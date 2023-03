Würfe, Tritte, Tiefschläge

Von: Wolfgang Krzizok

Des einen Freud, des andern Leid: Während Don Sheen seinen Titel bejubelt, den er nach einem verbotenen – aber vom Ringrichter nicht gesehenen – Tiefschlag gewonnen hat, krümmt sich sein unterlegener Gegner Alex Sixxx vor Schmerz. © Christian Riedel / fotografie-ri

30 Kontrahenten, überraschende Ergebnisse und eine geänderte persönliche Einstellung: All das bot die Erding Wrestling Show (EWS) am Samstag im heimischen Sportpark Schollbach.

Erding – Über 400 Zuschauer sahen zu, als die EWS zum ersten Mal in diesem Jahr in Erding auftrat. Bevor die Action losging, wurde es sentimental. Ringsprecher Bernhard Wulff bat um eine Schweigeminute für den überraschend verstorbenen Thomas Strauss, den Vorsitzenden einer befreundeten Liga aus Lübeck. Nachdem der traurige Teil beendet war, startete die Show fulminant.

Die Ringrichter André Domel und David Whitney baten nach ihrer Vorstellung zum ersten Kampf des Abends. Lokalmatador Don Sheen traf dabei auf Alex Sixxx. Nachdem der Ringrichter bei einer Aktion getroffen wurde und zu Boden ging, feierten die zwei Kämpfer sich noch im Ring, bevor Sheen seinem Gegner plötzlich einen illegalen Tiefschlag verpasste – unbeobachtet vom Ringrichter. Unter lauten Buhrufen staubte er so den Sieg ab. Nach dem Kampf verprügelte Sheen dann noch Sixxx brutalst und beschwerte sich auch noch, dass er nicht genügend Respekt bekäme.

Im zweiten Match des Abends sollte Masterpiece Marsellus auf Fanliebling Quentin Bates treffen. Dieser wurde jedoch vor Beginn, von Marsellus’ Handlangern Nick Sierra und O’ Corey ausgeschaltet. Als sie Bates dann den Rest geben wollten, kamen Damian Brooks, JJ Toy und Boris Pain zur Hilfe geeilt, was dann zu einem Drei gegen Drei führte. Dies konnte das Team um Marsellus – auch mit Hilfe von Ringrichter Whitney – für sich entscheiden.

In Kampf drei bezwang Terrible Ted Jr, der sich als „halb Mann, halb Bär, halb Wrestler“ bezeichnet, Randleman, den sympathischen Lockenkopf aus Wilhelmshaven. Der Kampf wurde sehr hart geführt, mit vielen Schlägen und Tritten, und erinnerte sehr an Wrestling, wie man es aus Japan kennt.

Drunter und drüber ging es, als Terrible Ted Jr (unten) und Randleman, der aus Wilhelmshaven angereist war, aufeinandertrafen. In einem sehr harten Kampf mit vielen Würfen, Schlägen und Tritten setzte sich Terrible Ted Jr durch. © Christian Riedel / fotografie-ri

Nach der Pause ging es mit einem Teamkampf weiter. Robin Vega und Elias le Juge mussten gegen Shockwave (Tommy Golden und Max Diamond) ran. Shockwave konnte sich nach einer Fehlkommunikation von Robin und Elias durchsetzen. Sie sind damit die neuen Herausforderer auf die Tag-Team- Championship bei der nächsten Show und werden dann am 15. April in Landshut auf die amtierenden Champions Michael Kovac und Nobody treffen.

Mit der gewohnten EWS Hardcore Action ging es dann weiter, als sich Hardcore Champion Byron Sanders mit Ace Insane duellierte. Hier wurden mehrere Stühle, Backbleche und auch ein Holzbrett eingesetzt. Sanders konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Nachdem schon viel passiert war, kam es im Hauptkampf zum Highlight. Im sogenannten Invasion Rumble sind 30 Teilnehmer mit dabei. Hierbei starten zwei im Ring, alle 90 Sekunden kommt ein weiter Kontrahent hinzu. Ziel ist es, die Gegner über das oberste Seil zu werfen. Der letzte verbleibende Kämpfer im Ring ist Sieger und darf sich bei der letzten Show des Jahres auf einen Kampf um die EWS World Heavyweight Championship freuen. Mit der Nummer 18 kehrte Kevin Kaiden nach einem Jahr Verletzungspause, wegen eines gerissenen Brustmuskels, zurück. Im Finale standen Dave Blane und Terrible Ted Jr, die beide das Match überhaupt begonnen und sich bis zum Ende durchgekämpft hatten, Don Sheen und Kevin Kaiden gegenüber. Nachdem Sheen Blane eliminiert hatte, warf Kaiden Terrible Ted über das Seil.

Damit standen sich am Ende Kaiden und Sheen gegenüber, wobei die Gunst der Zuschauer ganz klar bei Kaiden lag. Nach einer kurzen dominanten Sequenz von Sheen gelang Kaiden aber der Konter, und so konnte er den Kampf für sich entscheiden. Damit hatte er sich gegen 29 Wrestler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgesetzt.