Erdinger Olympiahelden für immer

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © privat

Olympia und Erding, da gibt‘s Verbindungen: Hier sind die Geschichten von Autogrammjägern, Fast-Food-Fans und ausgeschlafene Typen.

Erding - Warum unsere Eishackler heuer so früh ausgeschieden sind? Weil ihnen ausgeschlafene Typen wie Felix Schütz gefehlt haben. Und damit: Willkommen zu Teil 2 der Erinnerungen von Olympiahelden und solchen, die es für ein paar Minuten waren.

Womit wir bei Jochen Schweitzer wären. Der Lehrer aus Eichenkofen und heutige Vizepräsident des Deutschen Leichtathletikverbands verbrachte Olympia 2000 in Sydney im IOC-Jugendlager. „Wir waren voll akkreditiert und durften die Eingänge der Athleten benutzen.“ Und da warteten schon die Zuschauer – und wollten Autogramme. „Uns kannte natürlich – auf gut Bairisch gesagt – keine Sau“, erzählt er. Den Autogrammjägern war das seinerzeit wurscht. Sie könnten sich aber inzwischen etwas wundern, wer sich denn da in ihrer Sammlung befindet – direkt neben Ian Thorpe, Cathy Freeman, Inge de Bruijn, Ronaldinho – den anderen Olympiahelden von 2000.

Aber zurück zu Felix Schütz, der während seiner Profizeit in der russischen KHL mehr Bonusmeilen sammelte als Elon Musk auf seinem Weltall-Trip, weil er erst in Moskau ran musste und am nächsten Spieltag ein Heimspiel in Wladiwostok hatte. Dazwischen lagen über 9000 Kilometer und sieben Zeitzonen. Um das durchzuhalten, gab es nur eine Möglichkeit: Auf keinen Fall – nie, nie, nie – nach dem Heimflug schlafen gehen. Sicherheitshalber wurde oft nach der Landung ein Training angesetzt.

„Halt dich wach! Nur so bleibst du im Rhythmus.“ Das sagte der Haudegen 2018 auch seinen Nationalmannschaftskollegen nach dem „elends langen Flug“ zu den Spielen in Südkorea. Die Burschen hielten sich brav dran, spazierten durch die Stadt. „Ich komm nach“, meinte Schütz, schloss die Tür, setzte sich kurz auf die Couch, und schlief ein, noch bevor er „Pyeongchang“ sagen konnte. Der Spott der Kollegen war entsprechend. „Und ich habe vier Tage gebraucht, bis ich wieder im Rhythmus war“, erzählt Schütz. Das Ergebnis kennen wir: Silber. Nur die Russen waren besser. Warum? Vielleicht weil sie ernährungstechnisch auf einem anderen Stand waren als 2014.

Damals fand es jedenfalls Erdings Eishockey-Ass Jessica Hammerl „schon witzig“, was die Herren NHL-Stars Ovetchkin und Malkin beim olympiainternen McDonald’s aufs Tablett stapelten. Genauer wollte sie nicht darauf eingehen. „Das überlass ich der Fantasie der Leser und Leserinnnen.“ Nur so viel: Doping war’s nicht. Die Russen schafften es 2014 nicht mal ins Halbfinale. Hammerl und ihr DEB-Team zwar auch nicht, aber das wäre ja auch eine Sensation gewesen. Die Erinnerungen an eine tolle Olympiazeit nimmt ihr aber niemand mehr.

Und Christian Zach kann sich sogar daran reiben. Der Highspeed-Skifahrer hat noch das Olympia-Handtuch von 1992. „Und ich benutze es noch immer“, gesteht der Mann aus Moos. Wie berichtet, war er gemeinsam mit Florian Maurer 1992 in Albertville dabei. Vor zwei Jahren wollte er sich die damalige Rennstrecke von Les Arcs nochmal anschauen. Die ist allerdings längst aufgegeben. Zach wollte sich die Olympiaruine dennoch anschauen, kam aber nicht weit, „weil wegen einer Riesenbaustelle alles gesperrt war“. Er ratschte mit einem Einheimischen. „Des war a oider Liftler von 1992“, erzählt Zach. „Der war komplett aus dem Häuschen, als er hörte, dass ich damals mit dabei war.“ Sperre hin oder her – „ich wurde verbotenerweise durch die Baustelle gelotst und durfte mir alles anschauen. Dem guten Mann war’s eine Ehre“, sagt Zach – damals 22. in seinem Wettbewerb und Olympiateilnehmer für immer.