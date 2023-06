Eine Erdingerin fürs BLSV-Präsidium

Von: Dieter Priglmeir

Alles im Griff: Monika Pieczonka hat sich unter den Fußballern und Fußballerinnen als souveräne Schiedsrichterin einen guten Ruf erworben. Derzeit pausiert sie, coacht aber den Schiedsrichter-Nachwuchs im Bezirk. Jetzt strebt sie das zweithöchstes Ehrenamt im bayerischen Sport an. © Riedel

Monika Pieczonka steht im kampfbereiten Team, das gegen Amtsinhaber Ammon antritt.

Erding – Versenkte Millionen bei der Digitalisierung, die Suspendierung der drei Präsidiumsmitglieder, die eine Strafanzeige gegen ihren Chef initiiert haben. Es rumort beim Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) – das jedenfalls sagt Harald Güller, der den Verbandstag am 23. und 24. Juni zu einem ganz besonderen machen will. Es geht schlichtweg um den Sturz von Jörg Ammon, aktueller Präsident des 4,5 Millionen Mitgliedschaften starken Dachverbands der bayerischen Sportler und Sportlerinnen.

Güller bringt sich bei den Neuwahlen als Gegenkandidat in Stellung. „Der bayerische Sport hat frischen Wind dringend nötig“, sagt der Mann aus Neusäß. Er hat auch schon ein Team zusammengestellt, mit dem er den BLSV, immerhin die Heimat von über vier Millionen bayerischen Sportlern, umbauen möchte. „Das sind lauter erfahrene Sportler, zum Teil langjährige und verdiente Funktionäre, und in ihren Berufen sind sie alle sehr erfolgreich.“ Besonders erwähnt er noch, „dass als eine Vize-Präsidentin auch eine junge Frau kandidieren wird. Und das ist außergewöhnlich für die BLSV-Führungsetage.“

Gemeint ist die Erdingerin Monika Pieczonka, in Sportkreisen als Schiedsrichterin bekannt, die nicht nur in der Frauen-Bundesliga gepfiffen hat, sondern ehrenamtlich im BFV-Bezirk Oberbayern Schiritalente coacht. Die 31-jährige Rechtsanwältin ist im Bereich Compliance bei der Continental AG tätig und kandidiert nun als BLSV-Vizepräsidentin im Bereich Recht/Personal. Wir sprachen mit ihr.

Frau Pieczonka, eine Kampfkandidatur ist zwar nichts Neues, aber in Sportverbänden doch durchaus außergewöhnlich. Was hat Sie dazu bewogen?

Ich war bisher im BLSV nicht involviert, ich habe mich beim Bayerischen Fußball-Verband eingebracht. Aber mir ist in letzter Zeit so viel zugetragen worden – vor allem von innerhalb des BLSV. Da muss man leider sagen: Dort läuft einiges schief.

Was läuft denn schief?

Als Externe steht es mir nicht zu, ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber auch ich spüre, dass im BLSV eine Atmosphäre geschaffen wurde, in der vor allem viel Frustration herrscht. Das kann man ja auch auf öffentlichen Bewertungsplattformen nachlesen. Es scheint große Probleme zwischen den einzelnen Ebenen zu geben. Ich habe das Gefühl, da hapert es an der Kommunikation. Auch das Verhältnis zwischen Hauptamt und Ehrenamt scheint angegriffen zu sein. Mir ist aber ein wertschätzender Umgang wichtig. Weder ohne das eine noch ohne das andere ist der Sportbetrieb leistbar. Wir alle arbeiten leidenschaftlich für den bayerischen Sport. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ehrenamtlich oder im Hauptamt. Auch hier schaffen wir nur gemeinsam mehr.

Und das Verhältnis will ausgerechnet jemand vom BFV verbessern? Mit Verlaub: Die Beziehung zwischen dem BLSV und seinem Fußballfachverband ist nicht gerade die Beste.

Das sind alte Vorbehalte. Es stimmt, dass das Verhältnis zu unserem ehemaligen BFV-Präsidenten Dr. Rainer Koch eher angespannt war. Aber das ist ja völlig unabhängig von der jetzigen Situation – und von mir sowieso. Es ist eben so, dass Leute an mich herangetreten sind. Und ich würde gern helfen.

Insbesondere ist wohl Harald Güller an Sie herangetreten. Kannten Sie ihn vorher?

Mir war sein Vater ein Begriff, der ebenfalls Schiedsrichter war. Aber nein, Harald Güller kannte ich nur aus den Medien als SPD-Landtagsabgeordneten.

Was halten Sie von seiner Mannschaft, mit der er das Präsidium übernehmen will?

