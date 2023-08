Zerbrochene Tische, zerstörte Gitarre

Von: Wolfgang Krzizok

Alles im Griff hatte Nick Sierra im harten Kampf gegen Dave Blane. Ringrichter Matthias Behr, der ehemalige Wrestler Maze, schaute ganz genau hin. © Christian Riedel / fotografie-ri

Es kracht, es klatscht, es reißt mit.

Erding – Wenn die Erding Wrestling Show (EWS) im Sportpark Schollbach ihr volles Programm bietet, ist Action pur geboten. Rund 300 Zuschauer waren am Samstag gekommen. Sie sahen einen abwechslungsreichen, spektakulären Kampfabend, und das Ringrichtergespann um David Whitney, André Domel und Matthias Behr hatte alle Hände voll zu tun.

Eröffnet wurde die Show von „Herman the German“ Ulf Herman, der bundesweit bekannt geworden ist durch Fernseh-Shows wie „Circus Halligalli“ oder „Duell um die Welt“. Der Ringveteran musste sich an der Seite vom „Geilen Schnauzer“ Kevin Kaiden im Ring beweisen. Die beiden siegten im Tag Team Match gegen Tommy Golden (Österreich) und Ricky Sky (Slowakei).

Alex Sixx und Don Sheen schenkten sich nichts. In einem „Strap Match“, bei dem Ledergürtel zum Einsatz kamen, setzte sich Sheen durch. Das Publikum war begeistert von der Akrobatik, die Dave Blane gegen Nick Sierra zeigte und bejubelten die neuen Tag Team Champions Feyyaz Aguila und Alex Sixx. Die profitierten vom „Verrat“ des Erdingers Nobody an seinem österreichischen Partner Michael Kovac. Zuvor mussten Kovac und Nobody bereits gegen Damian Brooks und JJ Toy ran.

Scheinbar schwerelos: Don Sheen (r.,) wirbelt seinen Gegner Alex Sixx durch die Luft. Die beiden standen sich in einem so genannten „Strap Match“ gegenüber, das Sheen am Ende gewann. © Christian Riedel / fotografie-ri

International wurde es im Nations Cup. Hier traten Papazois (Griechenland), Elias LeJuge (Schweiz), Quentin Bates (USA), Feyyaz Aguila (Türkei), Terrible Ted Jr. (Deutschland) und Roberto Garcini (Italien) im Ländervergleichskampf an. Der Amerikaner Bates konnte sich am Ende den Pokal sichern.

Ladies Action gab es beim Sieg von Betty Boa aus Wien gegen Diotima. Im anschließenden Match um den nagelneuen Hardcore-Titel gingen nicht nur Tische zu Bruch. So musste Boris Pain aus Eching zum Beispiel einen Schlag mit einer Gitarre des Landshuters Martyrium einstecken. Nachdem Pain dann noch mit einer Powerbomb von einer Leiter durch einen Tisch flog, stand die Halle endgültig Kopf und Martyrium als Sieger sowie weiterhin als Champion fest.

Höhepunkt des Abends war der Kampf um den EWS-Titel. Bisher durfte sich der Syrer Georges Khoukaz, bekannt aus Filmproduktionen wie „4 Blocks“ oder „Gunpowder Milkshake“, Meister im Schwergewicht nennen. In einem packenden Duell im Seilgeviert konnte ihm Herausforderer Marc Empire unter tosendem Beifall den Titel abnehmen. Mit schierer Willenskraft schaffte es der Hüne aus Ulm, den dominanten Khoukaz hochzunehmen und anschließend auf der Matte zu halten, bis er ausgezählt war.

Mit einem neuen Champion, neuen Publikumslieblingen und einem tollen Publikum schaut die EWS jetzt auf den nächsten Event, am 9. September in der ASV-Halle in Dachau.