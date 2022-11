Erdinger BLSV-Vorstand: Die Stellvertreterin wurde gewählt, als sie gerade heiratete

Von: Dieter Priglmeir

Auf die nächsten fünf Jahre (v. l.): Sabine Reiser, stellvertretender Landrat Rainer Mehringer, Martin Weber, Daniela Mau, Kerstin Weber und Werner Lauer. © Dieter Priglmeir

Neben den vielen Vereinen, die durch Abwesenheit glänzten, fehlten auch ein paar Mitglieder des neuen BLSV-Kreisvorstands – aber die hatten alle eine schlüssige Erklärung, wie Martin Weber versicherte.

Erding - Die beste hatte gewiss Sabine Ziegler, die just an dem Tag heiratete, als sie beim Kreistag in Lengdorf zur stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt wurde. „Sie heißt ab heute auch nicht mehr Ziegler, sondern Jakob“, gab Kreisvorsitzender Martin Weber bekannt. Er selbst wurde in den von Kreisjugendleiter Werner Lauer geleiteten Wahlen einstimmig in seinem Amt bestätigt. Das gilt auch für alle weiteren Vorstandsmitglieder. Mit Iva Hirth hat Weber eine weitere Stellverterin hinzubekommen. Hirth und Jakob übernehmen die Arbeit von Adi Maier. Der Ehrenvorsitzende hatte in den vergangenen Jahren ausgeholfen, weil Veit Winkler aus beruflichen Gründen aus dem Amt geschieden war. Das gilt auch für Thomas Zahn, der während dieser Amtsperiode Robert Kühner ablöste und nun für die nächsten fünf Jahre gewählt wurde.

Nicht mehr im Vorstand sind Kreissportarzt Dr. Norbert Zwicker und der Mann für die Sonderaufgaben, Bernd Grabert. Die weiteren Positionen: Frauenvertreterin und Referentin für Bildung bleibt Sabine Reiser. Sportabzeichenreferentin ist Daniela Mau, und um den Sport für Ältere kümmert sich Kerstin Weber. Den Vorstand vervollständigt Ehrenvorsitzender Adi Maier.