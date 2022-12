Neuzugang mit NHL-Vergangenheit

Von: Wolfgang Krzizok

Im Hinspiel haben sie gejubelt, im Rückspiel ist keiner mehr dabei: Über den 3:1-Erfolg gegen Kempten freuten sich die Erdinger (v. l.) Marc Barchmann – er hat die Gladiators verlassen – sowie die derzeit verletzten Stürmer Christoph Furtner und Elias Maier. Archi © Christian Riedel

Einer geht, einer kommt bei den Erding Gladiators.

Erding – Zwei wichtige Spiele mit unberechenbaren Gegnern stehen den Erding Gladiators an diesem Wochenende bevor. Heute Abend (20 Uhr) geht es daheim gegen den EV Pegnitz und am Sonntag (17.30 Uhr) zum ESC Kempten. Aber Teamchef Felix Schütz hat arge personelle Probleme aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen. Dazu kommt, dass ein Spieler den Verein verlassen hat. Dafür ist ein anderer gekommen – mit NHL-Vergangenheit: Tomas Plihal.

Am 1. Dezember hat sich das Transferfenster in den Eishockeyligen wieder geöffnet, und es hat sich bei den Vereinen einiges getan. Auch die Erding Gladiators sind aktiv geworden. Das ist dringend notwendig, denn die Personalknappheit hat sich verschärft. Einzig Erik Modlmayr wird nach auskurierter Verletzung heute zurückkommen. Neben den langfristig verletzten Leon Abstreiter und Christoph Furtner wird auch Elias Maier weiter fehlen – und das sogar noch länger. Der ursprünglich diagnostizierte Riss im Schienbein hat sich nun doch als Bruch herausgestellt. Der Allrounder muss deshalb noch ein paar Wochen länger pausieren.

Lukas Krämmer fällt ebenso wegen einer Erkrankung aus, genauso wie einige der Erdinger U 20-Spieler, allen voran Tobi Cramer. „Gut, dass wir wieder Förderlizenzspieler aus Landshut zur Verfügung haben“, sagt Schütz, der beruflich bedingt heute Abend außerdem auf Sebastian Busch verzichten muss. „Aber am Sonntag ist der Buschi wieder dabei“, hofft der Gladiators-Coach.

Nicht mehr im Kader ist Marc Barchmann. Der 35-jährige Stürmer, der aus der Nähe von Augsburg stammt, hatte ohnehin nur einen bis zum 30. November befristeten Vertrag. „Es war ihm alles zu stressig“, erklärt Schütz.

Mit einer Oberkörperverletzung habe sich zuletzt Ryan Murphy übers Eis geschleppt, erzählt Erdings Teamchef, „und der Ryan hat trotzdem alles gegeben“. Der Kanadier hat jetzt erst einmal Zeit, um sich auszukurieren, denn ein neuer Spieler hat gestern Abend bei den Gladiators unterschrieben und soll heute schon auf dem Eis stehen: Tomas Plihal. Der 39-jährige Tscheche, der aus Liberec stammt, hat zwischen 2006 und 2009 knapp 100 NHL-Spiele für die San Jose Sharks absolviert. Später war er mehrere Jahre in der ersten finnischen Liga aktiv, dann wieder in seiner tschechischen Heimat und schließlich unter anderem auch noch beim EV Landshut und bei den Eisbären Regensburg. „Hoffen wir, dass mit dem Spielerpass alles klappt und dass ich ihn am Wochenende einsetzen kann“, sagt Schütz. „Und dass wir drei Blöcke zusammenbekommen.“

Die beiden Wochenend-Gegner sind für ihn gänzlich unbekannt. Natürlich ist dem Erdinger Teamchef nicht entgangen, dass Pegnitz Vorletzter ist, aber er weiß auch: „Die haben zuletzt Spitzenreiter Miesbach geschlagen.“ Allein dieses Ergebnis sollte Warnung genug sein, diesen Gegner nicht zu unterschätzen. Kempten bezeichnet er als „extrem wichtiges Spiel“, liegen die Sharks doch in der Tabelle vor den Gladiators, allerdings in Schlagdistanz. „Ich freue mich auf Kempten“, erklärt Schütz. „Denn in dem Stadion war ich noch nie.“