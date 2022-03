„2026 in Italien will ich unbedingt dabei sein“

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Schnell unterwegs auf dem olympischen Kurs: Beim Snowboard-Parallelslalom in Peking wurde Yannik Angenend 13. und war damit bester Deutscher. © AFP/MARCO BERTORELLO

Vor wenigen Wochen schaffte er mit dem 13. Platz bei den Olympischen Winterspielen in Peking seinen bislang größten Erfolg: Der 21-jährige Snowboarder Yannik Angenend aus Lengdorf war damit im Parallel-Riesenslalom sogar bester Deutscher. In unserer ewigen Bestenliste Erdings landet er auf Rang 50.

Lengdorf – Seine Liebe zum Skisport fand ihren Anfang bereits im Alter von zweieinhalb Jahren. Damals wurde er von seinen Eltern Ursula und Stefan erstmals mit auf die Piste genommen – der Grundstein für die spätere Karriere war gelegt. Schon bald fuhr Yannik bei den vom FC Lengdorf ausgerichteten Gemeindemeisterschaften mit, gewann auch einige Male: „Da hat mich bereits der Ehrgeiz gepackt“, erzählt er schmunzelnd.

Der 21-Jährige kam schon mit sechs Jahren ins Skirenn-Team des FCL, fuhr dabei auch erste Rennen im erweiterten Umkreis. „Auf Skiern war ich dabei aber nicht sonderlich erfolgreich,“ gibt Angenend zu. Bei einem Kreis-Cup wurde der bekannte Snowboard-Experte Hans Bussler aus Aschheim auf Yannik Angenend aufmerksam. Dessen Angebot lautete, dass er dem Lengdorfer die komplette Ausrüstung zur Verfügung stellt – und kurz darauf folgten Angenends erste Versuche auf dem Snowboard.

„Das Snowboarden hat mir sofort riesigen Spaß gemacht“, erzählt der Lengdorfer. Zwei Saisons lang beteiligte er sich sowohl auf dem Ski als auch dem Snowboard an Wettkämpfen. „Die Doppelbelastung wurde aber ganz schön anstrengend, praktisch jedes Wochenende startete ich bei irgendwelchen Rennen“, denkt er an die Zeit zurück. Die Konzentration auf eins von beiden musste her – und schnell folgte die Entscheidung: Yannik Angenend wechselte komplett aufs Snowboard – im Nachhinein betrachtet genau der richtige Weg, den er damals mit zwölf Jahren einschlug.

Angenend machte schon bald beim Skisportverband auf sich aufmerksam, und nach Erfolgen bei den German-Race-Series gab es das Angebot für einen Platz im Sportinternat in Berchtesgaden – der Lengdorfer war damals gerade 13 Jahre alt. Christian Veit, Trainer beim Bayerischen Skiverband (BSV), besprach dieses Thema natürlich mit Yannik Angenends Eltern, und nach reichlicher Überlegung entschied sich die Familie für den Wechsel weg von der Heimat.

Dies sei anfangs sehr hart gewesen, meint der Lengdorfer rückblickend: „Vor allem im ersten Jahr hatte ich massives Heimweh. Während des Winters war unter der Woche Schule und Training angesagt, an den Wochenenden Rennen. Da gab es kaum Zeit, einmal nach Hause zu kommen.“ Doch schon bald gewöhnte er sich an sein „komplett neues Leben“, fand in Berchtesgaden auch neue Freunde. Zu Beginn seiner Internatszeit fuhr Angenend noch bei den Kinderrennen, etwa im Rahmen des Alpe-Adria Cups in Deutschland, Österreich und Italien mit. Doch im Alter von 15 Jahren schaffte es der Lengdorfer bereits in den D/C-Kader des BSV, als einer der Jüngsten in dieser Zeit.

Es folgten Lehrjahre, denn fortan musste sich Yannik Angenend bei Europacups mit den Erwachsenen messen, weil es ab diesem Alter beim Snowboarden keine Jugend- oder Juniorenklassen mehr gibt. „Der Sprung fiel mir anfangs sehr schwer, und ich schaffte es kaum einmal in den zweiten Lauf“, erzählt er. Erfahrungen sammelte er dabei aber einige, und als eine schöne Abwechslung kam die erste Teilnahme an den Junioren-Weltmeisterschaften in Rogla (Slowenien). Auch wenn es dort nicht mit vorderen Ergebnissen klappte, sei es ein tolles Erlebnis gewesen, betont der Lengdorfer.

Das Podest fest im Blick: Als 13-Jähriger holte Yannik Angenend seine ersten Medaillen. © privat

Seinen bis dahin größten internationalen Erfolg schaffte Yannik Angenend ausgerechnet im August 2018. Während in Deutschland der Sommer vorherrschte, fanden zu diesem Zeitpunkt die Junioren- Titelkämpfe in Neuseeland statt. „Ich habe dort den sechsten Platz im Parallel-Riesenslalom geschafft, das war für mich eine Riesensache“, berichtet er strahlend. Die Gemeinschaft unter den deutschen Snowboardern wuchs dort noch einmal ein gewaltiges Stück. „Wir sind gerade einmal mit drei Athleten hingefahren, und der Trip hat uns zusammengeschweißt,“ sagt Yannik Angenend.

Im Jahr 2018 folgten auch die ersten Teilnahmen bei Weltcups, die höchste Stufe der internationalen Snowboard-Serie. In Bad Gastein habe er es bei seiner Premiere immerhin auf den 57. Platz geschafft. Bei den deutschen Meisterschaften erreichte er sogar den ersten Platz im Parallel-Riesenslalom, diesen Titel verteidigte der 21-Jährige 2019 und sagt mit einem Lachen: „Damit bin ich immer noch amtierender Deutscher Meister.“ Denn wegen Corona gab es im Anschluss keine nationalen Wettkämpfe mehr.

