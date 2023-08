Das älteste Tennisfest Bayerns

Beim 66. Erdinger Jugendturnier setzen die Gäste die sportlichen Akzente

Von Wolfgang Krzizok schließen

Ein voller Erfolg war das Erdinger Jugendturnier, das der TC Erding zum 66. Mal auf seiner Anlage ausgerichtet hat.

Erding – Das älteste Tennisturnier in Bayern, bei dem heuer an drei Tagen knapp 160 Kinder und Jugendliche aufschlugen, konnte trotz mehrerer Regenunterbrechungen komplett durchgezogen worden.

Im Halbfinale der Mädchen U12 spielten die Topgesetzte Hanna Aurnhammer (TC Ismaning) und Emma Stauder (TL Espenhain), sowie Lena Frauenholz (TC RB Regensburg) und Mara Letzkus (TSV Rohr) gegeneinander. Aurnhammer gewann 7:5, 6:2, Frauenholz 5:7, 6:3, 10:7. In einem dramatischen Finale setzte sich Frauenholz 4:6, 6:4, 11:9 durch, nachdem sie im dritten Satz beim Stand von 6:9 drei Matchbälle abwehren konnte. Magdalena Stettner und Hanna Huth, beide vom TC Erding mussten sich früh verabschieden.

Bei den Buben U12 war der an Nummer eins gesetzte Paul Figiel (TSV 1860 Rosenheim) gegen Arian Aust (TC Eichenau), sowie Leo Bruske (MTV Bamberg) gegen Sebastian Helfer (TC Neustadt) im Halbfinale. Aust und Bruske erteilten ihren Gegnern mit 6:0, 6:0 die Höchststrafe. Das Finale entschied Bruske 7:5, 6:3 für sich. Yanni Auber und Maxi Hager (beide TC Erding) sowie Valentin Heid (TC Oberding) schieden früh aus.

Adriana Cekovic (TC RW Gersthofen) gegen Antonia Gärtner (TC Herzogenaurach) und Jil Stetter (TK SSV Ulm) gegen Livia Ackermann (MTTC Iphitos München) hieß die Vorschlussrunde bei den Mädchen U14. Cekovic bezwang Gärtner mit 6:1, 6:0, und Ackermann setzte sich gegen Stetter mit 6:2, 6:2 durch. Das Finale gewann Ackermann mit 6:2, 6:3.

Levin Bergmiller vom TC Friedberg gewann das Turnier bei den Jungen U16. Im Halbfinale bezwang er den Topgesetzten Lukas Lita (TC Aschheim) 6:3, 6:3, und im Finale musste sich Maximilian Noventa (CaM Nürnberg) 3:6, 2:6 beugen. Noventa hatte zuvor im Halbfinale Vincent Schwarz (TC Aschheim) 6:3, 6:3 bezwungen. Die Erdinger Jonas Huber, Michael Huber und Raphael Lübbe schieden vor dem Halbfinale aus.

Die Konkurrenz der Mädchen U16 wurde mangels Teilnehmer gestrichen, dafür war das Feld der Jungs U16 mit 24 Teilnehmern voll besetzt. Der an Nummer eins gesetzte Tim Sailer (SV Pang) konnte das Turnier ohne Satzverlust für sich entscheiden. Im Finale profitierte er jedoch von der Aufgabe seines Gegners Lasse Bergmiller (TC Friedberg), der sich im Halbfinale gegen Erik Skerbatis (TSV Haunstetten) in einem langen Match mit 6:1, 6:7, 10:5 durchsetzen konnte und im Endspiel am Ende seiner Kräfte war.

Hochklassige Matches sahen die Zuschauer bei der Konkurrenz U21 Damen und Herren. Die Vorjahressiegern und Topgesetzte Aurora Zurmühle (TC Grenzach) konnte im Halbfinale Amelie Elsner (TC Großhesselohe) 6:3, 6:2 bezwingen. Ihre Gegnerin im Finale hieß diesmal Maya Adler (TC Raschke Taufkirchen), die im Halbfinale Vorjahresfinalistin Sophia Unholzer (TC WB Landshut) 6:3, 7:6 bezwingen konnte. Das Finale entschied Adler 1:6, 7:5, 10:3 für sich und sicherte sich das Preisgeld von 300 Euro.

Bei den Herren schnappte sich Mathis Seidl vom TC GW Luitpoldpark München den Sieg. Im Halbfinale bezwang er den Vorjahressieger und Topgesetzten Alexander Nothdurft (TC GW Luitpoldpark) t 4:6, 6:4, 11:9. Das Finale gewann er 3:6, 6:3, 10:1 gegen den erst 16-jährigen Timo Meyer (TSV Haar), der im Halbfinale beim Stand von 7:5, 4:3 von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Aiden Spoolder (TC RW Freising) profitierte.

Zeno Lachner vom TC Erding schied früh aus. Sein Teamkollege Vilmos Kovacs verlor gegen den späteren Sieger in der zweiten Runde.