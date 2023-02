Tatjana Obermeier boxt sich durch

Von: Wolfgang Krzizok

Sprung ins Glück: Tatjana Obermeier (r.) bejubelt nach der Urteilsverkündung ihren Punktsieg im Finale gegen die Engländerin Jay Dujon. © privat

Tatjana Obermeier kann nicht nur Kickboxen, sondern auch Boxen.

Boras/Erding – Das hat die 29-jährige Erdingerin bei ihrem überraschenden Sieg beim „Golden Girls Cup“ im schwedischen Boras bewiesen.

Knapp 80 Kickboxkämpfe hat Obermeier für den Kickboxverein (KBV) Erding bereits absolviert, ist mehrfache Bayerische und Deutsche Meisterin, außerdem Vizeweltmeisterin. Vergangenes Jahr fasste sie den Entschluss, parallel dazu auch ins Boxen einzusteigen und schloss sich dem TSV 1860 München an. „Mein Erdinger Trainer Peter Lutzny meinte, ich solle es machen, weil ich da was lernen könnte“, berichtet sie. „Und es ist wirklich eine gute Ergänzung. Ich habe mich echt verbessert.“

Erst drei Kämpfe hatte sie für die Löwen seitdem bestritten, als sie nun ins bayerische Team für den „Golden Girls Cup“ in Schweden berufen wurde, das größte Frauen-Boxturnier der Welt, mit über 400 Teilnehmerinnen. Mit dem Bayernkader machte sich die Erdingerin auf den Weg nach Boras, unweit von Göteborg. „Ich wusste nicht, was mich dort erwartet“, erzählt die 29-Jährige. „Aber es war sehr cool, und alles war bestens organisiert.“ In einer riesigen Halle waren drei Boxringe aufgebaut. „Da waren Kämpferinnen aus Nationalkadern dabei bis hin zu Anfängerinnen“, sagt Obermeier. „Es war ein schönes Turnier – und zum ersten Mal habe ich internationale Luft im Boxen geschnuppert.“

Drei verschiedene Leistungsklassen – A, B und C – gab es bei diesem Turnier, die Einteilung erfolgte nach der Anzahl der bereits absolvierten Kämpfe beziehungsweise der Leistungsstärke. Von der Anzahl der Boxkämpfe hätte Obermeier eigentlich in einer der unteren Klasse antreten sollen. „Aber weil ich schon so viele Kickboxkämpfe absolviert habe, wurde ich in die Klasse A eingeteilt“, erzählt die 29-Jährige, die in der Gewichtsklasse bis 52 Kilo antrat. Acht Teilnehmerinnen waren dort gemeldet.

Am Freitag wurde das Viertelfinale, am Samstag das Halbfinale, am Sonntag das Finale ausgetragen. Gekämpft wurden jeweils drei Runden à drei Minuten. Im Viertelfinale wartete die Spanierin Alejandra Nombela Sánchez, die keine Chance hatte. 5:0 lautete das Urteil der Punktrichter. Deutlich spannender verlief das Halbfinale gegen die Engländerin Megan Bainbridge. Hier setzte sich Obermeier knapp mit 3:2 Richterstimmen durch. Und auch der Finalkampf war eng. Gegnerin war mit Jay Dujon erneut eine Engländerin. Am Ende lautete das Urteil 4:1 für die Erdingerin, die überglücklich über den Sieg war.

Dass sie jetzt komplett aufs Boxen umsattelt, schließt die 29-Jährige aus – zumindest vorerst. „Erstmal mache ich jetzt Boxen und Kickboxen parallel, so komme ich an mehr Kämpfe und kann davon nur profitieren“, betont sie. Und der nächste Kickboxeinsatz ist schon geplant. Vom 3. bis 5. März finden die German Open in Lünen bei Dortmund statt. Und da lässt Tatjana Obermeier dann nicht nur die Fäuste fliegen, sondern auch wieder die Beine.