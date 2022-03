Liebe Erdinger, bitte beim Starten nicht verkrampfen!

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir ist Sportchef des Erdinger/Dorfener Anzeiger © privat

Aller Anfang ist Schwur: Achtung, wir schwören auf den Erdinger Saisonauftakt ein

Im Anfang war der Sport (Johannes 1:1, Einheitsübersetzung)

Wir geben zu, wir haben das ein wenig verfälscht. So steht’s nicht ganz im Neuen Testament. Kein Johannes hat das jemals so geschrieben, nicht mal Johannes B. Kerner. Aber in dieser Rubrik geht es nun mal um den Sport. Das heißt aber nicht, dass nur Fußballer und andere durchtrainierte Philosophen zu Wort kommen dürfen.

Heute sollen fast noch klügere Menschen zu Wort kommen. Denn die Botschaft ist uns wichtig: Wir wollen den Fußballern Mut machen, die dieses oder nächstes Wochenende in die Punktrunde starten. Wochenlang darauf vorbereitet, will nun niemand diesen Moment versaubeuteln. Aber bitte nicht verkrampfen! Oder wie es Sokrates – der alte Grieche, nicht der Kapitän der Selecao – schon vor über 2400 Jahren ausdrückte „Ein guter Start ist sicherlich keine unbedeutende Sache, hat aber nicht viel zu sagen.“

Etwa zeitgleich, aber ein paar tausend Kilometer weiter östlich, stimmte Laotse zu: „Beginnen können ist Stärke. Vollenden können ist Kraft.“ Der Start ist nicht so relevant, fand auch die Hl. Katharina (1347 – 1380): „Nicht der Beginn wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.“

Oder mit anderen Worten: „Hier ist der Start, dort das Ziel, dazwischen muss man laufen.“ Das wiederum hat ein Sportler geraten, nämlich der tschechische Wunderläufer Emil Zatopek („Lokomotive aus Prag“). Und was soll man sagen. Der Mann hat 1952 in Helsinki Olympia-Gold über 5000 und 10 000 Meter sowie im Marathon gewonnen. Wer würde da widersprechen.

Zurück zu uns kleinen Breitensportlern. „Anfang ist kein Meisterstück“, das deutsche Sprichwort ist schon so alt, dass man gar nicht weiß, wo es herkommt. Sollte aber schon mal ein Trost sein für den FC Schwaig und den TSV Buchbach, die ihren Saisonauftakt ja bereits gehabt und versemmelt haben.

„Schwerer Anfang ist zumeist zehnmal heilsamer als leichter Anfang“, sagte einst der Schweizer Geistliche Jeremias Gotthelf. Vermutlich wird dieser Satz diese Woche weder in der Schwaiger noch in der Buchbacher Kabine gefallen sein. Die Trainer Ben Held, Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger werden schon wissen, wie sie ihren Jungs Beine machen. Und zwar schnellstmöglich. Nicht dass zum Saisonschluss doch noch das Urteil des österreichischen Juristen Dr. Fritz P. Rinnhofer gilt: „Er war am Ende, er hatte alle Anfänge aufgebraucht.“ Lesen Sie im Juni unseren Ratgeber zum Saisonendspurt – dann mit dem chinesischen Gastkommentator Konfuzius: „Über das Ziel hinausschießen ist ebenso schlimm, wie nicht ans Ziel kommen.“