Erdinger Stadtlauf: Der Doppelläufer und das Wiesn-Training

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Gemeinsam geht’s leichter: Über 100 Kinder sausten beim U 8-Lauf über die Lange Zeile. Ganze Fußballnachwuchsteams waren an den Start gegangen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Rund 900 Teilnehmer machen aus dem vom Trisport Erding bestens organisierten Event ein großes Sportfest. Die Sieger überraschen mit ihren Aktionen vor und dem Rennen.

Erding – Okay, Berlin hatte am Sonntag seinen Marathon-Weltrekordmann, aber auch der 19. Erdinger Stadtlauf kann ganz besondere Sieger vorweisen. Der Eichenrieder Roman Schindlbeck etwa hatte gar nicht viel Zeit, seinen Erfolg über fünf Kilometer auszukosten, weil er keine halbe Stunden später über zehn Kilometer startete. Die Vorbereitung von Katarina Denkova fand auf der Wiesn statt. Und über zehn Kilometer gewannen eine zweifache Mutter und ein Physik-Student, die beide zugaben: Sie lieben Bier. Und wie es mit der Spitze vom Eisberg ist, so verhält es sich auch unterhalb des Siegespodests: 896 Teilnehmer liefern eben viele kleine Geschichten, und die Funktionäre auch.

In die falsche Richtung abgebogen

Für Franz Groß war der 19. auch der letzte Stadtlauf. Künftig werde ein anderer mit dem Radl vor den ersten Läufern fahren, kündigte er an. Und dann erlebte er doch noch was Neues. Beim U 8-Lauf war der Führende über die Lange Zeile gesaust und bog rechts ab. „Zum Glück stand da ein Zuschauer und hat ihn daran gehindert. Sonst wären dem Buben alle hintergerannt, und ich wäre mit dem Radl allein da gestanden.“

Sausen, feiern, Papa anfeuern

Einen Start-Ziel-Sieg feierte Lorenz Mittermaier aus Siggenhofen über die 800-Meter-Strecke. Der Siebenjährige war zum ersten Mal dabei, nahm sofort die Beine in die Hände. Kurz schnaufte er nach dem Zielsprint durch, dann war der F-Jugend-Fußballer der DJK Ottenhofen schon wieder putzmunter. Schließlich galt es, anschließend Papa Christian beim Zehn-Kilometer-Lauf anzufeuern. Letztes galt für viele Jungsportler. Und oft haben sie ihre Sache sehr gut gemacht, wie etwa Valentina (7) und Victoria (9) Humbert, die zuerst selbst mit ihren Freundinnen von der Montessori-Schule um die Wette liefen und dann erlebten, wie Papa Volker seine angepeilten 40:40 Minuten nur knapp verpasste. Er war nämlich sogar noch zwei Sekunden schneller, nicht schlecht für einen 51-Jährigen.

Flinker Fußballer: DJK-Stürmer Lorenz Mittermaier (mit Papa Christian) siegte über 800 m. © Riedel

Der Älteste war auch Skispringer

Womit wir schon beim „Raketen-Mane“ wären. So nannte Moderator Hartwig Thöne den Freisinger Manfred Anneser, der mit 81 Jahre der Älteste, aber keineswegs der Langsamste war. Mit 57:42,8 min blieb er zwar locker unter der Ein-Stunden-Marke. Aber ein bisserl fuchste es ihn schon, dass er den oberbayerischen M 80-Rekord, der bei 57:40 min liegt, nicht knacken konnte. Kleiner Trost: Den hält er ohnehin selber. Annesers Erfolgsgeheimnis: viermal die Woche laufen. Aber nicht nur das. Radlfahren und im Sommer Aquajogging. „Bloß nicht zu einseitig werden“, riet er, der 25 Jahre bei der SG Eichenfeld Fußball gespielt hat und auch im Skispringen und Langlaufen eine Größe war. Kein Wunder, dass ihn die Leser des Freisinger Tagblatts auf Platz 2 bei der Sportlerwahl gesetzt hatten.