Ich bin von den Kandidaten sehr überzeugt. Da ist keiner dabei, um das Team auszufüllen. Alle stehen mitten im Leben.

Mitten im Leben – hört sich nach Verjüngung an.

Das auch, ja. Aber es sind vor allem Leute, die in ihrem Fachbereich Experten sind. Die Mannschaft bringt eine große Kompetenz mit, ist sehr erfahren und steht vor allem aber für Fair Play.

Sie kandidieren als Vizepräsidentin Recht. Was wären da Ihre Aufgaben? Hat der BLSV nicht schon einen Justitiar?

Das nicht, aber er hat natürlich hauptamtliche Mitarbeiter und auch externe Anwälte/Beratung, die sich um rechtliche Angelegenheiten kümmern. Als Vizepräsidentin wäre ich dann die Verantwortliche und persönlich dafür Haftende.

Gibt’s da überhaupt Handlungsspielraum, um was verändern zu können?

Gerade steht eine Satzungsänderung an. Da ist es zwingend nötig, dass grundlegende Werte, wie das Demokratieverständnis der Nachkriegszeit, auf den die Satzung und mit ihr der Sport insgesamt basieren, erhalten bleiben. Daneben bedarf die Satzung aber auch Anpassungen an die heutigen Verhältnisse und Gegebenheiten. Das Präsidium plant eine Satzungsänderung, die dem Hauptamt mehr oder weniger die Entscheidungskompetenzen zuspricht. Dem Ehrenamt und insbesondere auch dem – immerhin von den Delegierten auf dem Verbandstag gewählten – Präsidium würden hingegen nur noch Aufsichtsbefugnisse verbleiben. Das würde ich zum Beispiel gerne etwas anders ausgestalten, aber das ist auch Geschmackssache. Richtig ist jedenfalls, dass die Aufgabenfülle inzwischen so groß ist, dass sie vom reinen Ehrenamt nicht erfüllt werden kann. Das ist definitiv ein Punkt.

Kommen wir zum zweiten Bereich Ihres potenziellen Bereichs: das Personal. Das würden sie anders führen?

Ja, denn momentan herrscht einfach keine schöne Arbeitsatmosphäre. Zum einem ist, wie gesagt, das Verhältnis zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen nicht gut. Und bei Umfragen als Arbeitgeber schneidet der BLSV auch sehr schlecht ab.

Woher kommt das?

Dazu ein paar Zahlen. Rund 200 Mitarbeiter sind beim BLSV hauptamtlich beschäftigt, das Personal der Sportcamps ist da noch gar nicht dabei. Laut Jahresabschluss beträgt der Personalaufwand 43 Prozent der Gesamtausgaben. Das ist sehr hoch. Der Jahresverdienst läge nach unseren Rechnungen im Schnitt circa bei 63 000 Euro pro Mitarbeiter. Gleichzeitig klagen aber viele Bedienstete auf den Bewertungsplattformen im Internet über eine schlechte Bezahlung.

Die Großen kassieren auf Kosten der Kleinen?

Das wäre eine mögliche Schlussfolgerung. Auf jeden Fall lässt sich der Rückschluss ziehen: Der BLSV hat einen Wasserkopf, der sehr teuer ist.

Neun Leute sitzen im Präsidium, drei Vizepräsidenten wurden allerdings vor Kurzem suspendiert,

... nachdem sie gegen Herrn Ammon eine Strafanzeige erstattet hatten.

...wegen eines Beratervertrag über 4 Millionen Euro für eine Firma die laut Medien kurz vor der Auftragsvergabe gegründet und kurz nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses liquidiert worden war.

Dazu kann ich mich nicht äußern. Außer, dass es diese Anzeige gab gegen Ammon, der aber letztlich nicht belangt wurde. Fakt ist jedenfalls, dass es beim BLSV zwei Lager gibt: Diejenigen, die den jetzigen Präsidenten unterstützen. Und die, die im Verband etwas verändern wollen und Ammons Amtsführung nicht mehr hinnehmen wollen.

Wie geht der Präsident mit den Gegnern um?

So wie ich das mitbekommen habe, werden kritischen Nachfragern sehr wohl Steine in den Weg gelegt bei der normalen Arbeit. Ein Beispiel ist Günter Jackl, der viele Jahre Kreis- und dann Bezirksvorsitzender in Unterfranken war und zuletzt bewusst nicht mehr angetreten ist. Er kandidiert nun in unserem Team als Vizepräsident für den Bereich Breitensport und Bildung.

Sind diese Posten im Präsidium eigentlich hauptamtliche Jobs?

Nein, das ist ein Ehrenamt, und das soll auch so bleiben.

