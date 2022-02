Neunmal WM-Gold aus der Gefriertruhe für Erdings Eisschwimmer

Von: Aleks Scharfe

Franz Herbst bei seinem Wettkampf über 100 m Lagen - auf Bahn zwei mit schwarzer Badekappe. © privat

Erdings Eisschwimmer Jens Dittrich und Franz Herbst waren auf Medaillenfang in der Oder.

Glogow/Pemmering – Er hat es wieder getan: Franz Herbst ist Eisschwimm-Weltmeister. Fünffacher Weltmeister sogar – und vier Silbermedaillen brachte er auch noch mit aus dem polnischen Glogow, wo die International Ice Swimming Association ihre Wettbewerbe ausrichtete. Herbst startete in der Altersklasse AK 65. Mit dabei war auch Jens Dittrich, Herbsts Vereinskollege vom TSV Erding. Und auch der Neuling war bei seiner Premiere überaus erfolgreich. Er ist nun vierfacher Weltmeister der AK 40.

Wegen der coronabedingten Einschränkungen in den Bädern haben sich viele Schwimmer in den vergangenen zwei Jahren Alternativen gesucht. Besonders naheliegend: der Kronthaler Weiher, wo Herbst schon lange zu jeder Jahreszeit schwimmt – und nun auch Vereinskollegen dafür begeistern konnte. Darunter auch Jens Dittrich. „Wir haben uns regelmäßig getroffen, und das bei Wind und Wetter“, erzählt Herbst. Dittrich ergänzt: „Rückblickend war es wie eine Art Trainingslager, wobei man am Anfang nicht ahnen konnte, dass es mich auf die WM vorbereiten würde.“

Und so kam es, dass Herbst, zunächst als Spaß gemeint, seinen Trainingskameraden von der anstehenden WM in Polen erzählte. „Da können wir doch alle hinfahren.“ Die Runde lachte über den Vorschlag, nicht jedoch Dittrich. „Wieso eigentlich nicht?“, und so plante er mit Herbst die Teilnahme.

Dittrich, der die meisten Einheiten im Weiher mit Neoprenanzug absolviert hatte, musste diesbezüglich aber etwas umstellen. „Erst vier Wochen vor der WM etwa ist Jens das erste Mal ohne Neo ins Wasser gegangen.“, erzählt Herbst lachend. Jener verteidigt sich sofort: „Eigentlich nur aus Solidarität dem Andi (Anm. d. Red.: Andreas Stanzl, ebenfalls einer der Eisschwimmer) gegenüber, damit er nicht als einziger ohne Neo ins Wasser muss.“ Und wie war die Umstellung? „Gar nicht so schlimm wie gedacht. Das Schlimmste ist, dass einem die Hände und Füße so frieren. Da ist das egal, ob man einen Neo an hat oder nicht. Ohne Anzug sind es trotzdem vor allem Hände und Füße, wo es am meisten wehtut“, sagt der 41-Jährige.

Stolz auf ihre Leistungen sind Jens Dittrich und Franz Herbst (v.l.) © privar

Im Vorfeld der WM gab es einige Dinge zu erledigen. „Im Gegensatz zu normalen Wettkämpfen muss man beim Eiswasser-Schwimmen vorab immer einen Medical Check machen“, erklärt Herbst. Hier werden unter anderem Lunge und Herz abgehört, aber viele andere Faktoren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Zehn Tage vor dem Wettbewerb fiel Herbst jedoch so schwer aufs Knie, dass sich ein großer Bluterguss bildete und er noch einige Tage sogar auf Krücken gehen musste.

Zwei Tage vor der WM machte der Pemmeringer einen Testlauf im Weiher, um zu überprüfen, ob das Knie hält. Keine Schmerzen – also ging es für Dietrich und ihn ins 800 Kilometer entfernte Glogow.

Die Delphine aus Erding hatten ein volles Programm. „Wenn man zu einer WM fährt, dann nicht für ein oder zwei Starts. Da nimmt man alles mit, was geht“, zitierte Dittrich den erfahrenen Herbst.

Insgesamt nahmen an der 4. Eiswasser-Weltmeisterschaft 300 Schwimmer und Schwimmerinnen aus 27 Nationen teil. Freitag dann der erste Wettkampf und hier gleich die 500-Meter-Strecke, für die nur 15 Startplätze vergeben wurden. Beide TSV-Schwimmer erhielten einen.

In der Oder hatte der Schwimmverband die Wettkampfanlage aufgebaut (Bild oben). Das Wasser war mit vier Grad wärmer als die Luft im Freien. © privat

Auch wenn er sich im Vorfeld viele Tipps bei seinem Mentor abholte, ließ es Dittrich bei seinem ersten Start im vier Grad kalten Wasser etwas ruhiger angehen. „Es läuft ja ganz anders ab als sonst. Es gibt keinen Startsprung, man geht über eine Treppe rein und startet dann aus dem Wasser. Rollwenden sind auch nicht erlaubt. Und am Ende geht’s dann wieder ganz langsam über die Treppe raus“, erzählt Dittrich. Das Ergebnis seines ersten Starts: ein vierter Platz. Sein Eindruck: „Ich hab’s mir schlimmer vorgestellt, auch wenn es gefühlt deutlich langsamer ist als im warmen Wasser.“

Herbst ging da schon furchtloser an den Start. „Die 500 Meter waren wirklich hart. Die Lufttemperatur lag auch nur bei etwa 3 Grad, und da wird das Atmen auf die letzten 100 Meter echt schwer.“ Dennoch hat der Pemmeringer die Zähne zusammengebissen und gleich den ersten WM-Titel geholt.

Und so steigerten sich alle beide in ihren Wettkampf rein. Besonders anspruchsvoll war der letzte Wettkampftag, da beide Delphine innerhalb von drei Stunden je vier Starts absolvieren mussten. Herbst konnte dem Rookie aus Erding auch hier wertvolle Tipps geben: „Da heißt es warmhalten. Aber auch hier hat jeder seine eigene Taktik. Manche gehen in die bereitgestellten Wärmebecken, andere, so wie ich, ziehen sich lieber richtig warm an und bewegen sich.“

Dittrich traute sich mehr zu, sodass der Erdinger bei den restlichen vier Starts (50 m Schmetterling, 50 m Freistil, 100 m Lagen und 250 m Freistil) sensationell vier Meistertitel erreichte.

Auch Herbst hatte nach seinem ersten Sieg Blut geleckt und wollte mehr. Bei insgesamt acht weiteren Starts holte er je vier Meister- und vier Vizetitel. Er gewann Gold über 50 m Schmetterling, 50 m Rücken, 100 m Brust, 100 m Lagen sowie Silber über 50 m Brust sowie 50 m, 100 m und 250 m Freistil.

„Beeindruckend war neben der Wettkampfanlage, die in die Oder einzogen war, auch die tolle Organisation und die enorme Gastfreundlichkeit“, resümiert der 65-Jährige, der sich schon auf die nächste Weltmeisterschaft im Eisschwimmen freut, die im kommenden Jahr in Frankreich stattfinden soll.