Raketen-Mane: So nannte Moderator Hartwig Thöne Rekordmann Anneser. © Christian Riedel

Moderator, Papa und Stadtlauf-Fan

Aber kommen wir nochmal zurück zu Moderator Thöne, der Läufe und Triathlons in ganz Deutschland begleitet und auch in Erding längst zum Inventar gehört. Diesmal war er aber besonders aufgeregt. Der Grund: Erstmals beteiligten sich zwei seiner Kinder am Stadtlauf. Thöne, hauptberuflich bei Sport 1, hat auch einen Unterschied zur Vor-Corona-Zeit erkannt: „Die Leute gehen bewusster und dankbarer an solche Events ran. Sie wissen, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, solche Veranstaltungen durchzuführen. Es ist noch mehr Demut und Freude im Spiel.“ Sein Fazit nach dem 19. Stadtlauf: „Einer große Laufparty mit großartigem Rekordwetter: kein Wind, ideale Temperatur und kein Regen. Dementsprechend viele neue Bestzeiten hat es gegeben.“

Erst die Fünf, dann die Zehn

Roman Schindlbeck gewann den Fünf-Kilometer-Lauf in 16:40 min. „So schnell war ich noch nie auf der Straße“, strahlte der Eichenrieder, der einst beim SVE und FC Moosinning Fußball spielte, ehe er mit 22 Jahren wegen des Studiums umzog und für sich das Laufen entdeckte. Fußball- und Lauftrainer Hans Bruckmeier sei ihm dabei immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, erzählte Schindlbeck, der inzwischen bei Stadtwerke München trainiert und am Sonntag, einen Tag vor seinem 35. Geburtstag, seinen ersten Sieg in Erding feierte.

Drei weitere Läufer seien mit ihm ein gutes Tempo angegangen, berichtete er. Nach eineinhalb Kilometern habe er dann sein eigenes Rennen gehabt und von der Spitze weg ohne Schlusssprint den Sieg eingefahren.

Doppelt unterwegs: Roman Schindlbeck siegte über fünf, startete dann über zehn Kilometer. © Christian Riedel / fotografie-ri

Zehn Stunden läuft der BMW-Angestellte pro Woche, Schwimm- und Radeinheiten kämen auch noch hinzu. Also ein Triathlet? „Ich würde mich weiterhin als Läufer bezeichnen“, sagte Schindlbeck, der sich schon auf den nächsten Zehner im Rahmen des Münchner Marathons freut. Und die Königsdisziplin? „Heuer nicht mehr“, sagte der Eichenrieder, der bereits sieben Marathons bestritten hat. Mehr Zeit fürs Interview blieb dann nicht mehr. Schindlbeck bereite sich aufs nächste Rennen vor: die zehn Kilometer: „Da mache ich die Pace für meine Freundin“, erzählte er. Das sollte sich auszahlen, denn Maike Dohmen schaffte es auf Platz zwei.

Vorbereitung auf der Wiesn

Pacemaker hatte auch Katarina Denkova dabei. Allerdings standen Mama Zlatica und Papa Jan am Straßenrand und feuerten gemeinsam mit Freund André Gorschikow die 26-Jährige an, die nach dem Lauf meinte: „So schnell war ich eigentlich gar nicht.“ Und ob sie das war. Die Slowakin, die seit vier Jahren in Erding lebt und arbeitet, war schon im Vorjahr Dritte. Heuer sah es lange nach Platz zwei aus, ehe sie 300 Meter vor dem Ziel vorbeizog. Mit ihr jubelte auch das Team vom ZAR. Das ambulante Reha-Zentrum war mit elf Läuferinnen und Läufern angemeldet, „und alle sind auch gelaufen“, sagte Christa Peißinger. Am Vortag war das komplette Team nämlich bis nach Mitternacht auf der Wiesn – auch Fünf-Kilometer-Champion Denkova.

