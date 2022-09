Erding deklassiert Oberliga-Aufsteiger

Von: Wolfgang Krzizok

Kabinettstückchen: Aus der Luft schlägt Erdings Mark Waldhausen (r.) den Puck zum 3:0 ins Klosterseer Netz. Den Grafingern (v. l.) Felix Kaller und Marinus Schunda bleibt nur das Nachsehen. Der Gladiators-Verteidiger war Mann des Spiels mit drei Toren. F.: Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Die einen elektrisiert, die anderen frustriert:

Erding – Ein wie entfesselt aufspielender Bayernligist Erding Gladiators hat am Sonntagabend den Oberligisten EHC Klostersee mit 8:2 Toren (4:1, 2:0, 2:1) geschlagen und scheint langsam in Punktspielform zu kommen. Die Grafinger dagegen dürften als Aufsteiger nicht gerade mit viel Selbstvertrauen in die Runde starten, die am Freitag beginnt – und da geht es ausgerechnet zum Mitfavoriten EV Weiden.

Im Tor vertraute Erdings Trainer Andy Becher jeweils ein halbes Spiel auf Patrick Mayer und Thomas Hingel. Beide hielten richtig gut, und zusammen mit Christoph Schedlbauer, der an seinem Geburtstag frei hatte, dürften die Gladiators eines der besten Torhüter-Trios der Liga haben. Bei den Gästen stand nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Dominik Gräubig mit Marinus Schunda der dritte Torwart des EHC zwischen den Pfosten. Und der konnte einem Leid tun, denn nach gut zwölf Minuten hatte er bereits viermal hinter sich gegriffen, wurde dabei aber oft schmählich von seinen völlig indisponierten Vorderleuten im Stich gelassen.

Leon Abstreiter eröffnete den Erdinger Torreigen (5.), Mark Waldhausen legte zweimal nach (8., 12.), und Florian Zimmermann stellte auf 4:0 (13.). In der 18. Minute verkürzte Marc Bosecker auf 1:4 (18.).

Wer glaubte, dass dies der Startschuss für eine Aufholjagd des Oberligisten sein würde, sah sich getäuscht. Die Gladiators hatten die Partie auch in der Folge weitgehend im Griff, nicht zuletzt auch dadurch bedingt, dass sich die Grafinger in schöner Regelmäßigkeit Strafen – meist nach Frustfouls – einhandelten. 49 Sekunden nach Wiederanpfiff traf Abstreiter zum 5:1, und in der 32. Minute legte Sebastian Busch, der im ersten Drittel nach einem üblen Check einen Zahn eingebüßt hatte, das 6:1 nach.

Im Schlussdrittel waren gerade 17 Sekunden gespielt, da verkürzte Florian Gaschke auf 2:6, aber damit hatte Klostersee sein Pulver auch schon verschossen. Bei Erding sorgten Ran Murphy, per Direktabnahme nach Bullygewinn von Zimmermann (52.), und Waldhausen in Überzahl (55.) für den 8:2-Endstand. Wie frustriert die Grafinger waren, zeigte sich in der 56. Minute bei einer Aktion von Lynnden Pastachak. Er stand mutterseelenallein im eigenen Drittel, drehte sich dann um, jagte einen Schlagschuss in Kopfhöhe in Richtung eines der Hauptschiedsrichter – den er zwar verfehlte, aber dennoch kassierte er dafür eine Spieldauerstrafe.

Statistik

Tore: 1:0 (5.) Abstreiter (Murphy, Zimmermann), 2:0 (8.) Waldhausen (Michl, Barchmann/5-4), 3:0 (12.) Waldhausen (Strobel), 4:0 (13.) Zimmermann (Murphy, Lorenz), 4:1 (18.) Bosecker (Kaller), 5:1 (21.) Abstreiter (Murphy), 6:1 (32.) Busch (Michl, Modlmayr), 6:2 (41.) Gaschke (Pastachak), 7:2 (52.) Murphy (Zimmermann), 8:2 (55.) Waldhausen (Rukajärvi, Busch/5-4) – HSR: Stefan Huber, Christoph Ober – Zuschauer: 300 – Strafminuten: Erding 2, Klostersee 12