Und das bringen Sie mit Beruf und Hobbys in Einklang?

Ich habe ein relativ gutes Zeitmanagement. Das war immer schon so. Ich bin ja auch politisch aktiv. Den Ortsvorsitz der Erdinger JU habe ich im Mai abgegeben. Einige andere Ehrenämter in der Frauen-Union und Jungen Union habe ich aber schon im Laufe der letzten Monate entweder ganz abgegeben oder reduziert. Denn wenn ich was mache, dann gscheit. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel Arbeit konkret auf mich zukommt – ich kann da ja nicht den aktuellen Vizepräsidenten, also meinen Konkurrenten, direkt darauf ansprechen – bin ich mir sicher, dass ich das schaffe. Ich fühle mich sehr wohl bei meinem Job bei Conti, aber da kann ich mir die Zeit sehr flexibel einteilen. Und wenn ich dort um sieben Uhr morgens beginne, ist der Tag ja nicht um 16 oder 17 Uhr vorbei. Da bleibt noch genügend Zeit.

Was sagt Ihr Freund dazu, dass Sie rund um die Uhr beschäftigt sind.

Mein Freund beziehungsweise bald mein Ehemann ist Eishockey-Schiedsrichter und pfeift seit vergangener Saison in der Schweiz. Er ist also genauso viel unterwegs wie ich, und deshalb gibt es da keine Probleme (lacht).

Zum Schluss das Entscheidende: Wie sehen Sie Ihre Erfolgsaussichten bei der Wahl?

Das kann und will ich nicht beurteilen. Neben den 76 Kreis- und sieben Bezirksvorsitzenden sowie dem Präsidium wählen ja noch Sportfachverbände sowie Delegierte vom BLSV und den Fachverbänden. Da kommen rund 350 Stimmen zusammen. Klar ist: Wir haben zwei Lager. Wie groß die jeweils sind, wissen wir nicht. Ich sehe es als unsere große Aufgabe, diese beiden gespaltenen Lager zusammenzuführen.

Und Ihre Chancen?

Wenn ich keine Chance hätte, würde ich nicht kandidieren. Ich würde mal sagen, die Chancen stehen fifty-fifty.

Harald Güllers Schattenkabinett für den BLSV

Mit diesem Team will Monika Pieczonka kommendes Wochenende beim Verbandstag antreten und fürs Präsidium kandidieren.

Harald Güller aus Neusäß, Schwaben, will neuer BLSV-Präsident werden. Der 60-Jährige ist SPD-Landtagsabgeordneter: „Es herrscht viel zu wenig Transparenz, mit einem Großteil der Sportfachverbände ist die Zusammenarbeit schlecht, und so ist ein Konfrontationskurs entstanden. Die Sportkreise und -bezirke, aber auch die einzelnen Vereine werden nicht so in eine gemeinsame Arbeit miteinbezogen wie es sich gehört. Das alles ist dem Sport nicht dienlich.“

Günther Jackl, 51, aus Eltmann in Unterfranken, Betriebsratsvorsitzender bei „Fränkische Rohrwerke“, kandidiert als Vizepräsident Breitensport und Bildung: „Ich war schon von 2014 bis 2018 im BLSV-Präsidium tätig. Doch diese Zeit war für mich einfach nur enttäuschend. Wir haben uns zu viel mit uns selbst beschäftigt, ein Projekt wurde immer undurchsichtiger, und im Bereich der Digitalisierung hat man bis heute das Gefühl, es ist ein Fass ohne Boden.“

Hubert Schwarz, 62, aus Oberaudorf, langjähriger Spitzensportler Ski Nordisch, bis 1990 Zeitsoldat in der Bundeswehr; viele Jahre im Deutschen Skiverband tätig. Er kandidiert als Vize-Präsident Leistungssport: „Der Leistungssport für den Nachwuchs muss in der Struktur des BLSV und im Organigramm wieder sichtbar werden – und das auch an herausgestellter Position.“

Volker Schüßler, 50, aus Deggendorf, selbstständiger Steuerberater, spezialisiert unter anderem auf Vereinssteuerrecht. Gründer und seit 32 Jahren Vorsitzender eines Vereins mit Baseball- und Fußball-Abteilung. Der Vater von vier Kindern kandidiert als Vizepräsident Finanzen: „Sollte ich in die BLSV-Führung gewählt werden, ist zuallererst zu prüfen, wie es finanziell wirklich um den Verband steht. Der Vorgang muss schonungslos und ohne Tabus geschehen. Hierzu bedarf es der engen Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und vor allem dem Wirtschaftsrat. (Dieter Priglmeir)