Von der Wiesn zum 5-Km-Sieg: Katarina Denkova (2. v. r.) und ihr ZAR-Team. © Dieter Priglmeir

Zehn Kisten Bananen, sechs Kilo Joghurt

Trainingslager im Bierzelt dürfte freilich nicht immer erfolgversprechend sein, deshalb hier kurz, was ein Läufer zu sich nehmen sollte – außer der isotonischen Getränke des Sponsors: viel Obst und Ballaststoffe. Thomas Tausch listete auf, was Veranstalter Trisport Erding auch dank Sponsor Feneberg für die Sportler aufbieten konnte: „10 Kisten Bananen 12 Steigen Äpfel, 30 Wasser- und 30 Honigmelonen, 12 Kilo Haferflocken, 6 Kilo Agavensaft und 6 Kilo Joghurt. Und was übrig bleibt, geht an die Tafel.“ Eins bedauerte Tausch: „Die Wünsche nach laktosefreien Lebensmittel werden von Jahr zu Jahr mehr. Aber das können wir leider nicht leisten.“

Heiß auf den Drei-Liter-Humpen

Und dann kommen wir schon wieder zum Bier. Johann Ioannou-Nikolaides verriet, warum er so gern nach Erding komme: „Die Stimmung ist super. Es sind so viele Leute hier, und es gibt immer gutes Bier. Und ich mag Bier.“ Für den 22-jährigen Physik-Studenten war nach dem vergangenen Jahr klar: „Ich muss hier zurückkommen, um auch das große Glas zu bekommen. Bevor er allerdings den Drei-Liter-Humpen stemmen durfte, hatte der Athlet der LG Stadtwerke München noch seinen Zweikampf mit Teamkollege Felix Luckner. Beide hatten noch die Anstrengungen von der deutschen Straßenmeisterschaft vergangene Woche in den Knochen. „Außerdem trainiere ich gerade für den Berglauf und hatte müde Beine.“ Für das Duell hängte er sich aber nochmal rein, ging nach neun Kilometern an Luckner vorbei. Vor dem Schönen Turm habe er dann gemerkt, dass der letzte Konter ausbleiben wird. 32:30,1 min bedeuteten dann auch über zwölf Sekunden Vorsprung für den Studenten aus Milbertshofen, der einst bei Olympiadorf München kickte, „ehe ich mich in den Laufsport verliebt habe“. Noch ist die Saison für ihn nicht beendet. Die Berglauf-DM am Königssee „ist schon von der Strecke her wunderschön. Außerdem will ich unter die Top Sechs, denn eine Urkunde bei einer DM fehlt mir noch.“

Humpen hoch: Johann Ioannou-Nikolaides. © Christian Riedel / fotografie-ri

Zweifache Mutter schwärmt von Erding

Von müden Beinen sprach übrigens auch Barbara Drewlo, die in 39:02,5 min. schnellste Frau des Tages war. Und das, obwohl sie vergangene Wochen noch den Dingolfinger Halbmarathon in persönlicher Bestzeit absolviert hatte (1:25 h). „Die letzten zwei Kilometer waren heute schon sehr hart“, gestand die Niederbayerin. „Ich habe ständig den Radlfahrer gefragt, ob jemand hinter mir ist“, sagte sie lächelnd und schwärmte: „Tolles Wetter, tolle Strecke, tolle Zuschauer, fast a bisserl zu warm. A bisserl dampfig.“ 37 Jahre ist Drewlo alt, hat zwei Kinder und ist noch in Elternzeit. „Darum habe ich gerade so viel Zeit fürs Training“, sagte sie lachend. „Ich nehme mit, was kommt.“ Im Klartext heißt das Triathlon Mitteldistanz und kommende Woche den Münchner Halbmarathon. Erding gehöre aber schon zu ihren Lieblingsläufen. „Vier Runden, das ist perfekt“, erzählte Drewlo, die für das Team Erdinger Alkoholfrei startet. „Ich liebe Bier“ sagte sie und musste schon wieder lachen.

