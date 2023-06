Alle dürfen in die Bayernliga

Derbystimmung: Auch in der neue Saison treffen Erding und Dorfen in der Bayernliga aufeinander. © Michael Westphal/TSV Erding

Sämtliche Hängepartien sind beendet, Deutscher Eishockeybund (DEB) und Bayerischer Eissport-Verband (BEV) haben sich geeinigt.

Erding/Dorfen – Nachdem es keinen Aufsteiger in die Oberliga Süd gibt und heuer gleich zwei Mannschaften aus der Oberliga absteigen (dürfen), geht die Eishockey-Bayernliga mit 16 Teams in die Saison 2023/24.

Ursprünglich war die Idee, die Bayernliga von 15 auf 14 Mannschaften zu reduzieren. Deshalb hat es in der abgelaufenen Runde zwei Absteiger in die Landesliga gegeben (Pegnitz, Waldkraiburg) und nur einen Aufsteiger (Dingolfing). Dazu war ein Aufsteiger in die Oberliga und ein Absteiger aus der Oberliga geplant. Doch dann kam alles ganz anders (wir berichteten). Bayernliga-Meister EHC Königsbrunn hat auf den Aufstieg verzichtet, wohl wissend, dass er laut Durchführungsbestimmungen in der neuen Saison nicht an den Playoffs teilnehmen darf. Von den angefragten möglichen Nachrückern, zu denen auf die Erding Gladiators gehörten, wollte keiner. Mittlerweile haben aber die Stuttgart Rebels aus dem Landesverband Baden-Württemberg für die Oberliga Süd gemeldet. Entsprechend wurde auch der Bayernliga-Modus angepasst (siehe unten).

„Die Ligenstärke mit 16 Teams und der Modus sind auf jeden Fall zu begrüßen“, sagt David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators. Etwas differenzierter sieht es Manfred Detterbeck. „Grundsätzlich begrüße ich die Ligenstärke mit 16 Vereinen. Das hätte schon immer das Ziel sein sollen“, stellt der Eishockey-Chef des ESC Dorfen fest. „Allerdings hätte ich Playoffs und statt der Abstiegsrunde Playdowns besser gefunden. Wenn man in der Abstiegsrunde ein paarmal gewonnen hat und save ist, ist es für dieses Team nicht mehr interessant, was nicht gerade das Zuschauerinteresse erhöht.“ Auch werde die Hauptrunde seiner Meinung nach dadurch „ein wenig entwertet“. In den Playoffs und Playdowns könne man zwar schnell fertig sein, „aber bei den Spielen, die man hat, hat man volles Haus, weil es immer um was geht. Aber der Modus muss vielleicht noch wachsen.“

Der HC Landsberg hatte kurzfristig auf die Playdowns gegen den EHC Klostersee verzichtet und ist damit sportlicher Absteiger. Wenig später hat dann der EHCK seinen Rückzug aus wirtschaftlichen Gründen verkündet. Früher war es so, dass in einem solchen Fall ein Neuanfang in der Bezirksliga gestartet werden musste, allenfalls in der Landesliga, wenn die Nachwuchsarbeit entsprechend gut war. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Klostersee darf in der Bayernliga spielen, und Königsbrunn darf im Falle einer sportlichen Qualifikation an den nächsten Playoffs teilnehmen.

„Nach ausführlichen und intensiven Gesprächen mit dem DEB sowie den Vereinen Klostersee und Königsbrunn ist die BEV-Eishockeykommission zu Entscheidungen gekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der EHC Klostersee hat frühzeitig den DEB informiert, dass der Verein keine Lizenz für die Teilnahme am Spielbetrieb der Oberliga-Süd beantragen und die dafür erforderlichen Lizenzierungsunterlagen nicht einreichen wird. Der Verein sieht sich derzeit nicht in der Lage die Vorgaben für einen Spielbetrieb unter Profibedingungen dauerhaft und seriös erfüllen zu können. Um den Standort finanziell nicht zu gefährden oder gar der Gefahr einer Insolvenz auszusetzen, hat der Verein den DEB um die Freigabe für den Spielbetrieb im Landesverband Bayern gebeten.“

