Gladiators-Kapitän bleibt an Bord

Von: Wolfgang Krzizok

Bleibt den Gladiators treu: Nach der Vertragsunterzeichnung bei der Firma Seeßle stellte sich Gladiators-Kapitän Philipp Michl (M.) zum „Familienfoto“ mit (v. l.) Susanne, Markus, Georg und Barbara Seeßle. © Erding Gladiators

Die Erding Gladiators basteln weiter fleißig am Kader für die kommende Saison.

Erding – Der Eishockey-Bayernligist meldet einige wichtige Vertragsverlängerungen, unter anderem bleibt Kapitän Philipp Michl an Bord, aber auch einen namhaften Abgang.

Die Abwehr ist mit drei Torhütern und sieben Verteidigern mittlerweile so gut wie komplett (wir berichteten). Im Sturm sind bereits sieben Positionen vergeben, hier sind also noch einige Stellen offen. Neben den Neuzugängen Leon Abstreiter, Marinus von Friderici und Elias Maier (wir berichteten), haben mit Wassilij Guft-Sokolov und Erik Modlmayr zwei ganz junge Spieler die Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Routinier Sebastian Busch hat ohnehin noch einen Vertrag für die kommende Saison, und Florian Zimmermann, der beim TSV Erding als hauptamtlicher Nachwuchstrainer angestellt ist, wird „nebenbei“ – in seiner mittlerweile elften Saison – weiter für die Gladiators auf Torejagd gehen.

„Jetzt ist auch die vielleicht wichtigste Vertragsverlängerung für die kommenden zwei Jahre unter Dach und Fach“, teilte Gladiators-Pressesprecher David Whitney mit. Der 33-jährige Mannschaftskapitän Philipp Michl hat in den Räumen von Premiumsponsor Seeßle Fußgesund gleich für zwei weitere Jahre bei den Erdingern unterschreiben.

Nicht mehr im Kader ist dagegen Michael Trox. Der 36-jährige Vollblutstürmer, der nach sieben Jahren beim EHC Waldkraiburg erst vergangene Saison wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt war und hier in 25 Spielen 26 Scorerpunkte erzielt hatte, verlässt die Gladiators mit unbekanntem Ziel. Gut möglich, dass er seine Karriere beendet. Trox hatte Erding 2005 verlassen, war danach zum ESC Dorfen gewechselt und stürmte anschließend fünf Jahre für den Landesligisten ESV Gebensbach. Nach zwei Jahren in Dorfen und Erding folgte schließlich der Wechsel nach Waldkraiburg.