Gladiators ohne Erfolgserlebnis auf fremdem Eis

Von: Wolfgang Krzizok

Gründlich bedient war Erdings Rudi Lorenz nach der Niederlage in Waldkraiburg. © Paolo del Grosso

Auswärtsfluch? Was ist nur mit den Erding Gladiators los?

Erding – Erst ein Heimspiel haben die Erding Gladiators in dieser Saison absolviert und das gegen den ESV Buchloe klar mit 8:2 Toren gewonnen. Auswärts dagegen läuft es bislang miserabel. Dreimal sind die Gladiators in der Fremde angetreten und haben dreimal verloren, 2:4 in Ulm, 4:5 in Schweinfurt und 1:4 am Freitag in Waldkraiburg. Ein Auswärts-Torverhältnis von 7:13 gibt bei einer so offensivstarken Mannschaft, wie es Erding normalerweise ist, Rätsel auf.

In Waldkraiburg fehlten mit Leon Abstreiter und Lukas Krämmer zwei Stürmer, in der Abwehr meldete sich Paul Wallek nach überstandener Krankheit zurück. An der Bande wurde der an Corona erkrankte Trainer Andy Becher von seinem Co Bernhard Bittel vertreten, der dann auch in der Pressekonferenz die Partie Revue passieren ließ.

„Wir haben von Anfang an versucht, Druck zu machen, was uns ganz gut gelungen ist“, meinte Bittel. „Aber letztendlich haben wir unsere Chancen nicht verwertet, was dazu geführt hat, dass Waldkraiburg das 1:0 gemacht hat. Und dann ist das Spiel so gelaufen wie es gelaufen ist.“

Im zweiten Drittel habe sein Team „gleich wieder Druck gemacht, und wir haben gehofft, den Druck weiter aufrecht zu erhalten, dass dann der Ausgleich fällt, und dass wir unser Spiel aufziehen können“. Stattdessen sei trotz bester Chancen aber das 2:0 gefallen. „Und dann war es für uns als Auswärtsmannschaft natürlich schwierig, das Spiel zu drehen.“ Nach dem 3:0 für Waldkraiburg „wollten wir schnellstmöglich den Anschluss markieren, was uns in Überzahl auch gelungen ist“, betonte Bittel. „Wir haben dann noch das große Aufbäumen probiert und den Torwart gezogen, aber nach dem 4:1 war der Kas biss’n.“

Waldkraiburgs neuer Trainer Markus Berwanger war sichtlich erleichtert, denn die Bilanz der Löwen war mit zwei Punkten aus den ersten drei Spielen auch nicht gerade berauschend. „Erding hat nach vorne einiges zustande gebracht, und wir haben hinten aufopferungsvoll gekämpft“, meinte er und lobte vor allem seinen überragenden Torwart Christoph Lode, der allerdings bei einigen Pfostenschüssen auch Glück gehabt habe. „Das Spiel war bis zum Schluss auf des Messers Schneide“, betonte Berwanger.

Die nächste Auswärtsaufgabe wartet am kommenden Freitag in Pegnitz auf die Gladiators. Die Icehogs haben gestern Abend beim 5:6 nach Verlängerung gegen Geretsried ihren ersten Punkt überhaupt geholt. Es wird spannend.