Schnellste Frau: Barbara Drewlo. © Christian Riedel / fotografie-ri

Sportsgeist auf dem Firmengelände

Echter Sportsgeist weht scheinbar auch in den Hallen von Spetec, einer am Kletthamer Feld ansässigen Firma, deren Chef Christian Rickert mit gutem Beispiel vorangeht. Der 68-Jährige ist seit über einem Jahrzehnt Dauerläufer in Erding und gar nicht mal so überrascht, dass sich heuer neun Mitarbeiter für den Lauf angemeldet hatten. „Die machen auch wildere Sachen.“ Er berichtete von einer Radtour zum Gardasee: „Die sind 388 Kilometer am Stück gefahren, 30 Stunden.“

Ohne Cheerleader und Schalmeien

Apropos Italien: Bis aus Bozen seien heuer die Anmeldungen gekommen, erzählte Jürgen Syre, Vorsitzender vom Organisator Trisport Erding. Fast 900 Teilnehmer, 150 Nachmeldungen, während andere einen Teilnehmerrückgang von 20 und mehr Prozent beklagten, sei Erding stabil, freute er sich. Schnelle Nachrichten habe er nur für die Presse: „Es lief alles so glatt und reibungslos, dass es für euch fast schon langweilig ist.“ Syre bedauerte, dass heuer die Cheerleader und die Schalmeien kurzfristig ausgefallen waren und auch die Sambatruppe passen musste, aber auch da habe er für die Zukunft eine Lösung im Auge.

Wasser marsch: Trinken bei 8 km/h ist schwierig. © Christian Riedel / fotografie-ri

Ein Zehnjähriger meistert den Zehner

Zukunft – das gilt besonders für Benjamin Hof. Er lief die zehn Kilometer unter einer Stunde – und das mit zehn Jahren. Ob das sein erster Zehner war? „Offiziell schon“, sagte er grinsend. Und natürlich werde es auch nicht sein letzter gewesen sein. Das versprach auch Johannes Zech vom Fendsbacher Hof, der mehrmals die Woche trainiert und einmal im Jahr an Laufevents teilnimmt. Auch Helmut Theiß wird wieder dabei sein. Der 59-Jährige war als Letzter an gekommen. „Die Zeit ist heuer unterirdisch“, sagte der Erdinger. Aber er sei auch erkältet gewesen und glücklich, gefinished zu haben. Helden erkennt man eben nicht allein an der Laufzeit.

Ergebnisse: 10 km männlich



1. Johann Ioannou-Nikolaides (LG Stadtwerke München) 32:30,1; 2. Felix Luckner (Avnet Cares) 32:43,4; 3. Florian Stelzle 33:48,7; 4. Florian Greckl (Ottenhofen) 35:06,6; 5. Benjamin Luber (Trisport Erding) 35:25,8; 6. Benny Lehnert (Srg Erding) 35:33,4; 7. Christoph Möller (power & pace) 35:37,0; 8. Olaf Loewer (LG Stadtwerke München) 36:01,4; 9. N.N. 195 36:27,5; 10. Tobias Beibl (München) 36:39,8.



10 km weiblich



1. Barbara Drewlo (Team Erdinger Alkoholfrei) 39:02,5; 2. Maike Dohmen (MRRC München Baugeschäft Laurent) 40:47,3; 3. Katharina Schickaneder (München) 40:49,7; 4. Kristina Burger (München) 41:36,0; 5. Kerstin Troch (FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl) 42:44,6; 6. Karin Brenner (München) 44:44,2; 7. Sabine Wand (Trisport Erding) 45:02,7; 8. Lisi Huber (München) 45:52,2; 9. Tanja Metzner (SV Esting) 46:19,5; 10. Ines Huber (Freising) 46:23,8.



5 km männlich



1. Roman Schindlbeck (MRRC München Baugeschäft Laurent) 16:34,6; 2. Philip Mayrhofer (LG Sempt) 16:41,1; 3. Tobias Beibl (München) 16:59,3; 4. Patrick Göll (LG Sempt) 17:32,4; 5. Adam Ahmed (Trisport Erding e.V.) 18:44,1; 6. Tobias Klinghardt (Erding) 18:55,8; 7. Florian Perzl (LG Sempt) 19:17,5; 8. Markus Kalb (Team Erdinger Alkoholfrei) 19:23,6; 9. Benjamin Paulini (Eching) 19:54,4; 10. Norbert Richt (LT Kolping Markt Schwaben) 20:10,2.