2019 sollte aber auch das Jahr der Tiefschläge werden: Denn Angenend kugelte sich bei einem Sturz beide Schultern aus und musste an beiden Schultern operiert werden. „Daher lief die Wintersaison auch ziemlich mäßig für mich“, sagt er. Immerhin reichte es einmal zu einem Platz unter den Top 30 im Weltcup, ehe 2020/21 die erste komplette Saison folgte.

Mit einigen Plätzen in den Top 30 machte Yannik Angenend weiter auf sich aufmerksam, und er nahm erstmals an den Weltmeisterschaften der Männer teil. Diese führten den Snowboarder wieder nach Rogla in Slowenien. „Leider schaffte ich es dort nicht ins Finale, weil ich einfach zu nervös war“, erinnert er sich mit Bedauern.

Im vergangenen Winter aber behielt der 21-Jährige bei den Weltcups die Nerven, und es klappte schließlich mit der ersehnten Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking. Dort lieferte Angenend einen tollen Wettkampf ab. Am Ende sprang im Snowboard-Parallel-Riesenslalom der 13. Platz unter 32 Teilnehmern heraus: „Ich bin damit sehr zufrieden,“ jubelte er im Anschluss.

In der Qualifikation war es darum gegangen, den Sprung unter die besten 16 zu schaffen. Das klappte beim Lengdorfer, im Gegensatz zu seinen – zum Teil deutlich höher gewetteten – deutschen Kollegen. Vor allem bei Stefan Baumeister (18.) war die Enttäuschung riesig, galt er doch als Mitfavorit. Angenend ging in der Quali auf Nummer sicher, und mit dem 13. Platz schaffte er souverän den Sprung in die Endläufe, in denen im K.o.-System jeweils ein Lauf den Ausschlag über Weiterkommen oder Ausscheiden gab.

Im Achtelfinale wartete mit Tim Mastnak aus Slowenien ein harter Brocken auf den Lengdorfer. „Meine Nervosität steigerte sich vor den Finals schon noch einmal deutlich, es hielt sich aber noch in Grenzen“, sagt der 21-Jährige. „Ich konnte mich sehr gut auf meinen Lauf konzentrieren. Leider habe ich dann an der letzten Kuppe einen kleinen Fehler gemacht.“ Dieser gab letztlich den Ausschlag. Der Slowene setzte sich mit einem knappen Abstand von 0,27 Sekunden durch und holte sich am Ende sogar die Silbermedaille hinter dem Österreicher Benjamin Karl. Yannik Angenend war nach dem bisher bedeutendsten Wettkampf seiner Karriere „mega-zufrieden, dass ich überhaupt die Finals erreicht habe“. Und damit war er bester deutscher Snowboarder beim olympischen Parallel-Riesenslalom. „Auf alle Fälle war es ein sehr großes Erlebnis für mich, in Peking dabei gewesen zu sein“, fasst er zusammen, auch wenn das Ganze durch Corona ein wenig gedämpft war.

In dieser Saison stehen noch drei Rennen für den Lengdorfer auf dem Programm, ein weiterer Höhepunkt ist dabei der Heim-Weltcup in Berchtesgaden. Einige Zuschauer werden dort erlaubt sein, hofft Angenend. Generell sei das Snowboarden aber noch eine Randsportart und die Anzahl der Fans bei weitem nicht so groß wie etwa beim Skifahren oder Biathlon. Liveübertragungen im TV gibt es daher ebenfalls so gut wie keine, das mache ihm aber nur wenig aus: „Wichtig ist, dass es mir weiterhin Spaß macht und ich erfolgreich bleibe.“

Empfang in der Heimat: Der FC Lengdorf begrüßt seinen Olympioniken. © Heinzinger

Der sportliche Blick geht dabei durchaus in die Ferne. Denn 2026 finden die nächsten Olympischen Spiele statt, quasi direkt vor der Haustür in Italien. „Dann bin ich mit 25 Jahren im besten Snowboardalter. Da will ich unbedingt dabei sein“, betont der Lengdorfer. Hoffentlich werde es dort ein „normales“ Olympia mit vielen begeisterten Zuschauern – auch aus der Heimat. Bis dahin will er noch an seinen Schwächen arbeiten. Denn während Yannik Angenend die flachen Passagen auf der Piste liebt, gebe es im steileren Bereich noch deutlichen Verbesserungsbedarf.

Mindestens bis zum Alter von 30 Jahren will der 1,87 Meter große Athlet seinen Sport noch betreiben. Da quält er sich auch halbwegs gerne durch die harten Vorbereitungswochen. 2020 machte der 21-Jährige sein Abitur und befindet sich derzeit im zweiten Jahr der insgesamt vierjährigen Ausbildung zum Polizeimeister bei der Bundespolizei – diese findet hauptsächlich vier Monate im Sommer statt, Angenend kann sich im Winter also voll auf seinen geliebten Sport konzentrieren. Neben der Ausbildung und dem Snowboarden gibt es für ihn nur wenig Zeit für andere Hobbys. Wenn es einmal klappt, geht es wieder in die Berge: dann auf dem Rad zum Mountainbiken.

Yannik Angenend, der 21-jährige Snowboarder von Weltformat aus Lengdorf: Von ihm wird man sicherlich auch in den kommenden Jahren noch einiges hören. Und wer weiß, vielleicht klappt es auch einmal mit Medaillen bei Weltmeisterschaften oder sogar Olympia.