Da der EHCK „keine Insolvenz angemeldet hat“, habe die Eishockeykommission grünes Licht für die Bayernliga gegeben und sei zu dem Entschluss gekommen, dem EHC Klostersee ein Startrecht für die Bayernliga zu erteilen. Der BEV beruft sich dabei auf einen Passus in den Durchführungsbestimmungen, der besagt: „Im Seniorenbereich kann in entsprechend begründeten Härtefällen, bei denen die Existenz des Vereins in Frage gestellt ist, die Kommission genehmigen, dass diese Mannschaft, die nicht am Spielbetrieb der Liga, für die sie sportlich qualifiziert war, teilnimmt, in derselben Wettkampfsaison in einer niedrigeren Spielklasse des BEV spielt.“ Die Kommission sehe bei einer anderslautenden Entscheidung „die weitere Entwicklung der sehr guten Nachwuchsarbeit gefährdet“. Zudem habe der Landesverband „auch eine Verantwortung gegenüber seinen Mitgliedsvereinen. In Zeiten der Energiekrise ist die Standortsicherung für den Eissport elementar wichtig.“

„Was Klostersee betrifft: Ein Verein musste halt genommen werden, um auf 16 Mannschaften zu kommen. Waldkraiburg war offenbar nicht dazu bereit, drin zu bleiben“, sagt Detterbeck.

„Grundsätzlich begrüße ich, dass ein Nachbarverein bei uns in der Liga ist, aber hier wurden die Statuten doch ziemlich gedehnt.“ Whitney sieht die Entscheidungen des BEV kritisch. „Da wurden Präzedenzfälle geschaffen, die unserer Ansicht nicht mit den Durchführungsbestimmungen zusammenpassen. Aber das ist alles Auslegungssache“, betont der Gladiators-Pressesprecher. „Klostersee in der Liga zu haben, ist aus Erdinger Sicht selbstverständlich erfreulich. Ein Derby mehr freut uns sehr.“

Im Falle EHC Königsbrunn besagen die aktuellen Durchführungsbestimmungen, „dass, wenn ein sportliches Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen wird, der betreffende Verein eine Geldstrafe erhält und der Ausschluss von Aufstiegs- und Playoff-Runden in der Folgesaison erfolgt“. Gleichzeitig mache der Aufstiegsverzicht „auch auf eine Unebenheit im Regelwerk zur Findung eines Aufsteigers aufmerksam“, schreibt der BEV. Weil der Meister der Regionalliga Süd/West auf die Aufstiegsspiele verzichtet habe, seien diese ersatzlos gestrichen worden. „Im Nachhinein lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, dass sich der Bayerische Meister gegen den Meister der Regionalliga Süd/West durchgesetzt hätte“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Spiele haben nicht stattgefunden, und somit konnte kein eindeutiger sportlicher Aufsteiger ermittelt werden.“

„Königsbrunn kann ich verstehen, dass es nicht aufsteigen will, nachdem in der Oberliga die Vorgaben kurzfristig geändert wurden und massive finanzielle Belastungen für die Vereine bringen“, betont Detterbeck. „Dass Königsbrunn Playoffs spielen darf, sehe ich als Ausnahmefall, aber letztlich wurden auch hier die Statuten gebeugt. Grundsätzlich sollte man eigentlich schon versuchen, Statuten einzuhalten.“

Königsbrunn in den Playoffs hat für Whitney „schon einen Beigeschmack. Hier wurde klar von den Durchführungsbestimmungen abgewichen“. Deshalb schlägt er vor: „Aus meiner Sicht sollte der Aufstieg in die Oberliga nicht mehr durch die Durchführungsbestimmungen geregelt werden, sondern die interessierten Vereine, die meinen, den Aufstieg wagen zu wollen, sollen sich beim DEB bis Ende Januar melden. Dann wird im Lizenzierungsverfahren entschieden, wer sich für die Oberliga qualifiziert – egal ob Erster oder 14. der Bayernliga. Und eine Rückkehr in den BEV-Bereich sollte dann genauso leicht möglich sein, wie es für Klostersee jetzt der Fall war.“

