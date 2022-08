Österreichisches Übergewicht

Gewichtheben: TSV Erding verliert seinen Herbstfest-Kampf, zeigt aber gute Leistungen

Von Markus Schwarzkugler

Nach zwei coronabedingten Ausfällen war es nun endlich wieder Zeit für den traditionellen Herbstfest-Vergleichskampf der Erdinger Gewichtheber. Erwartungsgemäß gab es für sie aber nichts zu holen.

Erding – Schwer gehoben wird auf dem Erdinger Herbstfest eigentlich jeden Tag – schöne Grüße an die vielen fleißigen Bedienungen. Am Samstagnachmittag schwitzten jedoch nicht nur sie, sondern auch die kräftigen Männer auf der Bühne im Weißbräuzelt. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause traten die Gewichtheber des TSV Erding zu ihrem traditionellen Herbstfest-Vergleichskampf an. Doch um es gleich vorweg zu nehmen: Die Überraschung ist ausgeblieben. Am Ende setzten sich die klar favorisierten österreichischen Erstligisten von der Hebergemeinschaft Klosterneuburg/Vösendorf deutlich mit 246:139 Relativpunkten durch. „Eigentlich haben wir keine Siegchance“, hatte TSV-Coach Tuan Dang schon vorab geahnt.

Zu welchen beeindruckenden Leistungen Gewichtheber im Stande sind, zeigte dem zumindest vor der Bühne etwas enger zusammensitzenden Publikum im Weißbräuzelt vor allem einer: der österreichische Staatsmeister von 2021, Dominik Certov. Er erzielte das stärkste Ergebnis mit einer neuen Bestleistung: 137 kg im Reißen und 162 kg im Stoßen – Letzteres also fast das Doppelte seines Körpergewichts von 83 kg.

„Auch die beiden Jugendlichen aus Österreich lieferten einen guten Wettkampf ab“, musste Dang neidlos anerkennen. Der erst 17-jährige Erdonit Morina riss mit seinen nur 56,8 kg Körpergewicht 58 kg und stieß 70 kg. Sein Bruder Hasan Morina, sogar noch zwei Jahre jünger und immerhin 63,8 kg schwer, schaffte 77 kg im Reißen und 93 kg im Stoßen.

Bevor wir zu den restlichen Österreichern kommen, erst mal der Blick auf die Erdinger, für die ihr Trainer den Auftakt machte. Und Dang ging seiner Truppe mit gutem Beispiel voran: Er zeigte fehlerfreie Versuche bis 60 kg im Reißen und 80 kg im Stoßen und war damit punktbester Erdinger Heber (56).

Weiter ging es mit den beiden Masters-Athleten, die in fünf Wochen zur deutschen Meisterschaft nach Nagold in Baden-Württemberg fahren. Für Josef Resch lief es in der 89er-Gewichtsklasse optimal, mit sechs gültigen Versuchen bis 70 kg im Reißen und 85 kg im Stoßen. Jörg Popken (73er-Gewichtsklasse), amtierender Deutscher Meister, schaffte es ebenfalls ohne Fehlversuche bis 72 kg im Reißen und 85 kg im Stoßen.

Nach einer langen Wettkampfpause erzielte Benedikt Beil mit 78 kg im Reißen und 100 kg im Stoßen „eine souveräne Leistung“, befand Dang. Und es war noch mehr drin: Die 105 kg im letzten Versuch – es wäre eine neue Bestleistung für Beil gewesen – waren aber ungültig.

Wegen des krankheitsbedingten Ausfalls von Denis Wildemann musste Jakob Halamoda kurzfristig einspringen. Ohne große Vorbereitung lief es trotzdem gut für ihn: „98 kg im Reißen können sich sehen lassen“, lobte ihn Dang. Im Stoßen machten sich dann aber die fehlenden Trainingseinheiten bemerkbar: Nach den 107 kg im Anfangsversuch waren die 112 kg doch zu schwer.

Der Heber mit der höchsten Last beim TSV war Tassilo Frieß. Im Reißen verpasste er eine neue Bestleistung von 88 kg, es blieb beim ersten gültigen Versuch von 83 kg. Im Stoßen konnte es dafür nicht besser laufen für ihn. Nach den Anfangsversuchen 105 und 112 kg schaffte Frieß eine neue Bestleistung: 117 kg.

Doch die Österreicher waren zu stark. So feierte noch Matthias Kainrath (93 kg) mit 65 kg im Reißen und 82 kg im Stoßen bei seiner Premiere einen guten Einstand. Und Felix Pruckmoser (89,5 kg) riss 93 kg und stieß 105 kg.