5 km weiblich



1. Katarína Denková (Hovnoracing) 21:56,6; 2. Barbara Gruber (BSV Flughafen München) 22:06,8; 3. Cintia Kálmán (Erding) 23:14,1; 4. Ursula Rasthofer (TSV Taufkirchen (Vils)) 23:28,8; 5. Lara Biener (Tsv Erding Abt. Turnen) 23:31,8; 6. Simon Menzinger (Freiwillige Feuerwehr Altenerding) 23:54,9; 7. Martina Pfanzelt (Reichenkirchen) 24:36,0; 8. Laura Buck (Freising) 25:00,1; 9. Anna Bernhardt (Zar Erding) 25:28,6; 10. Anna Maierhofer (Trisport Erding) 25:46,8.



2500 m



männliche Jugend U 14



1. Max Zilken (TSV Eintracht Karlsfeld - Triathlon) 10:28,7; 2. Len Altrogge (Trisport Erding / TriKids) 11:26,2; 3. Florian Thaler (Trisport Erding e.V.) 11:47,2; 4. Max Neubauer (Team Erdinger aktiv) 11:52,3; 5. Maximilian Dornheim (Berglern) 12:53,3; 6. Ben Kratschmann (Erding) 12:56,7; 7. Paul Lange (ABC) 13:38,6; 8. Fynn Waburek (Trisport Erding) 15:11,2.



weibliche Jugend U 14



1. Lilly-Sophie Abel (Trisport Erding e.V.) 10:03,8; 2. Hannah Hammerdinger (Tsv Erding Abt. Turnen) 10:38,2; 3. Antonia Lang (Tirkids Erding) 10:49,1; 4. Clara Jones (Trisport Erding e.V.) 12:02,1; 5. Malina Lechner (TriKids) 12:19,5; 6. Johanna Haub (Trisport Erding e. V.) 12:56,5; 7. Katharina Wurzer (Trisport Erding e.V.) 13:36,5; 8. Lisanne Schulten (Trikids Erding) 14:08,6; 9. Janina Müller (Trisport Erding) 14:27,3; 10. Aurelia Schunk (München) 15:24,8.



männliche Jugend U 16



1. Tamino Mittag (TSV Jetzendorf) 8:52,3; 2. Matteo Bronold (Trisport Erding e.V.) 9:56,2; 3. Niklas Kollmann (FC Erding Fussball) 10:06,7; 4. Ben Sailer (Sparkasse Erding-Dorfen) 10:26,5; 5. Barnabás Horvath (Neu-Edelweiß Schwaig e.V.) 11:21,1.



weibliche Jugend U 16



1. Lucie Pernicova (LBK Zelezna Ruba - CZ) 9:15,8; 2. Milla Rudolf (Trisport Erding) 9:49,9; 3. Magdalena Reisinger (TSV Erding Leichtathletik) 11:24,9.



1300 m



Kinder (männlich) U 10



1. Andreas Neumann (Erding) 5:58,6; 2. Lias Horn (Wörth) 5:59,8; 3. Radek Pernica (LBK Zelezna Ruba - CZ) 6:04,2; 4. Davi Klinkmann (FC Langengeisling) 6:28,0; 5. Andreas Moll (Fc Lengdorf Kicker) 6:29,1; 6. Maximilian Hein (Erding) 6:31,4; 7. Till Bandmann (LG Kreis Dachau) 6:37,5; 8. Felix Eichner (Fc Lengdorf Kicker) 6:40,6; 9. Jonas Schöler (Erding) 6:45,7; 10. Samuel Scheitler (FC Wang) 6:53,7.



Kinder (weiblich) U 10



1. Victoria Humbert (LG Sempt) 6:02,4; 2. Magdalena Rogg (SV Hörlkofen) 6:35,2; 3. Josefine Prieller (Trisport Erding e.V.) 7:05,5; 4. Valentina Humbert (LG Sempt) 7:18,5; 5. Miriam Hupfer (Leichtathletik Berglern) 7:19,9; 6. Emilia Höfner (Erding) 7:21,2; 7. Luzi Kreuzpointner (Mut zur Lücke) 7:36,3; 8. Theresa Mayer (TSV Ergoldsbach) 7:36,3; 9. Frida Waburek (Trisport Erding) 7:44,2; 10. Emma Pont (Erding) 7:50,8.