BEV und DEB haben zudem weiterhin vereinbart, das Regelwerk zur Saison 2023/24 „entsprechend anzupassen und verständlicher zu gestalten“. Auf Relegationsspiele zwischen dem Bayerischen Meister und dem Meister der Regionalliga Süd/West werde in Zukunft verzichtet. Natürlich solle der Meister sein Aufstiegsrecht wahrnehmen. „Vereine, die um den Titel spielen, sind gefordert, sich zukünftig wirtschaftlich und strukturell so aufzustellen, diesen Schritt gehen zu können“, fordert der BEV. „Dies gilt nach unserer Auffassung auch für Vereine anderer Landesverbände, die ebenfalls für die Oberliga Süd in Frage kommen.“

Das sieht auch Whitney so. „Die letzten beiden Jahre zeigt, dass die bestehenden Aufstiegsregelungen nicht mehr zeitgemäß sind. Zu begrüßen ist, dass die Aufstiegsspiele gegen Baden-Württemberg entfallen. Diese wurden die letzten Jahre nicht ausgetragen und dadurch Regelungslücken in den Durchführungsbestimmungen offengelegt.“ Jetzt will der Verband diese Lücken schließen, damit es nach der Saison 2023/24 nicht wieder zu Endlosdiskussionen kommt.

Teams Bayernliga 2023/24

EHC Königsbrunn, TEV Miesbach, Erding Gladiators, EA Schongau, ERSC Amberg, ESC Kempten, ESC Dorfen, TSV Peißenberg, ESC Geretsried, ESV Buchloe, EC Pfaffenhofen, ERV Schweinfurt, VfE Ulm/Neu-Ulm, EV Dingolfing (Aufsteiger), HC Landsberg (Sportlicher Absteiger), EHC Klostersee (Wirtschaftlicher Absteiger)

Modus steht: Playoffs, aber Abstiegsrunde statt Playdowns

Nachdem die Besetzung der Bayernliga jetzt endgültig geklärt ist, hat sich der Bayerische Eissport-Verband (BEV) zusammen mit den Ligasprechern bereits auf einen Spielmodus und die Rahmendaten verständigt: Punktspielauftakt ist am Samstag, 14. Oktober, mit dem Saisoneröffnungsspiel in in Neu-Ulm. Einen Tag später folgt der Rest des ersten Spieltags.



Die Hauptrunde mit 30 Spielen (Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel) endet am Freitag, 2. Februar 2024. Die Teams auf den Tabellenplätzen eins bis sechs sind direkt für die Playoffs qualifiziert. Die Platzierten sieben bis zehn bestreiten Pre-Playoffs (Serie „best of three“) um die letzten zwei Startplätze in der K.o.-Runde. Die Abstiegsrunde (Einfachrunde ohne Mitnahme von Punkten) bestreiten die Mannschaften auf den Rängen 11 bis 16.



Eine Zwischenrunde, deren sportlicher Wert vielfach in Frage gestellt worden war, gibt es nicht mehr. Dafür sind die Serien länger angesetzt. Für das Playoff-Viertelfinale ist der Modus „best of seven“ angesagt, Halbfinal- und Endspiel-Serie werden im Modus „best of five“ ausgetragen. Damit stehen sowohl der Bayerische Meister wie auch der (einzige) sportliche Absteiger spätestens am 1. April (Ostermontag) fest.



Auf die Aufstiegsrelegation zwischen den Meistern der Bayernliga und der Regionalliga Süd/West, die zuletzt regelmäßig vom Baden-Württemberg-Titelträger abgesagt worden war, wird künftig verzichtet. Da es auch keine Verzahnung mehr mit der Oberliga Süd gibt, ist der Bayerische Meister zugleich sportlicher Aufsteiger.



Die übrigen drei Playoff-Halbfinalisten erhalten zudem die Möglichkeit, als Nachrücker in Betracht zu kommen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Vereine sich schriftlich bis spätestens zum Ende der zweiten Transfer-/Wechselperiode (15. Februar) gegenüber dem BEV und Deutschem Eishockeybund (DEB) als „aufstiegswillig“ erklärt haben.