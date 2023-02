Erdings Schiris: Von Wirten verwöhnt, von Spielern gejagt

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © hep

Schiri sein - das war immer schon spannend. Also auf geht‘s - am 3. März beginnt der Neulingskurs.

Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht? So ’n Quatsch. Welche Schiris denn? Es gibt ja immer weniger. Das ist ein riesiges Problem für unseren Amateurfußball, der nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder die Mannschaften spielen so fair, dass sie jedes Foul, jede Schwalbe vermeiden, womit das Beisein eines Schiedsrichters unnötig wäre. Oder wir brauchen wieder mehr Schiris. Nach stundenlangem Abwägen komme ich zum Schluss: Wir brauchen mehr Schiedsrichter. Ich hätte da auch schon eine Idee: Am 3. März beginnt der Neulingskurs der Schiedsrichtergruppe Erding, also einfach anmelden!

Warum werden es eigentlich immer weniger Referees? Vielleicht weil es nicht mehr die Annehmlichkeiten früherer Zeiten gibt. Nein, wir reden nicht von Rolex-Uhren oder sonstigen Give-Aways aus dem Profibereich, sondern von echten Annehmlichkeiten: Bei der DJK Ottenhofen genossen die Referees in den 1950er Jahren einen ganz besonderen Luxus. Mangels Kabine durften sie sich im Schlafzimmer der Wirtin umziehen und wurden hinterher (also nach dem Spiel) auch noch mit ein paar Eiern für die Leitung der Partie belohnt. Die DJK-Fußballer mussten sich mit einer Schüssel Wasser im Nebenraum der Kantine waschen. Auch in Hörlkofen zog sich der Schiri in Privaträumen vom Gasthaus Eisenberger um. Was der Wirt damals weniger lustig fand: Dass sich ein sehr reinlicher Referee nach der Partie ein Vollbad einließ.

Und scheinbar hatten die Referees damals auch noch ein paar Freiheiten mehr bei der Spielleitung. Als ein Moosener Verteidiger einen Hohenpoldinger Stürmer vom Torschuss abhielt, indem er ihn festhielt, pfiff der Schiri natürlich. Nicht, um Elfmeter zu geben. Er erklärte die Partie schlichtweg für beendet – in der 80. Minute.

Goldene Zeiten? Nicht immer. Exakt 60 Jahre ist es her, dass der TSV Dorfen gegen zehn Altöttinger 2:3 verlor. „Flott, lebhaft und angriffslustig“ sei das Spiel gewesen, schrieb die Heimatzeitung damals. Zumindest anfangs. Aus „angriffslustig“ wurde dann ein Spiel, „das mit den Gesetzen eines ritterlichen fairen Sports nicht mehr vereinbar“ war, empörte sich unser Reporter, der dann festhielt: „Zum Schluss musste der Unparteiische, ohne sich zu verabschieden, in die Kabine flüchten, um sich vor Tätlichkeiten zu schützen.“ Einzelfall? Später bekam ein anderer Referee gar den Spitznamen „Schiri auf der Flucht“. Aspis-Spieler hatten ihn übers Feld gejagt.

Und da wäre noch der Schiedsrichter, dem von hinten die Augen zugehalten wurden. „Mach ruhig weiter, du siehst ja sowieso nix“, raunte der Spieler, der dem Referee eine Blindheit diagnostizierte. Kaum hatte Letzterer seine Sehkraft wieder erlangt, stellte er Dr. Übeltäter vom Platz. Das Urteil des Sportgerichts? Wir zitieren die Heimatzeitung: „Das Verbandsgericht erkannte die Witzigkeit des Ausspruchs als mildernden Umstand an. Die Sperre beträgt trotzdem vier Wochen.“

Schiedsrichter zu sein – das war also immer schon eine reizvolle Angelegenheit. Wir freuen uns auf jeden Neuen – und wir vermissen die guten Alten. Zum Beispiel den viel zu früh verstorbenen Harry Jakowlew. Bevor der Oberlöwe an der Säbener Straße beim Spiel der Bayern-Jugend im Einsatz war, rollte er in der Kabine sein Sechziger-Badetuch aus und vertrieb die bösen Geister.