Christina Fischer: In Sachen Judo kreuz und quer durch Deutschland

Wie die Erdinger Realschülerin den Spagat zwischen Schule und Leistungssport schafft, ist schon bemerkenswert.

Erding/Hohenlinden – Von der Schule nach Hause, direkt an die Hausaufgaben, und dann weiter mit dem Auto über eine Stunde nach Abensberg zum Training. So schaut aktuell der Alltag von Judoka Christina Fischer aus.

Die Hohenlindenerin, die in Erding auf die Mädchenrealschule geht, war von 2011 bis 2019 beim TSV Isen aktiv, bevor es sie zum erfolgreichen Judo-Verein in Abensberg zog. „Ich habe mit Judo angefangen, als ich vier Jahre alt war“, sagt die 15-Jährige.

Durch die Söhne einer befreundeten Familie war sie zu dem Sport gekommen. „Beim ersten Training meinten aber alle, dass ich noch viel zu klein und zu zierlich bin. Ich habe dann meinen Papa eine ganze Woche lang bearbeitet, dass ich trotzdem wieder hinmag. Seitdem bin ich nicht mehr von dem Sport losgekommen“, erzählt Fischer schmunzelnd.

„Ich habe es dann beim TSV Isen in den Oberbayern-Kader geschafft aber bald gemerkt, welchen Trainingsvorsprung die Gegnerinnen aus Vereinen wie Abensberg oder Großhadern haben. Der TSV Isen ist ein super Verein für den Breitensport und den Einstieg in den Wettkampfbereich“, sagt sie. Der TSV könne aber als kleiner Verein mit ehrenamtlichen Trainern ein vergleichbar aufwendiges Wettkampftraining wie in den großen Vereinen logischerweise nicht anbieten. „Ich habe aber immer noch Kontakt mit meinen alten Trainern und schicke ihnen immer wieder Fotos und Videos von Wettkämpfen“, erzählt die Judoka, die gerade erst den braunen Gurt bekommen hat.

Für das Training ist die Schülerin besonders auf die Fahrbereitschaft ihrer Eltern angewiesen: „Ohne Mama und Papa würde das natürlich nicht funktionieren, sie unterstützen mich da schon krass.“ Papa Harald weiß die Zeit während des Trainings in Abensberg aber zu nutzen. „Er geht derweil meistens in den Kraftraum oder in die Sauna, weil das Angebot in der Halle da ist“, sagt Fischer. Der ehemalige Gewichtheber des TSV Erding sagt dazu schmunzelnd: „Ich fahre da ja nicht umsonst hin.“

Der Zeitaufwand ist aber nicht zu unterschätzen. Insgesamt sind die Fischers an einem Trainingstag meist zwischen fünf und sechs Stunden unterwegs. Viermal die Woche geht es mit diesem Zeitplan nach Abensberg, einmal wird in Großhadern trainiert. Für den Fall, dass sie zuhause mit den Hausaufgaben nicht rechtzeitig fertig wird, hat sie sogar einen kleinen mobilen Tisch für das Auto.

Neben Abensberg und Großhadern trainiert die Judoka bei Trainingslagern auch im olympischen und paralympischen Trainingszentrum Kienbaum in der Nähe von Berlin. „Dieses Jahr war ich dreimal dort. Einer steht noch aus, aber dafür ist die Ausschreibung noch nicht draußen“, so Fischer. Dabei werden die Athletinnen von Bundestrainerin Sandra Klinger gesichtet und gefördert.

+ Fischer packt die Gegnerin aus Worms, die Momente später auf der Matte lag. © cc

Der Trainingsaufwand machte sich bei den Wettkämpfen bezahlt. In der U 18 bis 48 Kilogramm wurde sie Bayerische Meisterin und Süddeutsche Vize-Meisterin. Bei der deutschen Meisterschaft wurde sie Siebte, nachdem in den Vorkämpfen ein Sieg zum Einzug ins kleine Finale gefehlt hatte. Auch beim stark besetzten Sparkassen Adler-Cup in Frankfurt konnte Fischer mit dem dritten Platz überzeugen, erst im Halbfinale musste sie sich der späteren Siegerin und U 18-Weltmeisterin Vera Wandel aus den Niederlanden geschlagen geben.

Für die Trainingslager und Wettkämpfe ist Christina Fischer auch auf die Kooperation ihrer Schule in Erding angewiesen, da sie immer wieder Freistellungen für Unterrichtstage benötigt. „Es funktioniert sehr gut mit der Mädchenrealschule, mit den Befreiungen gibt es eigentlich nie ein Problem“, sagt die Schülerin. Anstrengend sei aber das Nacharbeiten des Stoffs. Dabei kann sie sich auf die Unterstützung von ihren Mitschülerinnen verlassen: „Manche Einträge werden von Lehrern online bereitgestellt, aber das meiste schicken mir Freundinnen zu.“

Die nächsten Ziele der Judoka sind das Bundessichtungsturnier in Holzwickede bei Dortmund und ein Trainingslager im Rahmen des European Cups in Ungarn. Fischer ist motiviert: „Es wäre sehr schön, vor den Bundestrainern noch einmal gut zu liefern.“ Auch für die Zeit nach dem Abschluss an der Realschule hat sie bereits einen Plan. So wolle sie entweder auf die FOS oder noch den Übertritt aufs Gymnasium schaffen. „Eins von beiden wird es auf jeden Fall, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht“, sagt die Schülerin.

Judo soll auch dabei ein zentraler Teil ihres Lebens bleiben. „Bei dem Sport finde ich die Selbstständigkeit, die 1:1-Situation besonders reizvoll. Im Moment des Wettkampfs stehen nur du selbst und deine Gegnerin auf der Matte, und egal ob es läuft oder eben nicht, es ist immer zu 100 Prozent die eigene Leistung und Verantwortung.“ Und in Zukunft? „Ich hoffe, weiter verletzungsfrei zu bleiben und mich weiter zu steigern. Schön wäre 2023 natürlich ein internationaler Einsatz. Mal schauen – Step by Step.“

Lukas Christofori