Kinder (männlich) U12



1. Rostislav Pernica (LBK Zelezna Ruba - CZ) 5:49,6; 2. Kieren Dittrich (JFG Sempt Erding) 5:51,1; 3. Henry Pfadenhauer (Travelsporties) 6:00,8; 4. Benedikt Mayer (TSV Ergoldsbach) 6:03,7; 5. Tom Scheitler (Volkmannsdorf) 6:18,4; 6. Niklas Hubel (JFG Sempt Erding) 6:19,5; 7. Paul Voit (TSV Ergoldsbach) 6:29,1; 8. Andreas Wenhart (Fraunberg) 6:36,0; 9. Martino Klein (Gilching) 6:37,3; 10. Jacob Reisinger (TSV 1862 Erding) 6:37,5.



Kinder (weiblich) U12



1. Pauline Bandmann (LG Kreis Dachau) 6:25,2; 2. Sophia Braun (TSV Taufkirchen) 6:29,1; 3. Philomena Schönfelder (Trisport Erding e.V.) 6:30,4; 4. Ronja Thöne (FC Aschheim) 6:31,3; 5. Larissa Klauder (Team Lauf-Liebe) 6:47,4; 6. Romy Neueder (Tsv Erding Abt. Turnen) 6:49,8; 7. Lisa Paulus (Trisport Erding e.V.) 7:01,9; 8. Marie Jackisch (Rennbande) 7:02,1; 9. Tona Haub (Erding) 7:04,7; 10. Meriem Zaghdoudi (Tsv Erding Abt. Turnen) 7:07,1.



800m



Kinder (männlich) U8



1. Lorenz Mittermaier (DJK Ottenhofen) 3:26,2; 2. Raphael Klauder (Team Lauf-Liebe) 3:28,6; 3. Toni Reising (Trisport Erding) 3:42,9; 4. Dudi Rajas (München) 3:49,0; 5. Lukas Kohout (Erding) 3:49,5; 6. Gabriel Glück (Erding) 3:50,8; 7. Felix Herrmann (Triathlonfamilie Herrmann) 3:51,5; 8. Hannes Burkhart (FC Langengeisling) 3:55,3; 9. Eliano Prado Diaz (Haimhausen) 3:57,0; 10. Eduard Andrei (Erding) 3:58,7.



Kinder (weiblich) U8



1. Marie Schraufstetter (Fraunberg) 3:41,7; 2. Hanni Stefani (Runfanis) 3:46,0; 3. Lykke Coral (Erding) 3:48,4; 4. Ela Can (Wörth) 3:56,0; 5. Katharina Brandl (Erding) 3:57,1; 6. Lisa Treffler (Tsv Erding Abt. Turnen) 3:58,9; 7. Lisa Amelang 4:00,9; 8. Heidi Schütz (Erding) 4:07,7; 9. Valentina Rogg (SV Hörlkofen) 4:09,9; 10. Alina Lechner (Tsv Erding Abt. Turnen) 4:11,4.



Mehr Ergebnisse unter www.abavent.de



10 km männlich



1. Johann Ioannou-Nikolaides (LG Stadtwerke München) 32:30,1; 2. Felix Luckner (Avnet Cares) 32:43,4; 3. Florian Stelzle 33:48,7; 4. Florian Greckl (Ottenhofen) 35:06,6; 5. Benjamin Luber (Trisport Erding) 35:25,8; 6. Benny Lehnert (Srg Erding) 35:33,4; 7. Christoph Möller (power & pace) 35:37,0; 8. Olaf Loewer (LG Stadtwerke München) 36:01,4; 9. N.N. 195 36:27,5; 10. Tobias Beibl (München) 36:39,8.



10 km weiblich



1. Barbara Drewlo (Team Erdinger Alkoholfrei) 39:02,5; 2. Maike Dohmen (MRRC München Baugeschäft Laurent) 40:47,3; 3. Katharina Schickaneder (München) 40:49,7; 4. Kristina Burger (München) 41:36,0; 5. Kerstin Troch (FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl) 42:44,6; 6. Karin Brenner (München) 44:44,2; 7. Sabine Wand (Trisport Erding) 45:02,7; 8. Lisi Huber (München) 45:52,2; 9. Tanja Metzner (SV Esting) 46:19,5; 10. Ines Huber (Freising) 46:23,8.



