsekunden Rückstand auf Eva Schmid (LG Augsburg) als Zweitschnellste ins Ziel. Mit 9,04 Sekunden blieb die Nachwuchsathletin zwar unter ihrer Bestzeit (8,98 sec), über den bayerischen Vize-Titel in der U 16 freute sie sich dennoch. „Dafür, dass der Start so schlecht war, kann ich mit dem Endergebnis schon zufrieden sein“, sagte die Oberdorfenerin nach dem Rennen erleichtert. „Ich freu mich jetzt einfach auf die Freiluftsaison. Die längere Strecke über 80 Meter und acht Hürden liegt mir einfach mehr.“

Dass die junge Athletin ihr volles Potenzial tatsächlich besser auf den längeren Laufstrecken entfalten kann, stellte sie mit der 4 x 200-Meter-Staffel der LAG Mittlere Isar unter Beweis. Völlig überraschend erfuhr Kurz 90 Minuten vor dem Startschuss von ihrer Teilnahme – da war sie schon wieder zu Hause in Oberdorfen. Sie sollte für die erkrankte Lana Pavic (LC Freising) im U 18-Team einspringen.

Obwohl Kurz weder die 200-Meter-Strecke noch die Stabübergabe mit den Freisingerinnen Emma Pflüger, Johanna Billmeir und Lina Bachmann trainiert hatte, zögerte sie keine Sekunde, sprang ins Auto und düste mit ihrer Mutter wieder nach München in die Werner-von-Linde-Halle.

Als Startläuferin brachte die 14-Jährige die Mannschaft gut ins Rennen, die es am Ende für sich entscheiden konnte: Mit neuer Bestzeit von 1:48,36 Minuten und mit zwei Sekunden Vorsprung vor der LG Augsburg holten sich die Staffel-Läuferinnen der LAG Mittere Isar unter den insgesamt sechs teilnehmenden Mannschaften den bayerischen Hallenmeistertitel.

Doch für Kurz sollte das nicht die letzte Medaille der zweitägigen Meisterschaften gewesen sein: Am zweiten Tag trat sie im Speerwurf an. Gerade mal sieben Werferinnen aus Bayern hatten die Qualifikationsleistung von 30 Metern erbracht. Trotz der kühlen Temperaturen zeigte die Oberdorfenerin eine gute Wurfserie. Im vierten von sechs Versuchen landete der 500-Gramm-Speer bei 35,21 Metern – eine Weite, an die keine der anderen Teilnehmerinnen herankam und für Kurz den Sieg bedeutete.

Auch Vereinskollege Jannik Straub schlug sich bei den bayerischen Hallenmeisterschaften gut. Nach einem krankheitsbedingt weniger erfolgreichen Jahr 2022 zeigte der 16-Jährige, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. In der U 18 qualifizierte er sich unter 16 Teilnehmern fürs Finale über 60 Meter Hürden. Im Endlauf erreichte er in 8,27 Sekunden als Zweiter das Ziel und holte sich damit den Vizetitel. Auch im 60-Meter-Sprint kämpfte Straub ganz weit vorne mit: Im 38 Teilnehmer starken Feld erzielte er mit 7,36 Sekunden die achtschnellste Zeit, verzichtete dann aber aufs Ticket im Endlauf.

Für Vincent Bachmayr dagegen waren die Wettkämpfe in der Münchner Werner-von-Linde-Halle enttäuschend. Der Hürdensprinter konnte in der Altersklasse U 20 seine Trainingsleistung nicht auf die Bahn bringen. Er verpasste um vier Hundertstelsekunden einen Podestplatz und blieb mit 8,98 Sekunden deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück.