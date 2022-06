Erdinger Beutezug in Frankfurt

Der Goldsprung: Katja Riedl schraubt sich über 3,25 Meter. © cw

Es gab Gold für Katja Riedl und Bronze für Theresa Schmid bei süddeutschen U 16-Meisterschaften.

Erding – Ein Start bei süddeutschen Meisterschaften ist in der Leichtathletik erst ab der AK 14 möglich. Diese Gelegenheit wollten Theresa Schmid, Katja Riedl und Magdalena Reisinger vom TSV Erding nutzen und sich mit anderen Sportlern aus halb Deutschland in ihrer Altersklasse messen.

So machten sich die drei Erdingerinnen mit Trainer Alex Bauer auf die 466 Kilometer lange Reise nach Hessen, auch die Familien waren zum Anfeuern dabei. Nun galt es auf den Punkt fit zu sein, mit ungewohnten Abläufen (Callroom) umzugehen und am heißesten Tag des Jahres eine tolle Leistung abzuliefern. Das gelang bestens.

Zur Mittagszeit waren es schon über 30 Grad auf der Bezirkssportanlage Hahnstraße-Niederrad. Reisinger meisterte im Stabhochsprung ihre Einstiegshöhe von 2,40 Metern problemlos, ebenso die 2,60 und 2,75 Meter. Toll schraubte sich die Erdingerin auch über 2,90 Meter, jedoch riss ihr Sprungstab die Latte, und Reisinger musste mit Platz fünf Vorlieb nehmen. Katja Riedl griff bei 2,90 Metern ins Geschehen ein und lieferte einen spannenden Wettkampf. Es ging über 3,05 und 3,15 Meter, womit Riedl Silber sicher war. Die Erdinger schraubte sich wie Sophia Obermayer (TSV Wasserburg) über 3,25 Meter. Da beide nur einen Fehlversuch hatten, gab es Gold für beide.

Inzwischen stand die Hitze im Stadion, und die 23 Teilnehmerinnen an der Startlinie über 800 Meter. Schmid setzte sich sofort an die Spitze und legte ein hohes Tempo vor. Das Feld zog sich auseinander. Eingangs der letzten Runde lag die Erdingerin in Führung. Dann gab es einen hefigen Fight um die Podestplätze zwischen zwei Mädels aus Hessen, Rheinland und der TSV-Athletin. Nach 2:20,91 Minuten überquerte Schmid nur knapp hinter Amelie Tortell (2:19,14) und Lena Eichhorn (2:18,24) die Ziellinie. Schmid: „Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil ich geführt habe. Aber der Lauf war sehr schnell und gut besetzt, was man vor allem am Schlusssprint gemerkt hat.“ cw