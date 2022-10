Ohne Chefcoach zu den Löwen

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Ist heute Abend gefordert: Thomas Hingel steht in Waldkraiburg zwischen den Erdinger Pfosten. © Christian Riedel

Nur ein Spiel bestreiten die Erding Gladiators an diesem Wochenende, nämlich heute Abend um 20 Uhr beim EHC Waldkraiburg.

Erding – Und da muss die Mannschaft ohne ihren Cheftrainer Andy Becher auskommen, der an Corona erkrankt ist.

„Mich hat’s erwischt“, erzählt ein hörbar lädierter Coach Becher am Telefon. „Unter der Woche hat unser Kapitän Philipp Michl das Training gut organisiert, in Waldkraiburg wird mein Co-Trainer Bernie Bittel an der Bande stehen.“

Ähnlich wie die Löwen warten auch die Gladiators noch auf den „Ketchupflaschen-Effekt“, wie es Becher formuliert, also dass endlich der Knoten platzt. Erding und Waldkraiburg haben ihre beiden bisherigen Auswärtsspiele verloren. Die Gladiators haben ihre drei Punkte vom Heimspiel gegen Buchloe, die Löwen ihre zwei Zähler vom Heimsieg nach Penaltyschießen gegen Ulm. Becher wehrt sich gegen den Ausdruck „durchwachsene Ergebnisse“, den er zuletzt oft gehört habe – nicht nur bei Erding und Waldkraiburg. „Das waren doch klassische Beispiele, wie eng die Tabelle ist und wie ausgeglichen die Mannschaften sind“, analysiert er und ist davon überzeugt: „Das wird die ganze Saison so sein.“ Auch die Topfavoriten Miesbach und Königsbrunn würden noch nicht so dastehen, wie es von vielen erwartet worden sei.

Die Gladiators müssen heute Abend auf Leon Abstreiter verzichten, der aus beruflichen Gründen fehlt, ebenso wie Christoph Schedlbauer. „Es war aber ohnehin ausgemacht, dass wir mit dem Torwart-Duo Hingel/Mayer nach Waldkraiburg fahren“, stellt Erdings Trainer fest.

Was die Marschroute für die Partie bei den Löwen betrifft, so fordert Becher eine bessere Defensivarbeit. „Nach vorne sind wir sehr, sehr gut, aber das Zurückarbeiten ist noch nicht unsere Stärke. Das müssen wir besser machen“ Noch dazu, wo die Waldkraiburger ebenfalls über eine hohe Qualität im Angriff verfügen, allen voran die erste Reihe mit dem überragenden Sturmduo Neuert/Stanik.

Zu einem Erfolg in Waldkraiburg werde es nur reichen, „wenn wir uns von Trainer- und Spielerseite her als Kollektiv präsentieren“, betont Becher und fügt an: „Die Mannschaft hat auf alle fälle genügend Qualität.“