5 km männlich



1. Roman Schindlbeck (MRRC München Baugeschäft Laurent) 16:34,6; 2. Philip Mayrhofer (LG Sempt) 16:41,1; 3. Tobias Beibl (München) 16:59,3; 4. Patrick Göll (LG Sempt) 17:32,4; 5. Adam Ahmed (Trisport Erding e.V.) 18:44,1; 6. Tobias Klinghardt (Erding) 18:55,8; 7. Florian Perzl (LG Sempt) 19:17,5; 8. Markus Kalb (Team Erdinger Alkoholfrei) 19:23,6; 9. Benjamin Paulini (Eching) 19:54,4; 10. Norbert Richt (LT Kolping Markt Schwaben) 20:10,2.



5 km weiblich



1. Katarína Denková (Hovnoracing) 21:56,6; 2. Barbara Gruber (BSV Flughafen München) 22:06,8; 3. Cintia Kálmán (Erding) 23:14,1; 4. Ursula Rasthofer (TSV Taufkirchen (Vils)) 23:28,8; 5. Lara Biener (Tsv Erding Abt. Turnen) 23:31,8; 6. Simon Menzinger (Freiwillige Feuerwehr Altenerding) 23:54,9; 7. Martina Pfanzelt (Reichenkirchen) 24:36,0; 8. Laura Buck (Freising) 25:00,1; 9. Anna Bernhardt (Zar Erding) 25:28,6; 10. Anna Maierhofer (Trisport Erding) 25:46,8.



2500 m



männliche Jugend U 14



1. Max Zilken (TSV Eintracht Karlsfeld - Triathlon) 10:28,7; 2. Len Altrogge (Trisport Erding / TriKids) 11:26,2; 3. Florian Thaler (Trisport Erding e.V.) 11:47,2; 4. Max Neubauer (Team Erdinger aktiv) 11:52,3; 5. Maximilian Dornheim (Berglern) 12:53,3; 6. Ben Kratschmann (Erding) 12:56,7; 7. Paul Lange (ABC) 13:38,6; 8. Fynn Waburek (Trisport Erding) 15:11,2.



weibliche Jugend U 14



1. Lilly-Sophie Abel (Trisport Erding e.V.) 10:03,8; 2. Hannah Hammerdinger (Tsv Erding Abt. Turnen) 10:38,2; 3. Antonia Lang (Tirkids Erding) 10:49,1; 4. Clara Jones (Trisport Erding e.V.) 12:02,1; 5. Malina Lechner (TriKids) 12:19,5; 6. Johanna Haub (Trisport Erding e. V.) 12:56,5; 7. Katharina Wurzer (Trisport Erding e.V.) 13:36,5; 8. Lisanne Schulten (Trikids Erding) 14:08,6; 9. Janina Müller (Trisport Erding) 14:27,3; 10. Aurelia Schunk (München) 15:24,8.



männliche Jugend U 16



1. Tamino Mittag (TSV Jetzendorf) 8:52,3; 2. Matteo Bronold (Trisport Erding e.V.) 9:56,2; 3. Niklas Kollmann (FC Erding Fussball) 10:06,7; 4. Ben Sailer (Sparkasse Erding-Dorfen) 10:26,5; 5. Barnabás Horvath (Neu-Edelweiß Schwaig e.V.) 11:21,1.



weibliche Jugend U 16



1. Lucie Pernicova (LBK Zelezna Ruba - CZ) 9:15,8; 2. Milla Rudolf (Trisport Erding) 9:49,9; 3. Magdalena Reisinger (TSV Erding Leichtathletik) 11:24,9.



1300 m



Kinder (männlich) U 10



1. Andreas Neumann (Erding) 5:58,6; 2. Lias Horn (Wörth) 5:59,8; 3. Radek Pernica (LBK Zelezna Ruba - CZ) 6:04,2; 4. Davi Klinkmann (FC Langengeisling) 6:28,0; 5. Andreas Moll (Fc Lengdorf Kicker) 6:29,1; 6. Maximilian Hein (Erding) 6:31,4; 7. Till Bandmann (LG Kreis Dachau) 6:37,5; 8. Felix Eichner (Fc Lengdorf Kicker) 6:40,6; 9. Jonas Schöler (Erding) 6:45,7; 10. Samuel Scheitler (FC Wang) 6:53,7.



Kinder (weiblich) U 10



1. Victoria Humbert (LG Sempt) 6:02,4; 2. Magdalena Rogg (SV Hörlkofen) 6:35,2; 3. Josefine Prieller (Trisport Erding e.V.) 7:05,5; 4. Valentina Humbert (LG Sempt) 7:18,5; 5. Miriam Hupfer (Leichtathletik Berglern) 7:19,9; 6. Emilia Höfner (Erding) 7:21,2; 7. Luzi Kreuzpointner (Mut zur Lücke) 7:36,3; 8. Theresa Mayer (TSV Ergoldsbach) 7:36,3; 9. Frida Waburek (Trisport Erding) 7:44,2; 10. Emma Pont (Erding) 7:50,8.



Kinder (männlich) U12



1. Rostislav Pernica (LBK Zelezna Ruba - CZ) 5:49,6; 2. Kieren Dittrich (JFG Sempt Erding) 5:51,1; 3. Henry Pfadenhauer (Travelsporties) 6:00,8; 4. Benedikt Mayer (TSV Ergoldsbach) 6:03,7; 5. Tom Scheitler (Volkmannsdorf) 6:18,4; 6. Niklas Hubel (JFG Sempt Erding) 6:19,5; 7. Paul Voit (TSV Ergoldsbach) 6:29,1; 8. Andreas Wenhart (Fraunberg) 6:36,0; 9. Martino Klein (Gilching) 6:37,3; 10. Jacob Reisinger (TSV 1862 Erding) 6:37,5.



Kinder (weiblich) U12



1. Pauline Bandmann (LG Kreis Dachau) 6:25,2; 2. Sophia Braun (TSV Taufkirchen) 6:29,1; 3. Philomena Schönfelder (Trisport Erding e.V.) 6:30,4; 4. Ronja Thöne (FC Aschheim) 6:31,3; 5. Larissa Klauder (Team Lauf-Liebe) 6:47,4; 6. Romy Neueder (Tsv Erding Abt. Turnen) 6:49,8; 7. Lisa Paulus (Trisport Erding e.V.) 7:01,9; 8. Marie Jackisch (Rennbande) 7:02,1; 9. Tona Haub (Erding) 7:04,7; 10. Meriem Zaghdoudi (Tsv Erding Abt. Turnen) 7:07,1.



800m



Kinder (männlich) U8



1. Lorenz Mittermaier (DJK Ottenhofen) 3:26,2; 2. Raphael Klauder (Team Lauf-Liebe) 3:28,6; 3. Toni Reising (Trisport Erding) 3:42,9; 4. Dudi Rajas (München) 3:49,0; 5. Lukas Kohout (Erding) 3:49,5; 6. Gabriel Glück (Erding) 3:50,8; 7. Felix Herrmann (Triathlonfamilie Herrmann) 3:51,5; 8. Hannes Burkhart (FC Langengeisling) 3:55,3; 9. Eliano Prado Diaz (Haimhausen) 3:57,0; 10. Eduard Andrei (Erding) 3:58,7.



Kinder (weiblich) U8



1. Marie Schraufstetter (Fraunberg) 3:41,7; 2. Hanni Stefani (Runfanis) 3:46,0; 3. Lykke Coral (Erding) 3:48,4; 4. Ela Can (Wörth) 3:56,0; 5. Katharina Brandl (Erding) 3:57,1; 6. Lisa Treffler (Tsv Erding Abt. Turnen) 3:58,9; 7. Lisa Amelang 4:00,9; 8. Heidi Schütz (Erding) 4:07,7; 9. Valentina Rogg (SV Hörlkofen) 4:09,9; 10. Alina Lechner (Tsv Erding Abt. Turnen) 4:11,4.



Mehr Ergebnisse unter www.abavent.de